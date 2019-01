Patrick Schult (l.) und Anwalt Malte Dittrich sind mit ihrer Klage gegen den Deutschen Fußball-Bund gescheitert. (Karsten Klama)

Das Gericht habe unter keinen Gesichtspunkten ein Arbeitsverhältnis erkennen können, sagte die Vorsitzende Richterin Susanne Trautmann bei der Urteilsverkündung. Vielmehr handele es sich bei der Leitung eines Fußballspiels „um die Erfüllung eines übernommenen Auftrags“, so Trautmann weiter. Für das Gericht sei dabei entscheidend gewesen, ob ein Schiedsrichter einen Auftrag für eine Spielleitung auch ablehnen könne. Und ein Schiedsrichter könne nein sagen, ohne dass es zu einer Vertragspflichtverletzung käme.

„Ich bin sehr enttäuscht“, sagte der in Lauenbrück im Landkreis Rotenburg heimische Patrick Schult nach der Kammerverhandlung. Der Zeitsoldat wurde zwischen 2014 und 2018 vier Jahre lang auf der DFB-Liste geführt und hatte dabei viermal eine jeweils für eine Saison geltende Vereinbarung mit dem DFB unterzeichnet. Die Unparteiischen in den deutschen Profiligen eins bis drei gehen ihrer Tätigkeit in der Regel im Nebenberuf nach und erhalten neben dem Honorar für eine Spielleitung auch ein jährliches Grundgehalt. Weil Schult, der unter anderem 39 Drittligapartien geleitet hat und auch im DFB-Pokal zum Einsatz kam, nach dem 30. Juni 2018 von der Elitekommission des DFB nicht mehr berücksichtigt worden war, hatte er eine Entfristungsklage eingereicht und auf Weiterbeschäftigung geklagt.

Vertreten wurde Schult dabei vom Bremer Fachanwalt Dr. Malte Dittrich, der als ehemaliger Schiedsrichter in der Vergangenheit selbst gegen den DFB geklagt hatte. Dittrich war bis 2015 neun Jahre für den DFB aktiv gewesen, ehe er kein neues Vertragsangebot erhalten hatte. Der heute 35-Jährige hatte die Klage angestrengt, um feststellen zu lassen, ob Schiedsrichter, die auf der DFB-Liste geführt werden, Angestellte des DFB seien. Im Fall Dittrich hatte das Landesarbeitsgericht Hessen im März vergangenen Jahres in der Berufungsverhandlung entschieden, dass die zeitlich befristeten Verträge zwischen den Unparteiischen und dem DFB kein Arbeitsverhältnis begründen, sondern lediglich eine Rahmenvereinbarung seien. Ähnlich sah es nun das Arbeitsgericht in Verden.

„Ich hatte mir schon etwas Hoffnung gemacht“, sagte Schult. Die Kammerverhandlung in Verden war für den 32-jährigen Familienvater indes nur die Auftaktveranstaltung, „final ist noch nichts entschieden“, ergänzte Patrick Schult. Malte Dittrich, promovierter Rechtsanwalt für Sport- und Sportarbeitsrecht, pflichtete bei: „Wir werden die schriftliche Begründung des Gerichts abwarten und dann unsere Berufungschancen prüfen“, sagte der Bremer. „Die Wahrscheinlichkeit, dass wir Berufung einlegen, ist aber hoch – und die Sache hat es auch verdient, dass sich das Landesarbeitsgericht damit auseinandersetzt.“