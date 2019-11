Gold im Weitsprung, Silber über 100 Meter: Für Léon Schäfer war die Para-WM der Leichtathleten sehr erfolgreich. (PIKE/Reuters)

Der Ausgang des Rennens war so knapp, dass erst die Wiederholung des Zieleinlaufs die Gewissheit brachte: Um unglaubliche zwei Hundertstelsekunden verpasste der Bremer Léon Schäfer einen Doppel-Triumph bei der Para-WM der Leichtathleten in Dubai. Im Finale über 100 Meter musste sich der 22-Jährige im Finale ganz knapp dem Dänen Daniel Wagner geschlagen geben. Bei einem Sieg hätte Schäfer nach dem Sieg im Weitsprung seine zweite Goldmedaille gewonnen. Der Däne Wagner feierte seinen Erfolg überschwänglich noch auf der Laufbahn mit einem Salto.

Schäfer, der für Bayer Leverkusen startet, war beim Endlauf gut aus dem Startblock gekommen. Noch am Mittwoch hatte er den Vorlauf souverän in 12,56 Sekunden gewonnen. Doch am Freitagabend zog Daniel Wagner auf den letzten Metern an Schäfer vorbei und siegte in 12,32 Sekunden, Schäfer holte Silber in 12,34 Sekunden. Platz drei ging an den Brasilianer Vinicius Goncalves Rodrigues (12,38 Sekunden). Der 100-Meter-Lauf war die teilnehmerstärkste Disziplin. Allein die Männer traten in 17 verschiedenen Kategorien an.

Auch wenn es auf den ersten Bildern nicht so aussah, Schäfer hat mit der Silbermedaille sein eigentliches Ziel erreicht. Einen Platz unter den ersten Drei hielt er vor der WM für ein realistisches Szenario, nun ist es sogar Platz zwei geworden. Dass Gold möglich war, verriet sein etwas enttäuschter Gesichtsausdruck nach Ende des Rennens. Aber mit zwei Medaillen gehört Schäfer zu den erfolgreichsten deutschen Athleten.

Für den Deutschen Behindertensportverband ist die Para-WM in Dubai ein Erfolg gewesen. „Es gab Licht und Schatten, aber die Trümpfe haben weitestgehend gestochen“, sagte Bundestrainerin Marion Peters. DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher erklärte: „Zum Leistungssport gehören Siege und Enttäuschungen – dabei konnten wir auch mitreden.“ Die Ergebnisse zeigten aber, „dass wir auf einem guten Weg sind." Die Ausrichtung der WM im November fand Peters schwierig, lobte aber Dubai als Veranstalter. „Natürlich waren nicht so viele Zuschauer da“, sagte sie: „Aber viele Nationen können sich solch eine Veranstaltung gar nicht leisten. Es war top organisiert, das Areal war zu hundert Prozent barrierefrei. So etwas findet man in Deutschland nicht.“