Lang, lang ist das her: Zweitliga-Handball beim TV Grambke. Axel Siemer, hier gegen den Wilhelmshavener TV, war einer der Garanten beim Aufstieg der Nord-Bremer vor 24 Jahren. Unvergessen ist allerdings auch sein unfreiwilliges Toiletten-Gastspiel. (WERNER KONOWALCZYK)

„Hört mich einer?“ Axel Siemer hämmerte gegen die Kabinentür und rief, was das Zeug hielt – vergeblich. Danach setzte er sich hin und wartete geduldig ab. Der damalige Rückraumschütze des TV Grambke war bei einem Punktspiel nach der Halbzeitpause in der Kabine eingeschlossen worden, als er noch auf der Toilette saß. „Ich hörte noch das Türschloss klacken, danach war's still", lacht der Rückraumschütze heute über die kuriose Geschichte aus der letzten großen Zeit der Bremer Zweitliga-Handballer. Dass Siemer einige Zeit nach dem Wiederanpfiff befreit wurde und wenige Sekunden vor Schluss des Gastspiels in Ellerbek auch noch den 27:26-Siegtreffer erzielte, rundet das Toiletten-Drama so richtig ab.

Am 11. Mai dieses Jahres jährt sich zum 24. Mal der Aufstieg des TV Grambke in die zweite Handball-Bundesliga. Es war für sechs Jahre das letzte Ausrufezeichen des Klubs mit den gelb-schwarzen Vereinsfarben, der heute nicht mehr eigenständig existiert. Und es war das bislang letzte Aufmucken von Bremer Männer-Handballern in der Bundesliga. Einhergehend mit vielen Anekdoten wie eben die von Axel Siemer, die teilweise erst jetzt ans Tageslicht kommen. Andere behält das Team weiterhin für sich.

Die Trainer-Kiste fiel durch

Losgetreten wurde die Euphorie damals durch den Polen Grzegorz Olszewski, als er den TVG im alles entscheidenden Play-off-Spiel gegen Eintracht Hildesheim in den siebten Handball-Himmel beförderte. Die „polnische Flugente„, wie er in Teamkreisen nur genannt wurde, traf sieben Sekunden vor Schluss zum 13:12-Endstand, heutzutage ein unvorstellbares Ergebnis. Als Nachfolger für den zum ATSV Habenhausen gewechselten Aufstiegstrainer Jörg Schröder zauberte Grambkes Sportlicher Leiter Bernd Meyer mit Jürgen Carstens ausgerechnet den Mann aus dem Hut, mit dem er sich früher selbst auf der Trainerbank erbitterte Duelle geliefert hatte. „Bis dahin hatten wir nicht gerade das beste Verhältnis zueinander“, verrät Bernd Meyer heute, „die Verpflichtung war aber ein ganz großer Coup.“ In Grambke funktionierte die Zusammenarbeit der beiden gut, „und der TVG war ja auch eine der drei Stationen, zu denen ich unbedingt wollte“, blickt Jürgen Carstens zurück.

Bei seinem Auftakt der dreijährigen Zusammenarbeit trat der heute 68-Jährige jedoch sofort gehörig ins Fettnäpfchen, da er seinem Team zum Einstand eine Kiste Jever mitgebracht hatte. „Das Fischwasser war bei uns nicht sonderlich angesagt„, schmunzelt der damalige TVG-Kreisläufer Michael Wallrabe noch heute darüber. Der Gerstensaft von Beck's musste es nach den strengen Team-Regularien sein, „also galt die Kiste als nicht mitgebracht“, führt Wallrabe weiter aus. Deshalb wurde dem neuen Coach flugs noch eine Strafkiste obendrauf aufgebrummt.

Ein Akteur erlebte neben seinem Zweitliga-Premierenjahr gleich noch ein weiteres Novum in seiner Sportkarriere. Denn er sah während der 21:24-Niederlage in Bad Schwartau vom Spielfeld aus, wie sein Vater im Publikum von mehreren Ordnern friedlich aus der Halle getragen wurde. Der hatte sich nämlich geweigert, eine über die Brüstung gehängte Vereinsfahne wieder abzuhängen. Die Namen der betroffenen Familienmitglieder sind bis heute unter Verschluss.

Der TV Grambke schaffte im Aufstiegsjahr den Klassenerhalt mit elf Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze, was in der Sportgalerie der Halle Sperberstraße ausgiebig gefeiert wurde. Der in Oldenburg wohnende Jürgen Carstens hatte dafür sogar seinen Wohnwagen an der Halle abgestellt, um nach der Party irgendwie eine Mütze Schlaf bekommen zu können. Bei der Abschlussfahrt nach Mallorca bat der viel zu früh gestorbene Linksaußen Clas Sager den Fahrer des öffentlichen Zubringerbusses vom Flughafen, kurz vor Cala Ratjada einen Extrastopp einzulegen. Der Getränkevorrat sei alle gewesen, und es müsse bei einem auf der Strecke entdeckten Laden schnellstens Nachschub her. „Ich hätte mich das nicht getraut", gesteht Carstens.

