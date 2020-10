Es geht endlich ­wieder los: Eisbären-­Coach Michael Mai (Mitte) und auch ­Joshua Braun (im Hintergrund) fiebern dem Saisonstart ­entgegen. (Sven Peter/Hansepixx)

Die Idee war ursprünglich eine andere. Bei der Zusammenstellung des Kaders für die neue Saison in der Pro A hatte Michael Mai als Sportlicher Leiter und Cheftrainer der Eisbären Bremerhaven eigens darauf geachtet, das Budget nicht vollends auszureizen, sondern eine finanzielle Reserve in der Hinterhand zu behalten. Geld, das es ihm ermöglichen sollte, rund um Weihnachten personell noch eine Veränderung vornehmen zu können, falls es denn nötig sein würde.

Diese Budgetplanung ist jetzt allerdings hinfällig geworden. Weil der aus Oldenburg gekommene Center Marcel Keßen aufgrund einer Bänderverletzung am Knöchel noch für gut zwei Monate ausfällt, mussten die Eisbären reagieren und haben wie berichtet zu Wochenbeginn mit John Bohannon noch einen weiteren Spieler verpflichtet. Der mit einem Einjahresvertrag ausgestattete Texaner ist nun der vierte Amerikaner im Aufgebot – und auch das sei eigentlich nicht geplant gewesen, sagt Michael Mai. Er wollte nur mit drei Importspielern aus den USA in die Saison gehen und den Fokus verstärkt auf die Entwicklung deutscher Spieler legen.

Keßens Ausfall machte aber auch hier kurzfristig ein Umdenken notwendig, um sportlich gewappnet zu sein für den Saisonstart. Bereits an diesem Sonnabend geht's los, um 19 Uhr erwarten die Eisbären die Rostock Seawolves in der Bremerhavener Stadthalle. Und obwohl er erst so spät zum Team gestoßen ist, wird Bohannon dabei sein. „John ist ein sehr intelligenter Spieler mit großen Fähigkeiten“, sagt Michael Mai.

„Ich bin froh, ihn zu haben. Er wird uns gleich eine Hilfe sein.“ Hilfe in einer Situation, mit der Mai insgesamt nicht wirklich zufrieden ist. Die Corona-Pandemie habe Auswirkungen auf viele Bereiche gehabt, sagt der Headcoach. Man habe sich immer wieder auf unerwartete Dinge einstellen müssen. „Und deshalb“, so Mai, „deshalb sind wir leistungsmäßig zum Ende der Vorbereitung noch nicht da, wo wir eigentlich sein wollten.“

Point Guard erst sehr spät gekommen

Eine Vorbereitung, die auch dadurch beeinträchtigt wurde, dass der neue Point Guard Trey Davis erst Ende September und damit sehr spät nach Bremerhaven gekommen ist. Und als Davis – laut Mai „ein exzellenter Scorer und ein großartiger Teamplayer“ – dann endlich da war und nach Corona-Test und mehrtägiger Quarantäne mittrainieren und gegen Groningen auch sein erstes Testspiel bestreiten konnte, gab es neben der langwierigen Verletzung von Keßen noch weitere Rückschläge. Joshua Braun, Noah Allen und Marvin Heckel mussten im Anschluss aufgrund muskulärer Probleme eine längere Trainingspause einlegen, „damit haben uns unglücklicherweise gleich vier Leute gefehlt“, sagt Michael Mai.

Überdies konnte der aus Schwenningen gekommene Shooting Guard Leon Friederici, der in der Vorsaison als einziger deutscher Spieler in der Pro A in einem Spiel mehr als 30 Punkte erzielt hat, verletzungsbedingt kein einziges der acht Testspiele bestreiten. Und zuletzt musste auch noch der von den Hamburg Towers geholte Rene Kindzeka pausieren und fehlte beim digital übertragenen Fan-Event am Dienstag, als sich die neu formierte Mannschaft auf sportdeutschland.tv erstmals ihren Anhängern präsentiert hat.

Eine Mannschaft, von der Michael Mai überzeugt ist. „Ich mag die Charaktere, das sind gute Leute“, sagt der mit einem noch bis Sommer 2022 laufenden Vertrag ausgestattete Headcoach. Man trainiere hart, aber man habe auch noch einiges an Arbeit vor sich, betont der 46-Jährige. Er möchte die Mannschaft entwickeln und die Spieler besser machen. Tag für Tag. Das gilt vor allem für die talentierten deutschen Spieler im Eisbären-Trikot, „denn die sind für die Zukunft der Eisbären wichtig“, sagt Mai. Sein Ziel sind die Play-offs. „Wir wollen uns von Spiel zu Spiel steigern – und im März und April nächsten Jahres wollen wir dann unser bestes Basketball spielen“, lautet seine Botschaft an die Eisbärenfans.

Die Zusammenstellung dieses Teams hat Mai als Sportlicher Leiter zu verantworten. Und ihm gefällt die Mischung aus Talent, Fähigkeit und Erfahrung, für die notwendige Balance und Stabilität sei gesorgt. „Da steckt viel Energie im Team“, sagt Mai. Er möchte, dass dieses Team aggressiv verteidigt. Dass dieses Team den Gegner mit einer starken Defense zu Fehlern und Ballverlusten zwingt. „Die Fans“, sagt er, „sollen schnellen Basketball sehen“. Und erfolgreichen noch dazu. „Die Jungs wollen jedes Spiel gewinnen, das gefällt mir.“

In der Vorsaison, die Mitte März wegen der Corona-Pandemie abgebrochen worden war, hatten die Eisbären Platz zwei belegt und sich dadurch auch ohne Play-offs sogar das Aufstiegsrecht für die Bundesliga (BBL) erworben. Ein Wiederaufstieg war derweil finanziell aufgrund alter Verbindlichkeiten im mittleren sechsstelligen Bereich kein Thema. Der Klub muss sich zunächst wirtschaftlich in der Pro A konsolidieren, „alles andere ist alternativlos“, betont Geschäftsführer Nils Ruttmann, der auch in diesen herausfordernden Zeiten an seinem Dreijahresplan festhalten möchte.

Für die Auftaktpartie gegen Rostock, das mit Ex-Eisbär Sid-Marlon Theis anreist, sind von den Behörden nach Prüfung des Hygienekonzeptes immerhin bis zu 896 Zuschauer erlaubt. Coach Mai freut sich, dass vor Publikum gespielt werden darf, das sei ein wichtiger Faktor. „Es ist das erste Event dieser Art nach langer Pause“, sagt Michael Mai. „Ich hoffe, dass die Fans neugierig sind auf das neue Team. Dass sie hungrig sind auf Basketball und uns lautstark unterstützen.“

Zur Sache

Der Kader der Eisbären

Mit der späten Verpflichtung von Trey Davis sollte die Personalplanung für die zweite Eisbären-Saison in der Pro A abgeschlossen sein. Aufgrund der Verletzung von Marcel Keßen wurde zu Wochenbeginn aber noch der Amerikaner John Bohannon nachverpflichtet. Das Aufgebot von Coach Michael Mai umfasst damit jetzt 13 Spieler.

Der Kader im Überblick: Trey Davis (Point Guard), Noah Allen (Small Forward), Kevin Yebo (Forward), Joshua Braun, Leon Friederici (beide Shooting Guards), Rene Kindzeka, Marvin Heckel (beide Aufbau), Max Ugrai (Power Forward), Marcel Keßen, Moses Pölking und John Bohannon (alle Center). Komplettiert wird der Kader durch die 20-jährigen Youngster Menno Möller und Johannes Heiken.