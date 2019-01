Und die Bremer konnten mit ihrem ersten Testspiel sehr zufrieden sein. Beim Drittliga-Aufsteiger SG Vareler TB/Altjührden unterlag die Mannschaft von Spielertrainer Marten Franke zwar mit 25:28, zeigte aber in der ersten Halbzeit eine zu diesem frühen Zeitpunkt der Vorbereitung starke Vorstellung und lag mit 14:9 vorne. „Das war schon sehr ordentlich und ein guter erster Test“, sagte Franke.

Die Hastedter traten urlaubs- und verletzungsbedingt nur mit einem recht kleinen Kader von sieben Spielern an, verstärkten sich darum mit vier A-Jugendlichen. Von denen zeigte Torwart Giuliano Boccacci, der den angeschlagenen Luca Prieß sehr gut vertrat, eine klasse Leistung. Und auch Lennart Koppe überzeugte seinen Trainer bereits mit einer guten Vorstellung.

Vor dem Testspiel hatte Marten Franke noch eine zweistündige Trainingseinheit angesetzt, sodass seinem Team nach der Pause im wahrsten Sinne des Wortes etwas die Luft ausging. „Nach der Pause sind wir dann doch eingebrochen und kassierten einige Gegentore aus der zweiten Welle heraus“, sagte Franke. Zudem fehlte es seinem Team verständlicherweise noch in den spielerischen Elementen.

Sein Hauptaugenmerk galt in dieser Begegnung ohnehin in erster Linie der Deckungsarbeit. In der Vergangenheit war die 6:0- oder 5:1-Abwehr im Hastedter Team gesetzt, jetzt sollten seine Spieler Erfahrungen mit diversen Varianten der 3:2:1-Deckung machen. Der junge Abwehrchef Leon Grieme zeigte dabei bereits eine starke Leistung. „Die neue Deckung hat in Ansätzen schon ganz gut geklappt“, sagte Franke. Mit seiner jungen Mannschaft will der Spielertrainer künftig offensiver verteidigen. „Ob die 3:2:1-Abwehr unsere bewährten Systeme tatsächlich ablöst, wird sich aber erst im Laufe der Vorbereitung zeigen“, so Marten Franke.