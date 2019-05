Jubel, Trubel, Heiterkeit am Panzenberg: Nach dem 3:1 gegen das LTS-Team kann die Mannschaft vom Bremer SV feiern. Der Bremer Meisterschaft soll nun der Triumph im Lotto-Pokal und der Aufstieg in die vierte Liga folgen. (Frank Thomas Koch)

Bremen. Die Schale war weit und breit noch nicht zu sehen. Also streiften die Fußballer des Bremer SV erst einmal die bereitliegenden Shirts über. „Bremer Meister 19“, stand drauf, zudem ein Statement: „Auf zu neuen Ufern.“ Der 3:1 (1:0)-Heimerfolg über die LTS Bremerhaven sicherte dem Team ja lediglich den Titel der höchsten Bremer Spielklasse. Das ist aller Ehren wert, aber dem BSV steht der Sinn nach mehr. Der Pokalsieg gegen den FC Oberneuland soll folgen, dazu der Aufstieg in die Regionalliga Nord.

So ganz allgemein werden dem Team von Ralf Voigt auch gute Chancen auf weitere Erfolge eingeräumt. Aber ob der Bremer SV tatsächlich zu neuen Ufern aufbricht, steht noch in den Sternen. Den Titel hat er nun aber sicher. Als „beeindruckend“ beschrieb Henry Bischoff die Saison des neuen Meisters, bevor er später die Schale übergab. Der Vizepräsident des Bremer Fußball-Verbandes wies darauf hin, dass der BSV bislang ungeschlagen ist und gerade ein Unentschieden in seiner Bilanz steht. „Beeindruckend ist aber auch, dass trotzdem erst am vorletzten Spieltag die Entscheidung fällt“, fügte Bischoff hinzu.

Sie waren eben doch entscheidend, die beiden gewonnenen Spitzenspiele gegen den Vizemeister FCO. Ziemlich souverän hatte sich der BSV da am Ende durchgesetzt. Ein ähnlich klarer Auftritt war nun auch gegen die LTS geplant gewesen – der aber ließ auf sich warten. „Das wird kein Selbstläufer“, meinte Gerd Lenk aus der Sportlichen Leitung nach rund einer halben Stunde. Das Gast aus Bremerhaven hatte sich nämlich als harte Nuss erwiesen. „Sie greifen früh an, und deshalb können wir unser Spiel nicht so aufziehen“, kommentierte Stadionsprecher Franz Roskosch.

Ein Pfostentreffer von Tim Klowat hatte zu diesem Zeitpunkt für die beste Szene gesorgt (30.). Es war eine Idee gefragt, wie sich die sichere Defensive des Gegner überwinden ließe – Rimal Haxhiu hatte eine. Mit einem schönen Solo über die linke Seite riss der Angreifer eine Lücke für Vafing Jabateh, der – mustergültig von Haxhiu bedient – in der Mitte aus wenigen Metern traf (31.). Ein wichtiges Tor. Es sorgte für ein bisschen mehr Ruhe beim Gastgeber und raubte der LTS den Glauben an eine Überraschung. Allerdings sollte man dem BSV auch in den folgenden Minuten anmerken, dass der letzte Schritt ein sehr schwerer sein kann. „Da ist echt ein bisschen Nervosität im Spiel“, meinte Jens Fröhlich nach rund einer Stunde.

Zuvor hatte der andere Sportliche Leiter gesehen, wie Lukas Muszong (55.) und Nikky Goguadze (56.) zwei ziemlich gute Chancen zur Vorentscheidung vergaben. Irgendwann wurde es Alexander Arnhold offenbar zu bunt. Aus 16 Metern zog der Kapitän trocken zum 2:0 ab – und beendete damit die Ungewissheit (62.). Schließlich war die Partie auch angesichts der nachlassenden Gegenwehr nun längst eine ziemlich klare Sache für den Bremer SV. Das 3:0 von Rimal Haxhiu (65.) lag deshalb in der Luft, der Bremerhavener Ehrentreffer von Nehat Shalaj dagegen eher nicht (79.). Am Ende war Jubel angesagt, mit Bierduschen und Gesang. Und jetzt kommen die neuen Ufer.