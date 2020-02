Lea Albrecht (r.) vom Bremer HC im Zweikampf mit Manja Nuttelmann vom Club zur Vahr. Die Stürmerin aus Oberneuland erzielte im Derby fünf der elf BHC-Treffer im Alleingang. (Frank Thomas Koch)

Rein ergebnistechnisch hätte der Trainer eigentlich beste Laune haben müssen. 11:6 (5:4) gewonnen, und das auch noch im Lokal-Derby beim Club zur Vahr, was hätte Martin Schultze da noch die Party verderben können? Doch, das ging, denn als der Trainer des Bremer HC die gesamte Partie analysiert und abgeschlossen hatte, kam noch ein allerletzter Satz. „Wir können jetzt den Haken unter die Saison machen“, meinte Schultze, was nichts anderes bedeutet als: Den Aufstieg in die Bundesliga können wir abschreiben.

Das war weniger dem Sieg im Derby geschuldet, sondern vielmehr dem Auftritt von Aufstiegs-Konkurrent Polo Hamburg, der sein Spiel in Marienthal 8:0 gewann. „Schade“, meinte Schultze knapp, als er das Ergebnis mitgeteilt bekam. „Ich hatte gehofft, dass Polo in Marienthal Federn lässt. Aber mit dem Sieg sind sie praktisch durch. Ich glaube nicht, dass die Mannschaft jetzt noch Punkte lässt.“ Was für den BHC den undankbaren zweiten Platz bedeuten würde, denn in der Regionalliga steigt nur der Meister in die Bundesliga auf.

Kritik an den Schiedsrichtern

Schultzes Bremer Trainer-Pendant Nico Stankewitz hingegen nahm die Niederlage von Marienthal mit Genugtuung zur Kenntnis, denn damit ist der Club zur Vahr jetzt auch die letzten Abstiegssorgen endgültig los. „Ich hatte sowieso keine Befürchtungen, dass wir noch in Nöte kommen“, sagte Stankewitz, aber jetzt sei sein Team eben sicher gerettet.

Die Zuschauer in der Halle beim Club zur Vahr sahen jedenfalls ein munteres Hockeyspiel, an dem auch das Schiedsrichter-Duo Eichner/Häring einen gehörigen Anteil hatte. Stankewitz nannte die Leistungen der Unparteiischen „etwas abenteurlich“, Schultze fand, „dass die Schiedsrichter offenbar ihr eigenes Spiel machen wollten“. Das habe schon mit der ersten Aktion begonnen, als die Unparteiischen eine Szene unterschiedlich bewerteten. In der zweiten Halbzeit jedenfalls waren sie sich in der Beurteilung von Schultze einig: Erst gab es die grüne, dann die gelbe Karte für Meckern. Mit der Folge, dass der BHC in der Strafzeit jeweils eine Spielerin weniger auf dem Hallenparkett hatte.

Die Folgen blieben für die Gäste überschaubar, denn da war das Spiel eigentlich schon entschieden. Die Gastgeberinnen hatten es nur geschafft, den BHC in der ersten Halbzeit etwas zu ärgern. Nach zehn Minuten führte das Stankewitz-Team mit 3:2, aber es sollte die letzte Führung in diesem Spiel sein. Doch auch wenn der Bremer HC zur Pause mit 5:4 führte, zufrieden war Trainer Schultze mit dem Auftritt seiner Mannschaft so überhaupt nicht. Entsprechend hitzig ging es zur Halbzeitpause dann in der Kabine zu. „Da bin ich schon etwas lauter geworden“, gestand Schultze später, „die Leistung hat mir überhaupt nicht gefallen“. Pomadig sei das Spiel seiner Mannschaft gewesen, leidenschaftslos und schwach.

Nach dem Kabinenanpfiff lief es in der zweiten Halbzeit dann besser für den Favorit aus Oberneuland. Besonders Angreiferin Lea Albrecht hatte einige gute Szenen und war mit insgesamt fünf Toren erfolgreichste Torschützin des Tages. Die anderen Tore für den BHC erzielten Jörns (2), Hartmann, Janke, Lippmann und Steikowsky. Acht der elf Tore fielen nach einer Ecke – für Nico Stankewitz eine Gruselstatistik. „Das müssen wir besser verteidigen, das geht natürlich gar nicht“, fand er. Trotzdem hatte er auch lobende Worte für seine Mannschaft parat. „Wir haben gute Spielzüge gehabt, Gloria Kulla hat mit einem Lupfer das schönste Tor des Spiels erzielt. Das war erfreulich.“ Unerfreulich seien die vielen Fehler in der Defensive gewesen, da habe sich sein Team immer wieder naiv angestellt. „Das Problem haben wir schon in der ganzen Saison.“ Die weiteren Tore für den CzV erzielten Schnatmeier (2), Bremer, Vedel Blankschön und noch einmal Kulla.

Zwei Spiele stehen für den Club zur Vahr und den BHC noch jeweils aus, aber die Hallenserie ist jetzt gefühlt schon so gut wie beendet. Das Team von Martin Schultze gewann beide Derbys (das erste mit 4:2 kurz vor Weihnachten).

Club zur Vahr: Wedel, Henn; Nuttelmann, Vedel Blankschön, Tielitz, Kulla, Schnatmeier, Bremer, Werneck, Busch, Rosenboom

Bremer HC: Bausch, Weißgräber; Janke, Hartmann, Jörns, Albrecht, Steikowsky, Lippmann, Lüschen, Jagdt, van Erk.