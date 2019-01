Die Siegertrophäe: die "Vince Lombardi Trophy". (Matt Slocum/AP/dpa)

Er gehört zu den größten Sportereignissen der Welt: der Super Bowl. Im vergangenen Jahr schauten allein in den USA mehr als 100 Millionen TV-Zuschauer das Endspiel der amerikanischen Football-Liga NFL. Am Sonntag, 3. Februar, treffen die New England Patriots im 53. Super Bowl auf die Los Angeles Rams.

Wann beginnt das Spiel, wer übertragt im TV das Spiel und wo wird das Spiel in Bremen gezeigt? Alle wichtigen Informationen zum NFL-Endspiel finden Sie in unserem Überblick.

Wo läuft das Spiel im Fernsehen?

In diesem Jahr startet die Übertragung um 20.15 Uhr mit der Sendung "Countdown zum Super Bowl" auf ProSieben Maxx und im Internet auf ran.de. Um 22.50 Uhr geht die Berichterstattung mit weiteren Vorberichten auf ProSieben weiter. Der Privatsender zeigt den Super Bowl. Das Spiel läuft ebenfalls bei dem Streamingdienst DAZN.

Wann beginnt das Spiel?

Wer den Super Bowl nicht verpassen will, muss lange aufbleiben: Der Kick-Off, der zu Beginn des Spiels erfolgt, ist am 3. Februar um 0.30 Uhr deutscher Zeit. Beim Kick-Off wird der Football von der eigenen 35-Yard-Line durch den Kicker ins gegnerische Spielfeld geschossen, um somit das Spiel zu eröffnen.

Die Fans der Los Angeles Rams haben Grund zur Freude: Sie stehen im Super Bowl 2019. (Mike Nelson/dpa picture alliance)

In welchen Kneipen und Kinos in Bremen läuft das Endspiel?

Cinemaxx: Den Super Bowl 2019 auf einer großen Kinoleinwand genießen? Kein Problem. Das Cinemaxx zeigt das US-Sportereignis. Einlass ist um 22.30 Uhr. Weitere Infos hier.

Cinemaxx, Breitenweg 27

Cinestar: Kinoatmosphäre bietet auch das Cinestar. Los geht es offiziell um 21 Uhr. Interessierte können sich bereits ab 14 Uhr auf den Super Bowl einstimmen. Mit von der Partie sind die Football-Teams der Ritterhude Badgers, Bremer Firebirds und OT Bremen. Auf die Besucher wartet ein buntes Programm: Cheerleader, amerikanisches Essen und Zielwerfen stehen unter anderem auf dem Tagesprogramm. Karten gibt es hier oder bei Karstadt Sports in der Bremer Innenstadt. Der Eintritt kostet zehn Euro. Auf Nachfrage hieß es, seien am Freitagnachmittag, 25. Januar, bereits rund 240 Tickets vergriffen. Wegen der hohen Nachfrage wird der Super Bowl in zwei Kinosälen gezeigt.

Cinestar, Hans-Bredow-Straße 9

Gastfeld: Ab 22 Uhr steht im Gastfeld alles im Zeichen des Super Bowls. Vorher läuft in der Kulturkneipe noch der ARD-Tatort. "Wir bieten die gewohnt enstpannte und chillige Atmosphäre", sagt Inhaber Thorben Köhn. Reservierungen für die Super-Bowl-Übertragung sind telefonisch unter 0421/551915 oder per E-Mail an koehn(at)flixen.de möglich.

Gastfeld, Gastfeldstraße 67

Grays Bar: Welches Finalteam den Super Bowl 2019 gewinnt, kann auch in Grays Bar verfolgt werden. Beginn ist um 23 Uhr. Anmeldungen sind per Facebok oder per E-Mail an info(at)grays-bar.de möglich. Am Super-Bowl-Abend gehört ein Buffet zum Angebot. Es kostet 11,50 Euro pro Person. Im Buffet enthalten sind Hot Dogs, Chili con Carne sowie Käse-Makkaroni.

Grays Bar, Hinter der Holzpforte 2

Kono Bar: Auf sechs Fernsehern und einer großen Leinwand läuft in der Kono Bar das Endspiel. Um 23 Uhr geht's los. Auch in der Kono gibt es Hot Dogs. Reservierungen sind nicht erforderlich. Wer aber auf Nummer sicher gehen möchte, kann sich entweder telefonisch unter 0162/2905073, via Mail an konobarbremen(at)gmail.com oder über die Facebookseite anmelden.

