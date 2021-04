Die Tour beginnt: Der Bremer Golfprofi Hinrich Arkenau startet bei den Limpopo Championchip in Südafrika. (Andreas Gora/Imago)

Johannesburg. Gut elf Stunden war er in der Luft, nachdem das Flugzeug in Amsterdam abgehoben hatte Richtung Johannesburg. Elf Stunden voller Ungewissheit. Stunden, in denen er reichlich Zeit hatte nachzudenken. Und in denen er sich immer wieder fragte: Ist es richtig, dass ich mir diesen Stress mache? Oder ist der ganze Aufwand am Ende umsonst?

Erst am Freitag hatte Hinrich Arkenau erfahren, dass er noch ins Starterfeld der Limpopo Championchip gerückt ist, die an diesem Donnerstag beginnt. Für den Golfprofi aus Bremen war diese Nachricht völlig überraschend gekommen, weil die Zahl der Teilnehmer gegenüber dem Vorjahr um die Hälfte reduziert worden war und Arkenau in der Warteliste um Platz 40 stand. „Ich hatte überhaupt nicht mehr damit gerechnet“, sagt Hinrich Arkenau. Und eben weil er nicht damit gerechnet hatte, zum Auftakt der Challenge Tour in Südafrika dabei zu sein, hatte er sich auch nicht konkret mit den Regularien für dieses Turnier auseinandergesetzt. Die nämlich sehen unter anderem vor, dass die Spieler in Zeiten von Corona zehn Tage vorher eine Gesundheits-App pflegen müssen, tun sie es nicht, dürfen sie die Golfanlage nicht betreten.

Da die Zehn-Tage-Frist bereits lief, war Arkenau also säumig und guter Rat teuer. Drei Tage habe er viel telefoniert und E-Mails geschrieben, sagt er. Er fragte wiederholt nach beim Touroffice in London und auch beim medizinischen Direktor der Tour. Die Palette der Antworten reichte dabei von ja über vielleicht bis hin zu nein. Immerhin gab es für Hinrich Arkenau grünes Licht von Seiten seiner Sponsoren. Die Ansage lautete in etwa so: Flieg erst einmal hin, das klärt sich vor Ort. Arkenau buchte also kurzfristig den Flug ab Bremen via Amsterdam nach Johannesburg, immer noch in völliger Unkenntnis darüber, ob er an den Start gehen darf oder nicht.

„Das war wirklich alles sehr chaotisch“, sagt Hinrich Arkenau. Nach langem Flug und einer 150 Kilometer langen Autofahrt, die letzten 20 davon über Feldwege und unterbrochen durch eine Horde Wasserbüffel auf der Strecke, traf der Bremer Golfer in der Nacht zum Dienstag schließlich am Turnierort Modimolle ein. Arkenau kennt die Örtlichkeiten in diesem Reservat in der südafrikanischen Provinz Limpopo bereits aus dem Vorjahr. „Das liegt hier voll im Busch, hier ist sonst nichts“, sagt Arkenau. Nichts außer einer weitläufigen Anlage mit Golfplatz, Lodges – und wilden Tieren. Als er seinen Zimmerschlüssel von der Rezeption holte, wurde er denn auch gebeten, seine Unterkunft in der Nacht nicht mehr zu verlassen – eben mit Blick auf die im Reservat lebenden Löwen, Nilpferde oder Leoparden. Er fühle sich ein bisschen wie im Zoo, sagt Hinrich Arkenau.

Erleichterung - „Der ganze Stress war umsonst.“

Bei Tageslicht suchte er am Dienstag dann das Tourbüro auf – und siehe da: Die fehlende Gesundheits-App sollte tatsächlich kein Hindernis sein, ein aktueller negativer PCR-Test reichte für die Anmeldung vor Ort. „Der ganze Stress war umsonst“, sagt Arkenau und lacht erleichtert. In diesem Moment ist klar: Der Golfprofi vom Club zur Vahr ist dabei, wenn die Challenge Tour 2021 startet. Eine Tour mit 25 Turnieren in 15 Ländern auf drei Kontinenten, das große Finale soll wie üblich Anfang November auf Mallorca stattfinden.

