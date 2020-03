Die Männer, die in den Streit mit den Ordnern gerieten, gehören zur Szene der Ultras in der Ostkurve. (nordphoto / Ewert)

Das Bremer Amtsgericht hat am Montag sechs Werderfans wegen gemeinschaftlich begangener Körperverletzung während eines Heimspiels schuldig gesprochen. Einer der sechs Männer wurde zu sieben Monaten und zwei Wochen Haft auf Bewährung verurteilt, die anderen fünf zu Geldstrafen zwischen 1800 Euro und 4800 Euro. Aufgrund der Strafhöhe und der Anzahl der Tagessätze (zwei Mal 90, 120 und 160), die der Richter anordnete, gelten fünf der Männer nun als vorbestraft.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Ultras beim Heimspiel von Werder gegen Bayern am 26. August 2017 einen Streit mit Ordnern eskalieren ließen und einen von ihnen schwer an der Nase verletzt hatten. Auslöser war ein Kameramann des TV-Senders Sky gewesen, der in der ersten Halbzeit den Block der Ostkurve gefilmt hatte, in dem auch die sechs Männer gestanden hatten. Einer der Ultras hatte in der Halbzeitpause mit dem Kameramann reden wollen und deshalb den Innenraum betreten, war aber dann von zwei Ordnern gestoppt worden und im Lauf eines Wortfechts zu Boden gedrückt worden. Das hatte die anderen fünf offenbar so provoziert, dass sie sich in die Auseinandersetzung einmischten.

„Es war nicht von Anfang an der Plan, auf einen Ordner loszugehen“, sagte der Richter in seiner Urteilsbegründung. Allerdings habe der erste Ultra nichts dazu beigetragen, um die Lage zu deeskalieren. Als schwerwiegend wertete der Richter zudem, dass ein anderer der Männer, der bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten war, auf einen im Laufe der Prügelei am Boden liegenden Ordner eingetreten hatte. Strafmildernd hingegen wirke die Tatsache, dass sich alle Angeklagten reumütig gezeigt hatten und ernsthaft um Wiedergutmachung bestrebt gewesen waren: Sie hatten an zwei der Opfer Schmerzensgeld gezahlt, in einem Fall nach einem persönlichen Gespräch am ersten Verhandlungstag 2000 Euro statt der zuvor angebotenen 700 Euro.

Der Richter blieb mit seinem Urteil unterhalb der Forderungen der Staatsanwältin. Sie hatte Haftstrafen zwischen neun und sechs Monaten auf Bewährung sowie zusätzliche Geldstrafen gefordert. Die Anwälte der Angeklagten hatten in zwei Fällen auf Freispruch und in den anderen auf geringere Tagessätze plädiert.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.