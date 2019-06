Wenn das Geld für den Mitgliedsbeitrag fehlt: Nicht alle Kinder können im Sportverein mitmachen ‒ Bedürftige fördert die BSJ mit „Kids in die Clubs“. (Andrea Bowinkelmann/Landessportbund NRW)

Wenn Kinder nach dem Schnuppertraining nicht mehr in den Sportverein kommen oder ihre Mitgliedsbeiträge ausbleiben, dann hat das häufig einen Grund: Armut. Das berichtet Astrid Touray, Integrationsbeauftragte beim TS Woltmershausen. Damit die Kinder und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien trotzdem Sport machen können, übernimmt die Bremer Sportjugend (BSJ) mit dem Spenden finanzierten Projekt „Kids in die Clubs“ seit 2005 ihre Vereinsbeiträge. 2700 junge Sportlerinnen und Sportler hat sie seither mit insgesamt 255 000 Euro unterstützt. Etwa 85 Vereine in Bremen und Bremerhaven bieten die Unterstützung ihren Mitgliedern an. Es sind nur 85, weil nach Angaben der BSJ nicht alle Vereine Sportkurse für Kinder und Jugendliche anbieten.

Kürzlich hat die BSJ eine Erhöhung der Förderbeiträge beschlossen. Rückwirkend zum 1. Januar sollen die Beiträge von zehn auf zwölf Euro im Monat steigen. Grund dafür seien unter anderem gestiegene Mitgliedsbeiträge der Sportvereine, erläutert Linus Edwards, stellvertretender BSJ-Geschäftsführer. Die zehn Euro hätten schon zuvor die Beiträge oft nicht gedeckt. Viele Vereine hätten nur auf die Restbeträge verzichtet, sagt Edwards.

Spenden für „Kids in die Clubs“ erhält die BSJ laut Edwards überwiegend von Privatpersonen. „Derzeit sind mehr als zwei Drittel Privatspender“, sagt er. Etwa ein Drittel würden Unternehmen und Genossenschaften bereitstellen. Viele Eltern beantragen die Förderung für ihre Kinder: „Seit drei Jahren verzeichnen wir im Durchschnitt 150 Anträge pro Jahr“, berichtet Edwards. Auch die Verlängerung der zunächst einjährigen Förderung würden viele Familien bei der BSJ beantragen. Bei den Antragstellern handle es sich häufig um minderjährige Flüchtlinge oder Jugendliche, die nicht bei ihren Eltern wohnen und/oder den Bremen-Pass haben. Letzteren besitzen etwa Hartz-IV-Empfänger, Asylbewerber und junge Menschen, deren Familien Wohngeld oder den Kinderzuschlag beziehen.

Wie viele junge Menschen in Bremen sich eine Mitgliedschaft in einem Bremer Sportverein nicht leisten können, kann der Sprecher des Sozialressorts, Bernd Schneider, nur schätzen. Etwa ein Drittel der Kinder lebe in armutsgefährdeten Haushalten, sagt er. Sie hätten auch potenziell einen Anspruch auf die Förderung durch das Bildungs- und Teilhabepaket. Das sind Bundesmittel, mit denen junge Menschen sich Schulmaterialien, Klassenfahrten und -exkursionen, aber auch Hobbys finanzieren lassen können. Das Paket wird Schneider zufolge von rund 12 000 Kindern und Jugendlichen in Bremen in Anspruch genommen. Wenn es diese Förderung bereits gibt, warum lassen Sportvereine sich dennoch vom BSJ die Mitgliedsbeiträge bezahlen?

TS Woltmershausen besonders aktiv

Die Beantragung des Bildungs- und Teilhabepakets sei oft zu kompliziert, meint Robert Lürssen, Vorsitzender des TS Woltmershausen. Die Eltern, die den Antrag stellten, würden lange keine Rückmeldung erhalten. Und auch wenn das Geld bewilligt werde, komme es bei den Eltern oder beim Verein nicht an. Das Fazit: „Die Mitgliedsbeiträge gehen oft nicht bei uns ein“, sagt Lürssen. Über „Kids in die Clubs“ würde der TS Woltmershausen dagegen immer die Beiträge erhalten – unbürokratisch, schnell und ein Jahr lang. „Die Kinder und Jugendlichen können so sorglos mit Gleichaltrigen zusammen Sport machen“, meint der Vorsitzende. Bis zum 18. Lebensjahr kann die Förderung verlängert werden.

Der TS Woltmershausen ist der Verein, der nach eigenen Angaben sowie der BSJ zufolge mit die meisten jungen Sportler in Bremen mit „Kids in die Clubs“ fördern lässt. 29 waren es Lürssen zufolge Anfang des Jahres. 90 Prozent der Geförderten seien in den Fußballteams aktiv. Und es werden mehr. Das habe der Verein besonders Astrid Touray zu verdanken. Sie arbeitet in der Integrationsabteilung beim Landessportbund und informiert seit Jahren Eltern gezielt über „Kids in die Clubs“. Wenn Touray über diese Arbeit spricht, wird klar: Es geht um Timing und Sensibilität. Wenn sie den Kindern nach dem Schnuppertraining nur die Mitgliedsanträge für die Eltern mitgebe, kämen sie meist nicht wieder. Die Lösung: Touray gibt den Kindern den Mitgliedsantrag in einem Briefumschlag, der schon das Antragsformular für „Kids in die Clubs“ sowie einen Brief an die Eltern enthält.

Wenn die Kinder bereits Mitglied sind, aber ihre Beiträge ausbleiben, sucht die Integrationsbeauftragte das Gespräch mit den Eltern in Woltmershausen. „Wir klingeln auch an der Tür“, sagt sie. Dort setze sie auf Empathie: Für die ausstehenden Beträge werde sofort geschaut, wo man sich in der Mitte treffen könne. Sie wolle kein Kind aufgrund fehlender Beiträge ausschließen. „Das Kind soll Sport machen – darum geht es“, sagt Touray.

Sie treffe auf Familien mit Fluchterfahrungen, Alleinerziehende und Familien, die wenig Geld verdienen. Manchen falle es schwer, ein Formular auszufüllen. Touray hilft dabei und kopiert die nötigen Bescheide. „Wir machen ein wirklich niederschwelliges Angebot“, sagt sie. Und dieses Angebot zeigt Wirkung in Woltmershausen, wo etwa 35 Prozent aller Kinder unter 15 Jahren von Hartz-IV leben. Der TS Woltmershausen hat viele neue Mitglieder. Und manchmal beobachtet Touray, dass einige von ihnen sogar am Wochenende allein auf den Bolzplatz gehen, um weiterzuspielen.

Zur Sache

Projekt für Einkommensschwache

Mit ihrem Projekt „Kids in die Clubs“ ermöglicht die Bremer Sportjugend (BSJ) jungen Menschen aus einkommensschwachen Familien im ­Alter zwischen drei und 18 Jahren die Mitgliedschaft in einem Sportverein. Dafür sammelt sie Spenden, die sie nach Beantragung durch die Familien an Bremer und Bremerhavener Sportvereine weiterleitet. Bis zu zwölf Euro übernimmt die BSJ monatlich. Weitere Informationen sowie das Antragsformular gibt es unter www.bremer-sportjugend.de.