Licht aus, Spot an: Im Sportzentrum der Bremer Universität stand ein ungewöhnliches Turnier auf dem Programm. Völkerball im Schwarzlicht fand großen Anklang und bereitete allen Teilnehmern so viel Spaß, dass das Turnier im kommenden Jahr wiederholt werden soll. (Frank Thomas Koch)

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Während hier die einen noch die Spielfeldnummern auf den Hallenboden tapen, legen die anderen schon einmal Kriegsbemalung an. Diejenigen, die damit schon fertig sind, spielen sich warm. Das Besondere daran: Alles leuchtet. Die Gesichtsfarbe, die abgeklebten Spielfelder, teilweise die Trikots und der Ball erst recht. Im Schein der speziellen Lampen erstrahlt, was strahlen soll, der Rest bleibt schwarz.

Besonders viel Liebe zum Detail zeigten dabei die Wirtschaftswissenschaftler, die Wiwis, aus dem Fachbereich 7 der Uni Bremen. Die Spieler des Teams hatten sich irgendwelche Zeichen, die ihnen irgendwann vors Auge gekommen sind, auf Gesicht, Arme, Beine und Trikots gepinselt und hofften, damit die Konkurrenz beim Völkerball zu beeindrucken.

Ihre Kollegen von der Sportökonomie hatten zum siebten Mal die „Schwarzlicht Sports Nights“ im Sportzentrum der Uni organisiert – zumindest theoretisch. Denn praktisch ist jedes Jahr ein anderer Jahrgang dafür verantwortlich. Veranstaltungen zu organisieren, ist eine Aufgabe im fünften Semester des Bachelorstudiengangs BWL mit Schwerpunkt Sportökonomie. „Die größte Herausforderung dabei war, mit super wenig Personal so ein Event auf die Beine zu stellen“, sagte Student Carsten Heinke.

Ganz auf das Spiel konzentrieren

Er und Inga Wrede hatten die Projektleitung übernommen und 16 Mitstreiter an ihrer Seite. „Das ist echt viel Aufwand“, pflichtete ihnen Michael Varelmann bei. Der Student gehörte ein Jahr zuvor dem Organisationsteam an und konnte sich in diesem Jahr ganz auf das Spiel konzentrieren. Der Vorgänger-Jahrgang war als das Team „Kosta kann nix außer saufen“ am Start.

Der neue Jahrgang hat sich richtig was getraut: Statt im Volleyball kämpften die Teams im Völkerball um den Titel. Über diesen Wechsel hatten die Sportökonomen ein Jahr zuvor auch schon nachgedacht, den Schritt dann aber nicht gewagt, verriet Michael Varelmann. Volleyball und Fußball, der einen Tag später gespielt wurde, seien einfach zu etabliert gewesen. „Na und?“, dachte sich der aktuelle Jahrgang und vollzog die Änderung – mit Erfolg.

„Wir haben Völkerball schneller voll bekommen als Fußball“, sagte Carsten Heinke. Und im Völkerball sind tatsächlich wieder vermehrt Studenten im Wettbewerb, ergänzte Inga Wrede. Bei Volleyball seien zum Schluss fast nur noch Vereine mit mindestens semi-professionellen Teams angetreten. Davon weg wieder hin zu mehr studentischem Spaßturnier, sei ein Ziel gewesen.

Völkerball kennen die meisten aus dem Schulsport, das war immer wieder zu hören, auch von den Wirtschaftswissenschaftlern. Der Studiengangsausschuss schickt seit Jahren schon Teams zu dem Schwarzlicht-Turnier. Die diesjährige Auswahl bestand zum großen Teil aus Ersttätern, die sich auf eine ausschließlich theoretische Vorbereitung verlassen mussten.

Cooles Outfit: Philipp Karlson (von links), Tim Zeidler und Linda Puppel haben sich Kriegsbemalung aufgesetzt und fielen damit im Schwarzlicht besonders auf. Foto links: Fast sieht es so aus, als schwebten Ball, Trikot und Hose frei in der Luft. (Frank Thomas Koch)

Das Trainingslager fiel aus

Ein angedachtes heimisches Trainingslager fiel in die Prüfungszeit und deshalb aus, danach gab es keine freien Hallen, und draußen ging es witterungsbedingt nicht, erzählte Spieler Tim Zeidler augenzwinkernd. „Der Asta wollte uns das Trainingslager auf Mallorca nicht bezahlen“, monierte dann auch noch Coach Lukas Klasing. Na, wenn der Asta das mal nicht bereut. Die ersten beiden Vorrundenpartien gingen gleich mal verloren. Danach wurde es besser, und die Mannschaft erreichte mit Hängen und Würgen die K.o.-Runde. Der K.o. kam aber direkt im Viertelfinale. Grund zur Freude gab es für die Wiwis trotzdem, denn sie gewannen den Trikot-Contest.

Zu einem Trainingslager in wärmere Gefilde sind auch „Freibier auf Platz 1“ nicht aufgebrochen, aber ein bisschen besser eingespielt war das Team dann doch. Schließlich spielen die Jungs normalerweise Handball bei der HSG Cluvenhagen-Langwedel zusammen. „Mit dem Ball können wir also umgehen“, sagte Lars Spinneker. Auch er selbst war zum ersten Mal dabei, einige Teamkollegen sind in den Jahren zuvor aber auch schon im Volleyball angetreten. „Im Vordergrund steht natürlich, Spaß zu haben“, erzählte der Handballer im neon-pinken Dress.

Ein wenig Ehrgeiz war aber auch im Spiel: Titelgewinn lautete das Ziel; im Viertelfinale war dann jedoch Schluss. Unter den 24 Titelaspiranten befand sich auf den ersten Blick ein richtig harter Brocken. Die Organisatoren hatten den AT Rodenkirchen eingeladen, den amtierenden deutschen Meister im Völkerball. Für das Turnier hatten die Sportökonomen das Regelwerk verändert. Damit sei es etwas ganz anderes gewesen als das, womit es die Völkerballerinnen aus Niedersachsen sonst zu tun haben, erzählte ATR-Trainerin Julia Müller.

Mit den veränderten Regeln habe sich das Team zwar im Training zuvor beschäftigt, so die Trainerin. Nach der Vorrunde war trotzdem Schluss. Kein Grund zur Trauer, denn: „Das hat schon Spaß gemacht“, sagte Julia Müller. Dem pflichteten auch die Handballer aus Cluvenhagen bei. Der Spaß sei so groß gewesen, dass sie nächstes Jahr wieder mitmachen wollen, sagte Lars Spinneker.

Die Chancen stehen gut, dass es das auch im nächsten Jahr wieder gibt. Völkerball ist der Hit des Turniers. „Die Stimmung war top und alle hatten super viel Spaß am Spielen“, sagte Inga Wrede. Der ganz große Pluspunkt von Völkerball gegenüber Volleyball: Einfach jeder kann es. Den Titel sicherte sich übrigens der TSV Unicorn vor „Schlauch United“ und „Beer Beer Blocksberg“ auf Platz drei.