Erst spät im Einsatz: FCO-Angreigfer Onur Uzun (rechts) im Duell mit dem späteren Torschützen für Havelse, Torge Bremer. (Christina Kuhaupt)

Erstes Spiel in der neuen, der vierten statt fünften Liga. Und wenn es dann gleich gegen eine gestandene Regionalliga-Mannschaft geht, sagt man dazu gerne: Da weiß man dann gleich, was Sache ist. Beim FC Oberneuland weiß man es jetzt wahrscheinlich auch. Der Aufsteiger verlor sein Auftaktspiel gegen den TSV Havelse mit 0:2. Anschließend sagte FCO-Torwart Jonas Horsch: „Das war mein allererstes Regionalliga-Spiel, das war schon etwas sehr Besonderes für uns alle.“ In diesem sehr Besonderen lag dann die vor Augen geführte Erkenntnis: „Jetzt sind wir diejenigen, die beißen und fighten müssen.“ Jetzt ist der FCO nicht mehr jenes Team, dem sich in der Bremen-Liga Torchance um Torchance eröffnet. Gegen Havelse gab es eine große, in der ersten Halbzeit, sie blieb ungenutzt. In der zweiten Halbzeit hatte der Gastgeber in seiner Marko-Mock-Arena am Vinnenweg keine Torchancen mehr.

Es war dabei nicht so, dass der Regionalliga-Neuling von den Regionalliga-Routiniers an die Wand gespielt wurde. Es war vielmehr so, dass die knapp 200 Zuschauer am Sonntag zwei recht unterschiedliche Halbzeiten sahen. Vor der Pause durfte allgemein angenommen werden, dass sich da zwei Mannschaften auf Augenhöhe begegnen. Sie neutralisierten sich quasi, zeigten sich sehr aufmerksam und ließen nur in Ausnahmefällen eine Großchance des Gegners zu. FCO-Trainer Kristian Arambasic fand, dass seine Elf das sehr gut gemacht hat, sein Keeper fand sogar, dass Oberneuland die etwas besseren Chancen herausgespielt hatte.

Nach der Pause übernahm jedoch der Gast das Zepter auf dem Platz. Zwar prasselte auf den FCO nun kein Feuerwerk der Torschüsse nieder, aber immer seltener noch fand Arambasic' Team heraus aus seiner eigenen Hälfte. „Eine Frage der Kraft“, sagte der Bremer Trainer. Erst das Bremer Pokalfinale, jetzt am kommenden Wochenende als sozusagen Bonusspiel das DFB-Pokalspiel gegen den Bundesligisten und Champions-League-Teilnehmer Borussia Mönchengladbach – da würden in der Vorbereitung circa ein, zwei Wochen fehlen, um noch mehr Kraft und Kondition aufzubauen.

Und wenn nur ein, zwei Prozentpunkte in diesen Kategorien fehlen würden, dann könne halt passieren, was am Sonntag auch prompt passiert ist. Obwohl sie beim FCO wussten, dass Havelse mit großgewachsenen Jungs kommen würde, ließ sich irgendwann nicht mehr verhindern, dass ein großgewachsener Havelser bei einer Ecke zum Kopfball hochstieg. Niemand konnte den TSV-Innenverteidiger Jonas Sonnenberg daran hindern, das 1:0 für die Gäste zu köpfen (69.).

Im Anschluss an diesen Rückstand fehlte dem FCO jene Wucht, die er noch in der ersten Hälfte aufs Feld zu bringen vermochte, um Havelse noch in die Bredouille bringen zu können. Dass es bei Stürmer Onur Uzun, gehandicapt durch eine kürzlich erlittene Schnittwunden-Verletzung, nur für ein paar späte Spielminuten reichte, verbesserte die FCO-Möglichkeiten auch nicht eben. In den Schlussminuten schienen die Bremer in der Tat vollends die Kräfte zu verlassen. Niemand war mehr beim Havelser Torge Bremer, als der in der 88. Minute nach einer abgewehrten Ecke Maß nahm und per Fernschuss für den Endstand sorgte.

„Wenn wir es schaffen, unser Tempo über 90 Minuten durchzuhalten, dann haben wir auch eine Chance“, sagte Kristian Arambasic. Das sei ja die gute Nachricht am Tag mit einem verlorenen Spiel gewesen. Dass der FC Oberneuland, rein spielerisch gesehen, mithalten kann in der höheren Spielkasse, deutet sich an. „Wir müssen es schaffen, zwei gute Halbzeiten zu spielen, und nicht nur eine“, sagte Torwart Jonas Horsch.

Trainer Arambasic will demnächst im Training versuchen, die fehlenden Prozente in Sachen Kraft und Ausdauer noch aufholen zu können. Sie hängen im Fußball auch stets mit der gebotenen Konzentration zusammen. Es muss dabei sozusagen im laufenden Betrieb geschehen. Bereits am Sonnabend geht es zu diesem Bonus-Pokalspiel nach Mönchengladbach, in dem gegen den hochhaushohen Favoriten möglichst ein achtbares Ergebnis bei gleichzeitig schonendem Umgang mit den Energiespeichern des Personals herauskommen soll. Bereits am Mittwoch darauf folgt die nächste Herausforderung in der Regionalliga. Am Abend kommt der VfB Oldenburg nach Oberneuland.

Weitere Informationen

FC Oberneuland: Horsch - Sahan, Schoppenhauer, Bauer, Tyco - Han, Block, Trebin (81. Mazreku), Kreutzträger (75. Uzun) - Köhler, (81. Ibrahimovic), Ifeadigo

TSV Havelse: Quindt - Tasky, Sonnenberg, Schleef, Teichgräber - Plume, Bremer, Engelking (27. Langfeld), Cicek (85. Fölster) - Schumacher (46. Damer), Jaeschke (80. Lakemacher)

Zuschauer: 190

Tore: 0:1 Sonnenberg (69.), 0:2 Bremer (88.)

Gelbe Karten: Bauer / Bremer, Jaeschke, Damer, Plume