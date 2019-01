In Top-Form: Spielmacher Jordan Hulls (am Ball) kam auf 31 Punkte, konnte Bremerhavens Niederlage in Weißenfels damit aber nicht verhindern. (Sven Peter (hansepixx.de), hansepixx.de)

Weißenfels. Es hätte einer eisbärenstarken Leistung bedurft, stattdessen bissen die Wölfe zu. In Anlehnung an die Tiernamen der beiden Basketball-Bundesliga-Vereine vom Mitteldeutschen BC (MBC) und den Eisbären Bremerhaven lässt sich der 98:90 (52:50)-Heimsieg des Teams aus Sachsen-Anhalt gut beschreiben. Am Ende gelang es den Gästen von der Küste nicht mehr, einen Zwölf-Punkte-Rückstand aufzuholen, obwohl sie lange auf Tuchfühlung gewesen waren, selbst aber zuletzt in der ersten Halbzeit in Führung gelegen hatten.

Damit hat der Mitteldeutsche BC in der Tabelle nun wieder zwei Siege Vorsprung vor den Norddeutschen und obendrein beide Duelle in dieser Spielzeit für sich entschieden. Das Hinspiel gewannen die Mitteldeutschen in der Stadthalle Bremerhaven mit 82:79 nach Verlängerung. Zwei Akteure drückten der Partie in der Stadthalle Weißenfels vor 2300 Zuschauern ihren Stempel auf. Aufseiten der Gastgeber war dies Top-Scorer Lamont Jones mit 27 Zählern, der den Eisbären schon im ersten Duell Kopfzerbrechen bereitet hatte. Bei Bremerhaven überstrahlte der Auftritt von Jordan Hulls das durchschnittliche Spiel der übrigen Seestadt-Akteure. Hulls ließ von 14 Freiwürfen nur einen liegen, hatte obendrein zwei erfolgreiche Dreier zu verzeichnen und markierte als Top-Scorer seines Teams insgesamt 31 Punkte.

Dass es im atmosphärisch heißen Wolfsbau dennoch nicht zum Erfolg für das Gäste-Team von Trainer Arne Woltmann reichte, erklärte Jordan Hulls nach der Partie wie folgt: „Uns sind die wichtigen Stopps nicht gelungen, als wir sie gebraucht haben. Der MBC ist in seinen Rhythmus gekommen, wir hatten unseren Lauf nur in der ersten Halbzeit.“ Und auch bezüglich der letztlich mitentscheidenden schwachen Freiwurfquote des Woltmann-Ensembles äußerte sich Jordan Hulls: „Das Problem haben wir schon das gesamte Jahr. Die Freiwürfe haben einen großen Unterschied gemacht, da müssen wir unbedingt besser werden.“ Von der Linie trafen die Norddeutschen insgesamt lediglich 63 Prozent, besser machten es die Gastgeber mit ordentlichen 81 Prozent.

Die Partie der Tabellennachbarn war von Beginn an ein Wechselbad der Gefühle für Trainer und Zuschauer. Die Gastgeber konnten sich zunächst absetzen (19:14), dann aber kam Bremerhaven zurück und ging durch Carl Baptistes Dreier mit 20:19 in Führung. Tre Busseys erfolgreicher Drei-Punkte-Wurf und drei sichere Freiwürfe von Jordan Hulls sorgten für den Viertelgewinn von 29:23. Zunächst lief es für die Eisbären weiter gut, wobei beide Teams ihre Verteidigungsaufgaben merklich vernachlässigten. So fielen die Körbe auf beiden Seiten in schneller Abfolge. Die Gäste gaben einen 37:30-Vorsprung gegen die MBC-Zonenverteidigung aus der Hand und lagen mit 37:41 im Hintertreffen. Johnny Berhanemeskel, der fünf Dreier traf, sorgte für den Anschluss zum 40:41, in den Folgeminuten bis zur Halbzeitpause blieb es knapp.

Das dritte Viertel zeigte nicht viel Veränderung. Der Mitteldeutsche Basketball Club baute seinen Vorsprung bis auf 68:59 aus, doch so leicht gaben sich die Seestädter nicht geschlagen. Angeführt von Jordan Hulls, verkürzten die Eisbären Bremerhaven auf 69:70 und gingen schließlich mit einem knappen 73:77-Rückstand in das Schlussviertel. Da erlaubten sie sich beim 80:79 für den MBC die entscheidende Schwächephase und ließen die Einheimischen auf 91:79 davonziehen. Bis auf vier Zähler kämpften sich die Woltmann-Schützlinge in der Endphase noch einmal heran (87:91), doch zu einer Wende langte es nicht mehr.

Eisbären Bremerhaven: Johnson, Kessens (9), Breitlauch, Berhanemeskel (17/5 Dreier), Bleck (2), Hulls (31/2), Bussey (5/1), Elliott (4), Wendt (n.e.), Baptiste (7/1), Groselle (15).