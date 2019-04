Eigentlich war dieses 0:0 ein ordentliches Ergebnis. Schließlich gewannen die Kickerinnen des TuS Schwachhausen einen Punkt gegen die TSG 07 Burg Gretesch, den Tabellensechsten der Regionalliga Nord. Allerdings war der Gegner fast 70 Minuten in Unterzahl angetreten, und so war die Punkteteilung zu relativieren. „Ich hätte auch lieber das Tor genommen als die Rote Karte gegen Burg“, meinte Trainer Benjamin Eta. Allein war Fabienne Rake aufs gegnerische Tor zugegangen, als sie von Janet Rosciani unfair gestoppt wurde (23.). Der Platzverweis für die Notbremse war berechtigt, aber in Überzahl fand der Gastgeber nicht mehr zum starken Auftritt der Anfangsminuten. „Wir haben mit der Roten Karte unseren Faden verloren“, so Eta. Weil er insgesamt aber eine „komplett andere Leistung und Einstellung“ als beim 0:4 in Delmenhorst in der Vorwoche gesehen hatte, konnte der Trainer mit dem 0:0 leben: „Es ist okay.“