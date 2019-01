In der Bremen-Liga tummeln sich die besten Amateur-Kicker der Stadt, hier beim Duell des FC Oberneuland (dunkle Trikots) gegen die SG Aumund-Vegesack. (Kosak)

Der Vertrag ist gekündigt, er läuft jetzt bereits im Sommer aus, und deshalb liegt es eigentlich nahe, von Aufräumarbeiten zu sprechen. Das würde so schön passen, wo es doch um eine Gebäudereinigung geht. Doch so läuft das nicht. Denn sowohl der Bremer Fußball-Verband (BFV) als auch die Firma Stark geben sich relativ gelassen angesichts der Trennung.

Noch bis zum Sommer 2020 wollte Olaf Stark als Namenssponsor der Bremen-Liga auftreten, mindestens, so war es vor rund zwei Jahren vereinbart worden. Seit 2017 lautete die offizielle Bezeichnung der höchsten Bremer Spielklasse: Stark Bremen-Liga. Nun aber nahm Stark das vertragliche Recht auf eine vorzeitige Kündigung wahr, und so endet die Kooperation bereits in diesem Jahr mit Ablauf der Saison. „Das ist schade, wir bedauern es“, sagt Holger Franz, der zuständige Vizepräsident im BFV. Olaf Stark beschreibt die Zusammenarbeit mit dem Verband als „ganz toll“.

Es lief nicht wirklich rund

Die beiden Seiten wissen: Am Partner hat es nicht gelegen, dass nun bald schon Schluss ist. Deshalb gibt es zwischen dem Verband und seinem Sponsor auch nichts aufzuräumen. Aber woran lag es dann? „Wir hatten gute Zahlen in den sozialen Medien“, sagt Holger Franz. Das verwundert nicht: Gegenstand der Vereinbarung war ja, dass der BFV und die Vereine der Liga den 2017 eingeführten Namen in all ihren Kanälen führen. Weil sich Nachrichten auf Facebook, Twitter und Co. so rasend schnell verbreiten, landete auch die Stark Bremen-Liga schon bald auf allen Bildschirmen.

Aber sonst lief es nicht so wirklich rund. Denn darüber hinaus setzte sich das Namenssponsoring nicht durch. Auch nicht bei den handelnden Personen im Fußball-Geschäft. Es gab jedenfalls keinen Trainer, der „neun Punkte aus den nächsten drei Spielen in der Stark Bremen-Liga“ gefordert hätte. Und einen Spieler, der „unbedingt den Abstieg aus der Stark Bremen-Liga vermeiden“ wollte, hörte man auch nicht. Für die Beteiligten blieb es einfach bei der Bremen-Liga.

„Es war ein Versuch, und deshalb bin ich auch nicht enttäuscht“, sagt Olaf Stark. Man habe ihn beim Vertragsschluss ja auch immer wieder darauf hingewiesen, dass es dauern könne, ehe sich die Liga mit einem neuen Namen etabliert – und Einfluss könne man darauf sowieso nicht nehmen. „Er hat auch so ganz gut Publicity bekommen. Und mit einem etwas längeren Atem wäre es vielleicht wie beim Lotto-Pokal gelaufen“, findet Holger Franz. Der Lotto-Pokal etwa ist ein Beispiel für eine gelungene Namenseinführung. Ein ganz anderer Wettbewerb zwar und auch keine richtige Liga. Aber als er den jahrzehntelang als Rolandpokal bekannten Wettbewerb 2005 abgelöst hatte, da war man sich schließlich auch nicht so sicher, ob er sich etab­lieren ließe.

Mittlerweile ist der Lottopokal in aller Munde. Aber es ist nicht nur die kalte Schulter, die Mensch und Medien der Stark Bremen-Liga zeigen, die Olaf Stark zur Kündigung bewegte. Es ist noch etwas ganz anderes, und das nahm vor mehr als zwei Jahren seinen Anfang. Denn Stark war erst nach vergeblichen Versuchen in Niedersachsen an den BFV herangetreten, um sich nach einem Namenssponsoring zu erkundigen. Er hatte damals aber noch den Wunsch, die Spielklasse als „Gebäudereinigung Stark Bremen-Liga“ firmieren zu lassen. Dieser Name kam – ähnlich wie in Niedersachsen – nicht besonders gut an bei den Bremer Vereinen. Sie stimmten der offiziellen Umbenennung erst zu, als in der Stark Bremen-Liga eine vergleichsweise griffige Bezeichnung gefunden war.

Das eigentliche Ziel in Gefahr

Mit ihr verbindet Olaf Stark aber nach wie vor ein Problem. „Jetzt kennt man vielleicht die Stark Bremen-Liga, aber nicht die Gebäudereinigung“, sagt er. Das eigentliche Ziel, durch das Namenssponsoring den Bekanntheitsgrad seines Unternehmens zu erhöhen, neue Mitarbeiter und Kunden zu gewinnen, geriet also bereits bei der Namensgebung in Gefahr. Aber Olaf Stark konnte damals nicht anders, die Gebäudereinigung musste irgendwie raus aus dem Namen: „Da habe ich meinen Partnern natürlich recht gegeben.“

Nun verband der Unternehmer jedoch noch ein weiteres Ziel mit seinem Einstieg in den Amateurfußball: Für jeden der 16 beteiligten Vereine gab es jährlich 1500 Euro und noch 500 obendrauf für das neue Liga-Logo auf dem Trikot. Das sei auch ein Teil der gemeinnützigen Arbeit seines Unternehmens, hatte Stark damals betont: „Der Bekanntheitsgrad wird sicher höher, aber auf der anderen Seite ist es ja auch eine soziale Arbeit – die Vereine freuen sich über das Geld.“

Der edle Charity-Gedanke dürfte doch auch heute noch Geltung beanspruchen? „Das ist richtig, aber viele wissen immer noch nichts von der Stark Bremen-Liga, nicht mal alle Spieler“, so Stark. Ihm kommt es offenbar auch in diesem Zusammenhang auf das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung an. Und wenn dann selbst die beteiligten Kicker nicht wissen, in welcher Liga sie wirklich antreten, dann ist die Stark Bremen-Liga wohl tatsächlich nicht so richtig angekommen. Aber vielleicht kann sich das ja ändern. Holger Franz hofft darauf. „Vielleicht erkennt man ja irgendwann, dass es eine gute Sache war“, sagt er. Ab dem Sommer wird die höchste Bremer Spielklasse aber erst einmal ohne Namenssponsor leben müssen – auf unabsehbare Zeit. „Die Bewerber stehen nicht gerade Schlange“, so Franz.