Eine Saison später stellten die Bremer den einzigen Bundesligaklub ohne Ausländer und überraschten die Konkurrenz, obwohl sie mit 2:10 Punkten einen Katastrophenstart erwischten. 18:18 Zähler waren es zum Ende der Halbserie, 38 Punkte oder ein einstelliger Tabellenplatz lautete die Zielvorgabe von Jürgen Carstens für die Rückrunde. Als Preis lobte er 1000 Mark aus eigener Tasche für die Abschlussfahrt nach Mallorca aus. Das entfesselte das Team derart, dass es 39:29 Punkte und den sechsten Rang einfuhr. Mit Spielern wie dem Trainersohn und heutigen Mindener Bundesliga-Trainer Frank Carstens oder auch der starken Linkshänder-Fraktion bestehend aus Sven Engelmann, Marco Frerichs sowie vor allem dem gesundheitlich angeschlagenen Thomas Kruse. „Die 1000 Mark hatten wir damals bei unserer Abschlussfahrt auf Mallorca an einem Nachmittag komplett versoffen“, verrät der Spielmacher Andreas Eckner.

Apropos Eckner: Der wurde für den heutigen Flensburger Bundesliga-Trainer Maik Machulla zum personifizierten Alptraum. Machulla spielte 1997/98 beim Aufsteiger FSV Magdeburg und hatte einen Vertrag beim Erstligisten SC Magdeburg unterschrieben. Eckner nahm den damals 21-Jährigen im Heimspiel auf Mann und redete pausenlos auf ihn ein, bis Machulla völlig entnervt zur Trainerbank ging und Trost bei seinem Coach suchte. Selbst bei diesem Gespräch hielt Eckner noch seine Ohren hin.

Morgenlauf mit 20-Kilo-Amboss

Für Schabernack sorgten die Gelb-Schwarzen immer. Der schwedische Kreisläufer Erik Matic bekam beim Julklapp von Axel Siemer einen Ball mit angenähten Griffen geschenkt, „weil Erik den Ball meist erst im Nachfassen erwischte„, klärt der Schenker auf. Danach wurde Matik immer stärker. Siemer bekam aber auch selbst sein Fett weg, denn ihm wurde bei der Weihnachtsfeier ein Porno in die Hand gedrückt. „Damit ich mal einen Film von Anfang bis Ende gucke“, amüsiert er sich. Er hatte bei den Auswärtsfahrten oft eine Mütze voll Schlaf genommen und damit im Bus sowohl die gezeigten Spielfilme als auch taktische Gegnerbeobachtungen verpennt. Das ist nichts im Vergleich zu Helmut Hinrichs, der im Trainingslager einen Morgenlauf mit einem auf über 20 Kilogramm geschätzten Amboss absolvieren musste, weil er mit seiner Einstandsrede beim Ältestenrat der Mannschaft durchgefallen war.

Und auch wenn beim Mannschaftsfoto für die Saison 1999/2000 eine Bank unter den Spielern zusammengebrochen war, zählte der TVG in finanzieller Hinsicht nie zu Schwergewichten der zweiten Liga. Insider taxierten den Etat auf rund 800 000 Mark, bei den Spitzenteams sollen es damals zwei bis drei Millionen gewesen sein. „Mit nur wenigen gezielten Verstärkungen hätten wir ganz oben mitspielen können“, ist Meyer überzeugt. Als schließlich sechs Leistungsträger auf einmal das Team verließen, stieg der TV Grambke am 11. Mai 2002 als Vorletzter ab. Damit war das Zweitliga-Kapitel für immer beendet.

Zur Sache

TV Grambke geriet in Schieflage

Sechs Jahre spielte der TV Grambke in der ersten Handball-Bundesliga (1972-1975 und 1977 jeweils Nordgruppe, 1978-1980 eingleisige Liga), von 1996 bis 2002 sechs Jahre in der zweiten Liga. Heutzutage ist der Name TV Grambke bestenfalls noch etwas für Nostalgiker. Der Klub geriet durch die Kosten seiner vereinseigenen Tennishalle in die Schräglage und fusionierte 2010 mit der SG Oslebshausen zum SV Grambke-Oslebshausen (SVGO). Handballerisch hatten sich die Männer zum Fusionszeitpunkt gerade wieder in die Oberliga zurückgeworfen. Mittlerweile spielen sie sechstklassig in der Landesliga, beim Abbruch der Saison 2019/20 nahmen sie den Relegationsplatz ein. Bis dahin spielten im SVGO insgesamt 14 Erwachsenen- und Jugendmannschaften plus die Jüngsten, Minis und Maxis bis zum Alter von acht Jahren, Handball.