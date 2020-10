Freude pur: Werders Torschützin Jana Radosavljevic bejubelt ihren Treffer zum 1:0. (Oliver Baumgart (hansepixx))

Die Gesichter: strahlend. Die Stimmung: prima. Aus der Kabine hallte fröhliche Musik hinaus auf Platz 11. Dort hatten Werders Fußballerinnen soeben eine Woche beendet, die im Fußballerjargon englische Woche genannt wird und die der Trainer Alexander Kluge „eine Woche der Emotionen“ nannte. Am vergangenen Wochenende hatte sich Jasmin Sehan in Leverkusen, als die Werder-Frauen auch das fünfte Bundesligaspiel verloren hatten, einen Muskelfaserriss zugezogen. Noch ein Tiefschlag. Am Mittwoch dann hatte sich in der Schlussphase des Spiels gegen Meppen erst die Kapitänin Lina Hausicke am Knie verletzt, kurz darauf konnte aber Agata Tarczynska das erlösende 2:1 erzielen. Am Sonntag folgten drei weitere wichtige Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Werder besiegte den SC Sand mit 1:0. Jana Radosavljevic hatte in der 60. Minute per Kopf getroffen.

Es war, auch unter rein fußballästhetischen Gesichtspunkten, die Szene des Spiels. Es war weder ein Zufallstreffer noch einer, bei dem am Ende irgendwie der Ball im Tor gelandet war. Es war eher so gelaufen, wie es sich der Fußballliebhaber wünschen würde: Auf der linken Seite war Nina Lührßen steil geschickt worden. Sie flankte mustergültig, Radosavljevic köpfte perfekt. „Danke an Nina“, sagte die Torschützin hinterher. Bereits in der ersten Halbzeit sei solch eine Flanke herangesegelt, die habe sie vorbeisegeln lassen. „Diesmal dachte ich: Da muss ich hingehen“, sagte die Mittelfeldspielerin.

Die Entschlossenheit war durchaus vonnöten. In einem recht kampfbetonten Duell waren Torgelegenheiten die Ausnahme, nicht die Regel. Werder hatte, durch Agata Tarczynska, einmal gegen die Latte getroffen, und ganz am Ende hatte Margarita Gidion, frei vor der SCS-Torfrau Jacintha Weimar, den Ball an den Innenpfosten statt ins Netz befördert. Das war es schon fast. Auf der Gegenseite musste Werders Torhüterin Lena Pauels einmal eine Parade zeigen, ein zweites Mal hatte sie Glück, dass der Ball zum Erstaunen aller Beobachter neben das Bremer Tor rollte statt hinein. Der Rest war sozusagen Alltagsroutine.

Für Werder könnte sich diese Oktoberwoche, in der die Frauen sechs Punkte geholt haben, noch als eine Art Fixpunkt der Saison herausstellen. Sie stehen jetzt ganz gut da in der Tabelle, sie spüren so etwas wie Genugtuung. Es sei auch mental nicht einfach gewesen, nach der anfänglichen Niederlagenserie in so eine englische Woche zu gehen, sagte Kluge. Er scheute sich nicht, die Erfolge gegen Meppen und Sand „Big Points“ zu nennen. Beide Gegner waren vor der Saison als Mannschaften ausgemacht worden, gegen die es die Punkte zu machen gelte. Der SC Sand hätte am Sonntag den Abstand auf Bremen auf sechs Punkte vergrößern können. Stattdessen liegen jetzt beide Teams gleichauf.

„Das war eine super wichtige Woche“, sagte auch Innenverteidigerin Michelle Ulbrich, die Lina Hausicke als Kapitänin vertrat. Die jüngsten Erfolge würden das Team weiter zusammenschweißen – und hätten ihm gezeigt, dass es trotz der Misserfolge der vergangenen Wochen als solches funktioniere. Hausickes Ausfall habe das Team in einen zusätzlichen Motivationsschub umwandeln können, nach dem guten alten Sportlermotto: jetzt erst recht. „Ein Stück weit haben wir heute auch für Lina gekämpft“, sagte Michelle Ulbrich. Die Erleichterung am Ende der Woche sei auch deswegen so groß, weil es psychisch wie physisch eine anstrengende Woche gewesen sei. Man hätte quasi kaum eine Sekunde abschalten können.

Torschützin Radosavljevic ergänzte, dass etliche Spielerinnen innerhalb von sieben Tagen dreimal 90 Minuten durchgespielt hätten. „Wir müssen viel laufen und immer 200 Prozent geben“, sagte sie. Aufsteiger Werder gehört in der Frauen-Bundesliga nicht zu jenen Mannschaften, die andere Mannschaften wegen einer überdurchschnittlichen Kader-Qualität schwindlig spielen können. Und eine vom Glück begünstigte Mannschaft war Werder zumindest am Sonntag dann auch nicht. Als in der ersten Halbzeit Stürmerin Agata Tarczynska frei auf die Sand-Torfrau zulief und diese die Bremerin weit vor dem Strafraum per unzulässigem Handspiel stoppte, verzichtete Schiedsrichterin Miriam Schwermer auf jenen Feldverweis, der allseits erwartet wurde. Es gab nur Gelb und Freistoß. Einen Bremer Sieg gab es aber trotzdem.