Kono Bar, Am schwarzen Meer 141

Little Mary's: Die Kneipe im Schnoor lädt ab 22 Uhr zum gemeinsamen Football schauen. Unter der Rufnummer 0421/38010998 oder via Facebook sind Reservierungen möglich.

Little Mary's, Stavendamm 17

Rebels Club Irish Pub: Auch in der Neustadt machen Football-Fans die Nacht zum Tag. Im Rebels Club Irish Pub geht's um 20 Uhr los. Der Eintritt kostet 15 Euro. Im Preis inbegriffen ist ein Buffet und ein Begrüßungsgetränk. Die Tickets sind direkt im Rebels Club Irish Pub (Tel.: 0179/3912218) oder in der Schlachthofkneipe erhältlich.

Rebels Club Irish Pub, Buntentorsteinweg 217

Red Rock: Wer besonders früh reserviert, könnte im Red Rock noch eine Chance auf einen Sitzplatz haben. Anmeldungen nimmt das Personal telefonisch unter 0421/1783605 entgegen. Interessierte können auch im Vorhinein direkt im Red Rock reservieren oder via Facebook. Die Super-Bowl-Party beginnt offiziell gegen 22 Uhr.

Red Rock, Schlachte 22

Wer tritt in der Halbzeitshow auf?

Manche TV-Zuschauer schalten nur wegen der spektakulären Halbzeitshow ein. Sie ist besetzt mit etlichen internationalen Top-Stars der Musikszene. Innerhalb weniger Minuten wird in der Mitte des Spielfelds eine riesige Bühne aufgestellt. In diesem Jahr für die Gruppe Maroon 5 um Frontmann Adam Levine. Daneben werden auch Rapper Big Boi und Travis Scott auftreten.

Die kalifornische Popband Maroon 5 spielt in der Halbzeitshow. (dpa picture alliance)

Wo findet das Spiel in den USA statt?

Die New England Patriots und die Los Angeles Rams spielen im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta. Offiziell hat die Arena Platz für 71.000 Zuschauer. Die Kapazität des Stadions kann allerdings noch auf 75.000 Plätze ausgeweitet werden. Gespielt wird um die begehrte "Vince Lombardi Trophy". Die dreieinhalb Kilogramm schwere und 55 Zentimeter hohe Trophäe bekommt der Eigentümer der Siegermannschaft auf dem Spielfeld verliehen.

Der Austragungsort des Endspiels: das Mercedes-Benz Stadium in Atlanta. (Charles Baus/Cal Sport Media/dpa)

Wer sind die Superstars des Super Bowl 2019?

Quarterback Tom Brady steht zum dritten Mal in Folge mit seinen New England Patrios im Super Bowl. Sollte der Vorjahresfinalist im Endspiel die Rams besiegen, hätte der 41-Jährige den Super Bowl zum sechsten Mal gewonnen. Brady hatte seinen ersten Triumph im Jahr 2002 gefeiert. Für viele Experten gilt der Ehemann von Topmodel Gisele Bündchen als bester Quarterback aller Zeiten.

Auf Seiten der Patriots sollten TV-Zuschauer auch auf Rob Gronkowski achten. Der Tight End wird in der Offensive oft von Brady in Szene gesetzt und bekommt häufig den Football.

Steht zum neunten Mal im NFL-Finale: Tom Brady. (Jeff Roberson/AP/dpa)

Beim Gegner der Patriots ist vor allem Todd Gurley zu beachten. Der Runningback überragte in der regulären Saison. Allerdings trat der 24-Jährige beim Halfinalsieg gegen die New Orleans Saints nur selten in Erscheinung, absolvierte lediglich vier Läufe und kam damit auf zehn Yards Raumgewinn – kein guter Wert für einen Runningback seiner Klasse.

Zu den besten Quarterbacks der Liga zählt mittlerweile auch Jared Goff. Für den erst 24-Jährigen der Los Angeles Rams ist es die erste Super-Bowl-Teilnahme.

Kennen Sie noch andere Kinos oder Kneipen in Bremen, die den Super Bowl 2019 übertragen? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an onlineredaktion@weser-kurier.de.