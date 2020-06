Eine Form von Schulsport, wie er während der Corona-Pandemie in Bremen praktiziert worden ist. Für die Schulen fehlt ein Konzept, wie Sport zumindest nach den Ferien wieder vernünftig unterrichtet werden kann. (Gerrit Lubitz)

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und die Deutsche Sportjugend (DSJ) haben bereits Alarm geschlagen (wir berichteten), nun meldet sich auch die Kommission der Spitzenverbände des DOSB in der Deutschen Schulsportstiftung (DSSS) zu Wort. Ihre Kritik ist die gleiche: Es dürfe nicht sein, dass in den Schulen der Sportunterricht derzeit beinahe vollständig ausfällt. Einzige Ausnahme ist der Vorbereitungsunterricht für die Abiturienten, der Corona-bedingt allerdings nur unzureichend auf die Prüfungen vorbereiten kann. „Im Handball beispielsweise dürfen zeitgleich nur zwei Prüflinge in die Halle“, sagt Harald Wolf.

Wolf ist Lehrer an der Sportbetonten Schule Ronzelenstraße, dort Koordinator Leistungssport, äußert sich zum Schulsport jedoch in seiner Funktion als Vorstandsmitglied der DSSS. Sie fördert den außerunterrichtlichen Schulsport und ist seit ihrer Gründung 1999 Träger und Veranstalter des bundesweiten Schulwettbewerbs von Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics. Wolf hat aber nicht nur die Schulwettbewerbe im Blick, die wegen Corona in diesem Jahr – also auch im Herbst – komplett ausfallen müssen. „Sport ist ein bildungs- und versetzungsrelevantes Fach“, sagt er, „das muss den Schülern erhalten bleiben.“ Und zwar nicht nur, um eventuell schlechtere Noten in anderen Fächern ausgleichen zu können, sondern auch wegen der positiven Eigenschaften auf die Gesundheit. „Bewegung und Lernen korrespondieren untereinander“, sagt Wolf. Soll heißen: Wer Sport macht, lernt auch besser. Nur ein Online-Angebot sei zu wenig, mahnt Wolf.

Ein Problem an den Schulen sind derzeit offensichtlich nicht nur fehlende Sportstätten, sondern auch mangelnde Unterstützung aus der Behörde. „Wir brauchen eine Idee, wie es weitergehen kann“, sagt Wolf, „auch für die Zeit nach den Sommerferien.“ Für den organisierten Sport sind inzwischen Regelungen getroffen worden, für den Schulsport aber noch nicht. Problematisch sei, so Wolf, auch die Lage in der Schwimmausbildung. Seit Mitte März konnten die Drittklässler nicht mehr in die Bäder. „Wie werden sie und die Viertklässler ab Juli nachbereitet“, fragt Wolf, „wie die Zweitklässler aufs Schwimmen vorbereitet?“ Seit einigen Tagen sind in Bremen zumindest Freibäder wieder geöffnet.

Sportlehrer an Bremer Schulen vermissen, nicht nur für den Schwimmunterricht, ein Konzept und wünschen sich mehr Unterstützung durch den Schulsportreferenten bei der Bildungsbehörde. Thomas Glander sagt, dass die Behörde derzeit nichts machen könne. „Wir warten auf die Freigabe der Umkleidekabinen.“ Während ein Vereinssportler vielleicht noch in Sportkleidung auf den Platz oder in die Halle fahren kann, ist das für Schüler kaum vorstellbar. Sie haben schließlich auch noch anderen Unterricht.

So scheint es, dass derzeit alle auf ein Signal warten – und insgesamt nur wenig vorangeht. Ein anderes bremisches Problem, die immer noch vorhandene Sperrung der Außensportanlagen der Universität, könnte immerhin bald gelöst sein. „Die Universität arbeitet zurzeit an einem Hygienekonzept, das es Schulen und Vereinen ermöglichen soll, die Außensportanlagen auf dem Campus zu nutzen“, sagt Meike Mossig aus dem Uni-Kommunikationsbereich. Den Abiturienten der Schule Ronzelenstraße, die zuletzt ständig auf der Suche nach anderen Sportstätten waren und in der kommenden Woche Prüfung haben, wird das allerdings kaum noch helfen.