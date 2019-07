Der Bremer Lennard Kämna ist drittjüngster Fahrer im Feld und sorgt weiter für Aufsehen. (ROTH-FOTO)

Lennard Kämna: Ein paar Minuten nur. Schon als ich oben angekommen bin, war ich ziemlich happy und dachte mir: Boah, geil, du bist tatsächlich Sechster. Damit hatte ich nicht mehr gerechnet, weil der Vorsprung am letzten Berg nicht mehr so riesig war. Es war eines der wenigen Male, bei dem ich mit einem Lächeln über den Zielstrich gefahren bin.

Wir haben keinen Gesamtklassementfahrer bei der Tour dabei, deswegen sind wir dazu angehalten, in die Spitzengruppen zu gehen. Dann hab ich schnell gezeigt, dass ich doch der mit den besten Beinen aus dem Team bin, sodass klar war, dass ich es einfach mal probieren darf.

Ich habe nur ganz, ganz wenig mitbekommen und wusste nur ungefähr, wer vor und wer hinter mir ist. Erst später habe ich im Video gesehen, wer zwischenzeitlich nah an mir dran war. Das hat mich schon stolz gemacht, dass ich die auf Distanz halten konnte.

So richtig gefeiert habe ich nicht, aber es schon genossen. Jedenfalls so, wie man einen sechsten Platz genießen kann: Mit einem Schluck Rotwein und einem Stück Schokolade. Das war dann die, na ja, große Fete.

Nicht viel, ich wollte die letzten hundert Meter nur genießen. Mal nach links und rechts gucken, was da geschieht. Das habe ich vorher gar nicht wahrgenommen. Ich habe fast bis zum Ende alles gegeben, weil ich mir nicht sicher war, wie weit die Anderen weg waren.

Wir haben nur eine kurze Ausfahrt gemacht, aber man hat schon gemerkt, dass jeder doch ziemlich grau ist. Hier ist es mordsheiß, deswegen war die Ausfahrt nicht ganz so schön, wie man sie gern gehabt hätte. Wir haben dann in einem Café angehalten und uns in den Schatten gesetzt, das war ganz angenehm.

Auch wenn man es darf, kriegt man es nicht immer hin. Die letzte Woche wird sehr anspruchsvoll. Mein größtes Ziel ist es einfach, nach Paris zu kommen. Wenn ich die Möglichkeit habe und das richtige Momentum da ist, werde ich es natürlich nochmal versuchen. Aber darauf liegt jetzt nicht mehr der Hauptfokus.

Ich glaube, dass es sehr, sehr schwer wird. Wir haben unseren Elfmeter bei der zehnten Etappe verschossen, als wir mit sechs Leuten in der Spitzengruppe nur Vierter wurden. Solch eine Chance kriegt man nicht nochmal aufs Silbertablett serviert. Wir haben nur noch zwei Sprintetappen vor uns. Mal gucken, ob wir noch eine zweite Chance kreieren können. Man sollte uns nicht abschreiben, wir haben immer noch eine gute Truppe.

Ehrlich gesagt habe ich zwar nachgesehen, wie viele Plätze ich gut gemacht habe, aber ich wusste bis jetzt nicht, auf welcher Position ich liege. Klar, es ist schön, wenn man nicht Letzter ist. Trotzdem ist es nur eine Momentaufnahme. Wenn ich bei den nächsten Bergetappen nicht in der Gruppe bin, dann heißt es: Überleben und so viel Energie wie möglich sparen. Nach solchen Etappen kann es schon sein, dass ich nur 110. werde. Ich hatte jetzt eine schöne Einzelplatzierung; die Platzierung im Gesamtklassement ist mir völlig egal.

Es ist schwierig für mich, absolute Topleistungen zu bringen, sobald wir 35 Grad und noch mehr erreichen. Ich muss da extrem aufpassen, dass ich mich genügend abkühle und genug trinke. Mal gucken, wie ich es schaffe. Wir hatten ein paar Wochen, um uns an eine gewisse Hitze zu gewöhnen. Ich gehe davon aus, dass ich das gut wegstecken werde, aber es ist nicht mein Lieblingswetter.

Zur Person

Lennard Kämna (22)

feiert in diesem Jahr für den deutschen Radrennstall Sunweb sein Debüt bei der Tour de France. Nach 15 von 21 Etappen liegt der Bremer als zweitbester Deutscher im Gesamtklassement auf dem 54. Rang.