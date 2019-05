Mit einem Banner begrüßten die BSV-Fans ihre Mannschaft im Spiel gegen Altona auf dem Panzenberg. Nützte nichts, es gab eine 2:3-Niederlage. (Frank Koch)

Bremen. Die Mission Aufstieg beginnt an diesem Mittwoch planmäßig um 13 Uhr. Dann wird sich vom Panzenberg aus ein Doppel­decker-Bus Richtung Heide in Bewegung setzen. An Bord sind Spieler, Betreuer und Funktionäre des Bremer SV. Es ist die letzte Reise für den Fünftligisten in dieser Saison. Und für die Verantwortlichen der Bremer ist klar, wo sie enden muss: eine Etage höher, in der Regionalliga. „Der BSV war noch nie so nah dran an der vierten Liga wie jetzt“, sagt Trainer Ralf Voigt. Die Ausgangsposition ist klar: Nur mit einem Sieg beim Heider SV (Anpfiff 19.30 Uhr) steigen die Bremer auf. Und würden sich dann in der kommenden Saison mit Mannschaften wie dem VfB Lübeck, VfB Oldenburg oder den Nachwuchsteams von Werder, HSV und Wolfsburg messen.

Der Druck für den BSV kann kaum höher sein. Denn der Bremer Meister könnte in nur acht Tagen einreißen, was er sich eine Saison lang aufgebaut hat: erst das 2:3 im ersten Relegationsspiel gegen Altona 93, dann das verlorene Endspiel gegen den FC Oberneuland im Pokal, gefolgt vom endgültig verpatzten Aufstieg beim Heider SV. Ein Szenario, an das Voigt keinen Gedanken verschwendet. „Ich glaube an den Aufstieg, an ein anderes Szenario denke ich nicht“, sagt der Coach. Und Gerd Lenk aus der Sportlichen Leitung sagt trocken: „Wir haben ein Jahr lang auf dieses Ziel hingearbeitet. Ich habe keinen Bock, dass wir das jetzt zum fünften Mal versemmeln.“ Viermal hat der BSV in den vergangenen Jahren in der Aufstiegsrunde gepatzt.

Damit sich das nicht wiederholt, muss

Voigt seine Mannschaft ein letztes Mal auf Sieg reiten. Auf eine große Motivationsrede wird er verzichten, das steht schon fest. „Am Ende des Tages ist der Fokus für das Spiel doch klar: Wir müssen gewinnen. Und wir wollen aufsteigen. Nur darum geht es.“ Am Dienstag bat er seine Mannschaft zur letzten Trainingseinheit, lockere 45 Minuten standen auf dem Programm. Für die Fahrt nach Heide wurde ein Doppeldeckerbus gechartert, damit die Spieler genügend Platz haben. Und wenn der Elbtunnel durchfahren ist, wird es auf einem Rastplatz ein leichtes Essen geben, das ein Caterer geliefert hat.

In Heide wird der BSV auf einen Gegner treffen, der am Sonntag bei Altona 93 „ein überragendes Spiel gezeigt hat“, wie Voigt es ausdrückt. Er war selbst im Stadion beim 1:1. „Aber eigentlich hätte Heide zur Pause schon 3:0 führen müssen“, sagt er. Der Vierte der Oberliga Schleswig-Holstein habe eine geschlossen starke Leistung gezeigt. Aber wer glaube, dass Heide es nur dank des Teamgeistes in die Relegation geschafft habe, der irre sich. „Die Jungs können kicken, da gibt es überhaupt keine Zweifel.“

Das wiederum denkt auch Heides Trainer Sönke Beiroth über den Bremer SV. „Fußballerisch ist die Mannschaft noch stärker als Altona“, erzählte er nach dem 2:3 des BSV gegen die Hamburger. „Da wurde Altona in der zweiten Halbzeit ja regelrecht erstickt, Bremen war klar stärker. Die Mannschaft hat alles in ihren Reihen, was man als Trainer gerne hat und zum Aufstieg braucht.“ Aber Beiroth hat auch nichts dagegen, wenn der BSV das an diesem Mittwoch nicht zeigt. Denn nach anfänglicher Skepsis, ob der Heider SV wirklich das Rüstzeug hat, um künftig in der Regionalliga zu spielen, überwiegt jetzt doch die Sehnsucht nach dem Aufstieg.

Grund dafür war eine Mannschaftssitzung, bei der die Spieler einstimmig beschlossen hatten: Ja, wir wollen in die Regionalliga, auch wenn sich der höhere Aufwand für Training und Spiele finanziell kaum niederschlagen wird. Der Heider SV würde den Etat zwar um 40 000 Euro erhöhen, „aber für die Summen, die bei uns gezahlt werden, würde sich kein Altona-Spieler auch nur die Schuhe schnüren“, sagt Beiroth. Nein, seine Mannschaft sei beseelt von dem Gedanken, einfach mal eine Saison lang in der vierten Liga zu spielen. Dafür mussten die Spieler versprechen, auch bei einem sofortigen Abstieg wenigstens noch ein weiteres Jahr in Heide zu spielen. Beiroth: „Wir wollen nicht, dass uns ein Aufstieg in die Regionalliga womöglich noch Schaden zufügt.“ Deshalb sei das Spiel gegen den Bremer SV auch kein Druck für die Mannschaft. „Wir haben gesagt: Spielt so gut es geht, dann gehen die Zuschauer auf jeden Fall zufrieden nach Hause.“

Ganz so leicht nimmt es der Bremer SV nicht. Knapp 100 Fans werden ihre Mannschaft in Heide unterstützen, damit es nicht zum fünften Mal heißt: Aufstieg verpasst! Sogar Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald hat sich gemeldet und Glück gewünscht. „Die Mannschaft hat sich den Aufstieg verdient“, sagt Gerd Lenk. Jetzt muss sie es nur noch in Heide zeigen.

Zur Sache

Aufstiegsspiel im Live-Ticker verfolgen

Es ist die letzte große Entscheidung im Bremer Fußball in dieser Saison: Schafft der Bremer SV den Sprung in die vierte Liga? Das Medienaufkommen ist groß, Radio Bremen ist mit einem TV- und einem Hörfunk-Team im Stadion an der Meldorfer Straße in Heide vor Ort. Der WESER-KURIER wird ab 19.30 Uhr in einem Live-Ticker über das Spiel berichten (weser-kurier.de). Die Offiziellen des Heider SV rechnen mit mehr als 2000 Zuschauern. Die Einnahmen werden in allen Aufstiegsspielen zwischen den beteiligten Vereinen geteilt. Wie es finanziell bei einem Aufstieg der Bremer weitergehen würde, ist noch in der Schwebe. Es gibt einige Sponsoren, die sich ein finanzielles Engagement vorstellen können, aber erst die Relegation abwarten wollen. „Wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet“, sagt Gerd Lenk vom BSV. Soll heißen: Der Etat steht für beide Ligen. Nur wie hoch er sein wird, ist noch nicht geklärt.