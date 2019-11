21.11.2019, Baden-Württemberg, Baden-Baden: Die Sportler Florian Wellbrock (r), Weltmeister 1500 M Freistil 10 KM Freiwasserschwimmen in Gwanju, und Niklas Kaul, jüngster Weltmeister im Zehnkampf in Doha, zeigen nach der 71. Bambi-Verleihung im Festspielhaus den erhaltenen Preis in der Kategorie „Sport ". Der Medienpreis Bambi wird seit 1948 vom Burda-Verlag vergeben. Er zeichnet erfolgreiche und beliebte Prominente aus. Foto: Uli Deck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (Uli Deck)

Bremen. Doppel-Schwimmweltmeister Florian Wellbrock ist in Baden-Baden – ebenso wie Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul – mit dem Bambi in der Kategorie Sport ausgezeichnet worden. Der Medienpreis, der auf der traditionellen Gala mit mehr als 1000 Gästen überreicht wurde, würdigte damit die herausragende Leistung des in Bremen aufgewachsenen Schwimmers, der vor vier Jahren nach Magdeburg gewechselt war. Im Sommer hatte der 22-jährige Wellbrock im südkoreanischen Gwangju als erster Schwimmer überhaupt das Kunststück vollbracht, sowohl im Freiwasser über zehn Kilometer als auch im Becken über 1500 Meter Weltmeister zu werden. Wellbrock, der in diesem Jahr seine Ausbildung zum Immobilienkaufmann abgeschlossen hat, gilt wie auch seine Freundin Sarah Köhler als große Medaillenhoffnung für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Zuletzt hatte das gern als Traumpaar des deutschen Schwimmsports titulierte Duo bei den deutschen Kurzbahn-Meisterschaften in Berlin für Furore gesorgte. Köhler kraulte zum Weltrekord über 1500 Meter, Wellbrock holte drei Titel und stellte dabei einen neuen deutschen Rekord über 800 Meter Freistil auf.