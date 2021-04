An ihren 18. Geburtstag wird sich Nina Engel mit Sicherheit ihr ganzes Leben erinnern: Sie feierte ihn im Mannschaftsbus des SV Werder, nachdem das Spiel in Nürtingen kurzfristig ausgefallen war. (Oliver Baumgart/hansepixx)

Der Frust saß bei Robert Nijdam selbst am Tag danach tief. „Das macht doch keinen Spaß mehr", polterte es aus dem Trainer von Werders Zweitliga-Handballerinnen heraus. Er war mit seinem Team über 1300 Kilometer quer durch die Republik nach Schwaben gefahren, um gleich wieder abzureisen. Ein positiver Corona-Schnelltest einer Spielerin der TG Nürtingen hatte das Match platzen lassen. Die Gäste erfuhren das just in dem Moment, als sie vor der Halle aus dem Bus ausstiegen.

„Das war schon bitter, da wir uns gut vorbereitet hatten und die Spannung hoch war„, sagte Werders Linkshänderin Nina Engel. Das Gefühl der vergeblichen Anreise ist ihrem Zweitliga-Team in dieser Saison nicht neu: Am 16. November 2020 hatte es dasselbe Schicksal in Rödertal vor den Toren Dresdens ereilt. Auch dort war erst vor Ort bekannt geworden, dass eine HCR-Spielerin einen positiven Befund hatte. Damals waren die Bremerinnen rund 14 Stunden und 1000 Kilometer unterwegs gewesen. „Und die Kosten mussten wir auch noch tragen“, klagte Robert Nijdam.

Während die HCR-Spielerin damals schon unter der Woche erste Symptome gehabt haben soll, sei die Nürtinger Spielerin laut der TGN-Facebookseite selbst beim positiven Corona-Schnelltest noch symptomfrei gewesen. Der am Vortag vorgeschriebene Schnelltest soll sogar bei allen Nürtinger Spielerinnen negativ ausgefallen sein. Laut des jüngst überarbeiteten Hygienekonzepts der Handball-Bundesliga Frauen darf der finale Corona-Schnelltest nicht älter als zwölf Stunden vor dem Anpfiff sein, informiert die TGN-Facebook-Seite. Beim vorgesehenen Spielbeginn von 19.30 Uhr musste Nürtingen also irgendwann ab 7.30 Uhr bis zum Betreten der Halle testen. Rund zwei Stunden vor dem Anpfiff erhielten die Bremerinnen die bittere Nachricht.

„Mich ärgert es, dass solange gewartet wurde, bis wir da waren“, monierte Robert Nijdam. „Bei einem früheren Test hätten wir umdrehen können.“ Problematisch sieht der Werder-Trainer eine Neuaustragung des Spiels. Seine Mannschaft ist bis zum letzten Spieltag am 22. Mai an allen vier Wochenenden im Einsatz, und Nürtingen liegt nicht gerade um die Ecke. „Unter der Woche können wir da nicht antreten, wir sind ja keine Profis", betont Nijdam. „Ansonsten müsste ich auf wohl auf einige Spielerinnen verzichten, womit wir doppelt bestraft werden.“ Die TG Nürtingen trifft es allerdings noch härter: Sie muss bis zum Saisonende sieben Spiele austragen. Und sollte bei der auffälligen Spielerin auch noch der PCR-Test positiv ausfallen, droht eine Team-Quarantäne.

Dass der Werder-Bus auf der Rückfahrt mit einem Reh kollidierte und die Bremerinnen deshalb auf die Polizei warten mussten, passte ins Bild einer verkorksten Spieltagstour. Wenigstens die U19-Nationalspielerin Nina Engel durfte auf der Rückfahrt strahlen. Pünktlich um Mitternacht gingen reihenweise Glückwünsche zu ihrem 18. Geburtstag auf ihrem Handy ein, im Bus gab's von ihrem Team ein Ständchen. „So hatte ich wenigstens einige Leute um mich herum. Zuhause wäre ich ja aufgrund der Corona-Vorschriften mit meiner Familie alleine gewesen", sagte die frischgebackene Volljährige.

Der Weg ins heimische Driftsethe zog sich für sie aber noch hin: Erst morgens gegen halb vier traf sie dort wieder ein. Am Vortag war es für sie um halb neun mit dem Corona-Schnelltest an der Klaus-Dieter-Fischer-Halle losgegangen, gegen neun Uhr war der Bus gen Nürtingen abgefahren. Während Nina Engel auf dem Weg in den Süden war, schmückte ihre Familie den heimischen Garten mit vielen Luftballons, an denen Glückwunschkarten von Freunden der Spielerin hingen. Nina Engel sammelte alle ein, machte ein kurzes Nickerchen und schaute sich später eine nach der anderen an.