Aller Eifer war zunächst einmal umsonst: Für die Damen des Bremer HC ist die Saison beendet. (Axel Kaste)

Nun also doch: Die Saison in der 2. Hockey-Bundesliga der Damen wird abgebrochen. Zu diesem Ergebnis kam eine vom Präsidium des Hockey-Bundes eingesetzte Task-Force am Donnerstagabend. Wie die abgebrochene Saison gewertet werden soll, ist noch offen.

Wie der DHB erklärte, hatte die Arbeitsgruppe zuvor ein Meinungsbild unter den Vereinen eingeholt. Das Ergebnis: Die Zustimmung zur Fortführung der 2. Bundesliga unter den Vereinen sei deutlich gesunken. „Auch wenn sich zurzeit insgesamt noch eine knappe Mehrheit der Vereine für die Fortführung des Spielbetriebs ausspricht, hat die Task-Force-Bundesliga einstimmig dafür votiert, die Saison abzubrechen“, informierte der DHB in einer Mitteilung.

Maßgeblich für diese Entscheidung sei nicht nur die schwindende Bereitschaft der Vereine, den Spielbetrieb fortzuführen. Sondern auch, dass es in dieser Pandemie in verschiedenen Regionen und Städten weiterhin keine rechtliche Erlaubnis zur Aufnahme des Trainings- und Spielbetriebs gebe und dafür auch keine klaren Perspektiven bestehen.

Der Entschluss bedeutet konkret: Dem Sportausschuss des DHB wird vorgeschlagen, die für das kommende Wochenende (1./2. Mai) angesetzten Meisterschaftsspiele der 2. Bundesliga abzusetzen. Zudem wird den zuständigen Gremien des DHB empfohlen, dass in dieser Saison keine weiteren Meisterschaftsspiele der 2. Bundesliga mehr ausgetragen werden. Die Task-Force-Bundesliga wird in der kommenden Woche erneut zusammenkommen und einen Vorschlag erarbeiten, wie mit der abgebrochenen Saison umzugehen ist.

Für die Damenmannschaft des Bremer HC ist das eine sehr ernüchternde Nachricht. Nach sechs Monaten Pause waren die Bremerinnen gerade sehr erfolgreich in eine geplante Aufholjagd gestartet, mit einem 5:0-Sieg gegen Eintracht Braunschweig. Die junge Mannschaft wollte Tabellenführer Club Raffelberg in der Nord-Meistergruppe abfangen und den Aufstieg in die erste Bundesliga schaffen.

DHB-Vizepräsident Henning Fastrich erklärte nun zum Saisonabbruch: „Beim Deutschen Hockey-Bund bedauern wir, dass die allgemeine der Pandemiesituation eine solche Entscheidung nötig macht. Ich möchte allen Beteiligten in den Vereinen und Verbänden danken, die daran gearbeitet haben, auch das Zweitliga-Hockey trotzdem möglich zu machen. Wir bedanken uns auch bei allen Kommunen, Städten und Institutionen, die uns darin unterstützt haben.“