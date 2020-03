Viertes Bundesliga-Turnier, vierter Sieg: Das A-Team des Grün-Gold-Clubs erhielt auch in Buchholz sieben von sieben Einsen. (Frank Koch)

Das vierte und damit vorletzte Turnier in der Bundesliga der Lateinformationen war vom Ergebnis her ein Abbild der drei vorangegangenen: Auch in Buchholz siegte das A-Team des Grün-Gold-Clubs Bremen souverän. Zum dritten Mal erhielt die Mannschaft des Trainer-Trios Roberto Albanese, Uta Albanese und Sven Emmrich mit sieben Einsen die Optimalbilanz. „Im Finale haben wir die bisher beste Leistung in dieser Saison gezeigt“, sagte Roberto Albanese. Zufrieden hatte er die Steigerung seines Teams im Laufe des Turniers zur Kenntnis genommen. Zuvor hatte es sich noch unkonzentriert gezeigt, dann aber eine erstklassige Vorstellung geboten.

Das B-Team des Grün-Gold-Clubs hat die Anweisungen von Trainer Angelo Adler auch beim vierten Bundesliga-Turnier hervorragend umgesetzt. (Frank Koch)

Auch die Verantwortlichen für das B-Team der Bremer, Angelo Adler und Benjamin Fellbusch, attestierten ihrem Team einen starken Auftritt. „Es hätte im Kampf um Platz vier eigentlich sogar etwas enger ausgehen müssen“, sagte Angelo Adler, nachdem seine Formation mit fünf Fünfen und zwei Vieren erneut auf Rang fünf gelandet war – wie bei den drei Turnieren zuvor. Aufgrund von Erkrankungen hatte das B-Team das Training phasenweise nur mit halber Besetzung bestreiten können. „Aber wir haben es hinbekommen“, sagte Adler, „auch wir haben uns im Finale noch einmal steigern können.“ Zwei kleine Wackler hatte sein Team, doch Platz fünf war zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

„Nach deutscher Meisterschaft und Weltmeisterschaft ist es nicht leicht, sich während der Bundesliga-Saison stetig zu steigern“, sagte Roberto Albanese. Dank individueller Trainingsarbeit in den vergangenen Wochen sei es seinen Tänzern aber gelungen, nun ihre Bestleistung abzurufen. „Das war richtig gut“, sagte auch der Klubvorsitzende Jens Steinmann, der allerdings beide Teams gleichermaßen lobte. „Das vierte Turnier hat letztlich bestätigt, was sich an den drei vorangegangenen angebahnt hatte“, sagte Steinmann. Angesichts des klaren Vorsprungs ist höchst unwahrscheinlich, dass sich das A-Team die Bundesliga-Meisterschaft und die damit verbundene WM-Qualifikation noch nehmen lässt. Die Qualifikation für die EM im Mai ist seit Sonnabend auch rechnerisch perfekt, ebenso wie der Klassenerhalt des B-Teams.

Weitere Informationen

4. Bundesliga-Turnier, Endstand (in Klammern die Platzierungen der Wertungsrichter):

1. Grün-Gold-Club Bremen A (1 1 1 1 1 1 1)

2. TSZ Velbert A (2 2 2 2 2 2 3 2 2)

3. TSG Bremerhaven A (3 3 3 3 2 3 3)

4. Blau-Weiß Buchholz A (4 5 4 4 4 5 4)

5. Grün-Gold-Club Bremen B (5 4 5 5 5 4 5)

6. TSG Backnang (7 6 7 6 7 6 6)

7. TSC Walsrode A (6 7 6 7 6 7 7)

8. FG Aachen/Düsseldorf A (8 8 8 8 8 8 8)

Punktstand nach vier Turnieren (in Klammern bisherige Platzierungen):

1. Grün-Gold-Club Bremen A (1-1-1-1) 4

2. TSZ Velbert A (2-2-2-2) 8

3. TSG Bremerhaven A (3-3-3-3) 12

4. Blau-Weiß Buchholz A (4-4-4-4) 16

5. Grün-Gold-Club Bremen B (5-5-5-5) 20

6. TSG Backnang (6-7-6-6) 25

7. TSC Walsrode A (8-6-7-7) 28

8. FG Aachen/Düsseldorf A (7-8-8-8) 31

Die Aufstellungen:

Grün-Gold-Club Bremen A: Kevin Patrick Berger und Tabea Horstmann; Thomas Friedrich und Berit Horstmann; Jan Frost und Onondari Nergui; Jakob Kohmüller und Katrin Heister; Roland Piekarczyk und Joyce Hildebrand; Lukas Witte und Melanie Sotskov; Michel Spiro und Franziska Streeb; Julian Warnke und Diana Starnets; Ersatz: Lea Buerfeind, Maren Dreger, Philipp Ziehdorn, Fabian Hattendorf, Lars Quella.

Grün-Gold-Club Bremen B: Sven-Olaf Andersen und Carmen Kupisz; Raban Bottke und Kaya Möller; Luca Buschmeier und Nora Speckhardt; Renke Eckhoff und Stella Cirak; Simon Drefs und Lara Pehling; Eddy Muhamedagic und Julia Könitz; Anton Richter und Hannah Sophie Kübler; Alexander Thiessen und Lisa Nguyen; Ersatz: Yannik Hemmersbach, Iryna Ivanishyna.