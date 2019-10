Tomas Pöpperle (Peter/Hhansepixx)

Die Fischtown Pinguins werden ihrer Außenseiterrolle in der Deutschen Eishockey Liga weiter gerecht. Die Mannschaft von Trainer Thomas Popiesch feierte ein sattes Sechs-Punkte-Wochenende. Am Freitag gab es ein 3:1 gegen die Schwenninger Wild Wings, am Sonntag ließen es die Pinguins in Wolfsburg krachen. 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) siegte Fischtown bei den Grizzlys und setzt sich weiter in höheren Tabellenregionen fest. Auf Platz eins thront weiter Red Bull München, der Vizemeister gewann am Sonntag 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) gegen die Iserlohn Roosters. Bereits am Freitag hatten die Münchner mit dem 3:2 gegen Wolfsburg (der zehnte Sieg) einen DEL-Startrekord aufgestellt.

Ganz so weit sind die Pinguins noch nicht, aber der Underdog von der Nordsee mischt die deutsche Eishockey-Landschaft auch in dieser Saison mit vergleichsweise bescheidenen Mitteln weiter auf. 21 Punkte aus den ersten elf Spielen, damit sind die Bremerhavener weiter ganz oben mit dabei.

Dabei waren die Vorzeichen für das Spiel in Wolfsburg alles andere als günstig. Wie schon am Freitag im Heimspiel gegen Schwenningen musste Coach Popiesch erneut auf ein hochkarätiges Quartett verzichten. Mark Zengerle, Alex Friesen, Tomas Sykora und Kapitän Mike Moore hatten die Reise gar nicht erst mit angetreten, der Pinguins-Coach musste mal wieder improvisieren. Aber das klappte ganz gut. Die Gastgeber waren zwar das bessere Team und hatten auch die ersten Chancen, aber Keeper Tomas Pöpperle (wurde von den Fans zum Spieler des Monats September gewählt) wehrte gleich mehrmals den Puck ab. Dafür machten es die Gäste besser, Dominik Uher nutzte nach einem Zuspiel von Carson McMillan praktsch die erste Chance zum zum 1:0 (9.).

Im zweiten Drittel machten es die Wolfsburger besser und kamen durch Brent Aubin zum verdienten 1:1 (30.). Aber dann war Fischtown wieder am Drücker. Erst gelang Miha Verlic mit einem Distanzschuss ein sehenswertes Tor (33.), dann erhöhte Dominik Uher mit seinem zweiten Tor sogar auf 3:1 (39.). Auch wenn die Gastgeber im Abschluss-Drittel auf 2:3 verkürzten (Anthony Rech/49.), richtig spannend wurde es nicht mehr. Jan Urbas und Cory Quirk trafen noch für die Pinguins, den 5:2-Sieg empfanden schließlich selbst die Gastgeber als sehr verdient. Fischtown spielt in dieser Woche in Nürnberg (Freitag/19.30 Uhr) und Augsburg (Sonntag/19 Uhr).