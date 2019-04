Die weibliche A-Jugend des SV Werder Bremen hat es am fünften Spieltag erwischt. Sie musste sich beim VfL Oldenburg deutlich mit 22:32 geschlagen geben, bleibt aber zum Ende der Hinrunde mit 8:2 Punkten weiterhin Spitzenreiter.

Das Resultat überrascht zumindest in der Höhe nicht, da die Gäste in der Huntestadt auf Leistungsträgerinnen wie Jordis Mehrtens, Jana Schaffrick und Isabelle Dölle verzichtet hatten. Bei ihnen stand das Abschlusstraining der Zweitliga-Frauen höher im Kurs, mit denen sie zwei Tage später zum Gastspiel nach Halle-Neustadt fahren sollten. Für sie mussten in Oldenburg andere Spielerin in die Bresche springen, die sonst bei den Spielanteilen nicht so sehr zum Zug gekommen waren.

„Trotz der 22 Gegentore bin ich mit meiner Abwehr nicht unzufrieden, da wir alleine neun Treffer über den Gegenstoß kassiert haben“, stellte Werders A-Jugendtrainer Dominic Buttic fest. Er sah „den Knackpunkt im Angriff“, der insgesamt zu statisch war und sich zu viele Fehlwürfe und Fehlpässe geleistet hatte, was dem VfL wiederum das Konterspiel stark erleichterte.

Die Niedersachsen legten den Grundstein zum Sieg zwischen der 10. und 17. Minute, als sie sich mit einem 5:0-Lauf auf 11:4 absetzten. Marieke Heilmann verkürzte mit ihrem Treffer zum 10:14-Halbzeitstand, unmittelbar nach dem Seitenwechsel machte Oldenburg mit dem Zwischenspurt zum 19:11 alles klar (36.).

SV Werder Bremen: Sodji; Heilmann (10/3), Majewski, Ferber-Rahnhöfer (1/1), Böntgen (2), Müller (1), Hertes (1/1), Döpke, Repty (4), Molzahn, Frank (3).

Die weibliche B-Jugend des SV Werder Bremen konnte das Gastspie.l beim Spitzenreiter VfL Oldenburg lange Zeit offen gestalten, sie kehrte am Ende aber doch mit einer 18:23-Niederlage heim. Bis zum 7:4 von Kathleen Hertes, die bis dahin schon vier Tore erzielt hatte, klappte bei den Gästen alles wie am Schnürchen (10.). Das 17:14 von Nina Engel sollte die letzte Bremer Führung gewesen sein (36.), denn danach drehten die Gastgeberinnen den Spieß mit einem 7:0-Lauf zum 21:17 um (46.). Das war nicht mehr zu kompensieren.

SV Werder Bremen: Hohmann; R. Engel (1), Harjes, Engel (5), Fabig, Schluroff, Hertes (6/2), Majewski, Schengalz, Paeslack, Bösert, Ferber-Rahnhöfer (6/3), Wehlau.