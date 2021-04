Firebirds-Headcoach Oliver Minschke (Mitte) ist zuversichtlich, dass im Juli die Oberligasaison starten kann. (Christina Kuhaupt)

Bremen. Die Firebirds stehen in den Startlöchern. Nach der Kooperation mit den benachbarten OT-Rebels verfügen die American Footballer aus dem Bremer Osten über eine zahlenmäßig große Mannschaft, auf dem Papier und in Kleingruppen auch schon auf dem Trainingsplatz. Mehr als 50 Spieler habe er im Kader, sagt Oliver Minschke. Der Bundesliga-erfahrene Headcoach sehnt nun die baldige Rückkehr in einen geregelten Trainingsbetrieb mit allen Akteuren herbei, „denn jetzt müssen wir den richtigen Draht zueinander finden und uns kennenlernen.“

Die Kooperation mit den Footballern von Osterholz-Tenever hat sich bis dato positiv bemerkbar gemacht. Die Firebirds freuen sich über einen großen Zulauf an Aktiven, aber auch an Coaches, die sich in den verschiedensten Aufgabenbereichen einbringen wollen. „Wir sind so breit aufgestellt wie noch nie“, sagt Minschke. Apropos breit: „Wir brauchen noch ein paar Dicke“, ergänzt der 47-Jährige mit einem Augenzwinkern. Gemeint sind damit echte Schwergewichte aus der Kategorie 120 plus X, die mit Kraft und Masse schützende Aufgaben übernehmen können.

Nachdem der Ligabetrieb im Vorjahr Corona-bedingt ausgesetzt worden war, ist Oliver Minschke guter Dinge, dass in 2021 wieder gespielt werden kann. Es ist geplant, im Juli in die Oberligasaison zu starten, schildert Minschke, als Vorlauf würden ihm dabei sechs bis acht Wochen Training reichen. Die Bremen Firebirds sind der Südstaffel zugeordnet, Gegner in Hin- und Rückspielen wären die Göttingen Generals, Hannover Grizzlies, Osnabrück Tigers und Rotenburg Northern United.