Hinrich Arkenau ist zuversichtlich, dass die Veranstaltungen in diesem Jahr auch wie geplant stattfinden werden. „Die Hygienestandards sind inzwischen sehr hoch“, schildert Arkenau. „Wir Golfer leben komplett in einer Blase, pendeln lediglich zwischen Anlage und Hotel und werden sofort bei Anreise und auch danach regelmäßig getestet – das funktioniert sehr gut.“ Der 30-Jährige ist derweil noch ein Neuling auf dieser nach der European Tour zweithöchsten Golf-Serie. Nach fünf Jahren als Profi auf der drittklassigen Pro Golf Tour hatte er im Spätherbst 2019 den Aufstieg geschafft. Seine Premierensaison 2020 aber war eine Saison zum Vergessen. Aufgrund der Corona-Pandemie musste ein Großteil der Turniere ausgefallen, Arkenau hat lediglich sechs Turniere bestreiten können.

Jetzt nimmt Hinrich Arkenau also einen neuen Anlauf. Er will sich sportlich auf diesem Leistungsniveau zeigen und behaupten. Athletisch sei er topfit, daran habe er sogar bei Minusgraden in seinem Fitnessbereich auf der Terrasse intensiv gearbeitet und „auch schon mal mit Fäustlingen an den Händen die Gewichte gestemmt“. In spielerischer Hinsicht verlief die Vorbereitung allerdings witterungsbedingt nicht ideal, da habe er noch etwas nachzuholen, sagt Hinrich Arkenau. Sein Trip nach Südafrika soll dabei ein erster Meilenstein werden. Am Sonnabend wird der Bremer 31, wieder einmal wird er seinen Geburtstag allein auf der Tour verbringen. Das größte Geschenk könnte er sich dabei vor Ort selbst bereiten – indem er am Freitag den Cut und damit den Einzug in die zweite Turnierhälfte schafft.

Hinrich Arkenau kehrt übrigens erst Anfang Mai wieder nach Deutschland zurück. Er hat auch für die Cape Town Open in Kapstadt gemeldet, die vom 29. April bis zum 2. Mai stattfinden. Dort steht er noch, Achtung: auf der Warteliste. Immerhin wäre er diesmal aber schon fast vor Ort, wenn er noch ins Feld rutscht. Und wenn es nicht klappt mit einem Nachrückerplatz? „Dann nutze ich die Zeit zum Trainieren, das Wetter und die Anlagen sind richtig gut hier“, sagt Hinrich Arkenau.

Zur Sache

So läuft das Tour-System

Die Challenge Tour ist eine jährliche Serie von Golfturnieren und gewissermaßen die Zweite Liga unterhalb der European Tour. Sie wird hauptsächlich in Europa ausgetragen. Die Turnierserie wurde 1986 eingeführt und hieß ursprünglich Satellite Tour. Die besten 15 Spieler der Jahreswertung erhalten die Spielberechtigung für das kommende Jahr in der Ersten Liga, also auf der PGA European Tour, während die nachfolgenden 30 Aktiven eine mehr oder minder eingeschränkte Teilnahmeberechtigung erhalten. Gewinnt man drei Turniere in einer Saison, kann man sofort in die „große“ Tour einsteigen. Für die Challenge Tour wiederum qualifiziert man sich über die Satellite Tour bestehend aus Alps Tour, EPD Tour, Nordic League und PGA EuroPro Tour, die ersten Fünf der jeweiligen Jahreswertungen steigen auf. Man kann aber auch über jährlich stattfindende Qualifikationsturniere – die sogenannte Qualifying School – die Teilnahmeberechtigung erlangen.