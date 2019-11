Der Topscorer in Aktion: Sid-Marlon Theis erzielte 17 Punkte. (Sven Peter/Hanasepixx)

Hagen. Die Eisbären Bremerhaven haben die erste Saisonniederlage vom Vorwochenende gegen die Niners aus Chemnitz gut weggesteckt. In der ersten von vier Auswärtspartien in Folge setzten sich die Basketballer aus der Seestadt beim früheren Bundesligarivalen Phoenix Hagen nach anfänglichen Problemen letztlich noch vollauf verdient mit 89:70 (35:41) durch. Im zehnten Spiel der 2. Basketball-Liga Pro A landete das Team von Trainer Michael Mai damit den neunten Sieg und bleibt auf Tuchfühlung zum Ligaprimus aus Chemnitz.

„Das war heute eine schwere Prüfung für uns“, sagte Eisbären-Coach Mai nach dem Abpfiff. „Hagen hat das Spiel in der ersten Halbzeit komplett kontrolliert. Ich freue mich aber darüber, dass meine Mannschaft viel Charakter gezeigt und in der zweiten Hälfte vieles besser gemacht hat.“ Mai lobte vor allem das nach dem Seitenwechsel verbesserte Defensiv- und Reboundverhalten, zudem sei sein Team insgesamt disziplinierter aufgetreten. Ein Sonderlob gab es überdies für Anthony Canty, der 13 Punkte (davon drei Dreier) und acht Assists beisteuerte, und auch für Kapitän Adrian Breitlauch, der auf 14 Punkte kam. Bester Werfer im Dress der Eisbären, die erneut ohne den verletzten Topscorer Rohndell Goodwin auskommen mussten, war indes Sid-Marlon Theis mit 17 Zählern.

Beim neuen Liga-Schlusslicht Hagen, das weiter auf den ersten Heimsieg der Saison wartet, kam der Favorit aus Bremerhaven zunächst nicht ins Spiel. Im Aufbau agierten die Eisbären sehr behäbig und leisteten sich zahlreiche Ungenauigkeiten im Passspiel. Phoenix war in den ersten 20 Minuten präsenter, zeigte mehr Zug zum Korb und lag nicht zuletzt dank der Treffer von Kyle Leufroy (14) und Dominik Spohr (10) zur Pause verdient mit 41:35 vorn. „Leider haben wir nur in der ersten Hälfte dagegenhalten können“, sagte Hagens Coach Chris Harris nach dem Duell mit seinem Ex-Klub Bremerhaven, für den er zwischen 2014 und 2018 immerhin viereinhalb Jahre in verschiedenen Positionen als Trainer gearbeitet hat. Letztlich habe Bremerhaven physischer und aggressiver gespielt und auch mehr an den Sieg geglaubt, sagte Harris und fügte etwas zerknischt an: „Wir haben nicht gut performed.“

Tatsächlich kam Bremerhaven aggressiver aus der Kabine und war sichtlich gewillt, die Partie zu drehen. William Vorhees sorgte mit einem Dreier zum 47:46 für die erste Gästeführung (24.), danach setzten sich die Eisbären über 65:59 und 71:59 ab (33.) und brachten den Pflichtsieg in trockene Tücher. „In der ersten Halbzeit hat uns Hagen das Leben sehr schwer gemacht“, sagte Sid-Marlon Theis. „Erst ab dem dritten Viertel haben wir unseren Rhythmus gefunden und in der Defensive eine Schippe drauf getan.“ Es sei aber schön zu sehen, dass das Team funktioniere, so Theis, der sich mit den Eisbären das Erreichen der Play-offs zum Ziel gesetzt hat.

Bremerhaven: Braun (8), Hill (11), Pölking (6), Canty (13), Breitlauch (14), Clay (4), Thies (14), Friederici (2), Vorhees (14), Möller