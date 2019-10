Léon Schäfer kann nicht nur weit, sondern auch hoch springen. (Jens Büttner / dpa)

Tolle Auszeichnung für Léon Schäfer: Der Para-Leichtathlet aus Bremen, der mittlerweile für Bayer Leverkusen startet, wird an diesem Sonnabend von der Deutschen Sporthilfe als Junior-Sportler des Jahres geehrt. Der 22-Jährige konnte nach langer Verletzungspause 2018 in diesem Jahr gleich zweimal den Weltrekord im Weitsprung bei den Erwachsenen auf nunmehr 6,99 Meter verbessern.

Im Alter von zwölf Jahren wurde bei Léon Schäfer Knochenkrebs diagnostiziert. Die Ärzte im Universitätsklinikum Münster nahmen ihm Unterschenkel und Knie ab. Als 13-Jähriger kehrte er nach Bremen zurück, wo ihn die Onkologie des Klinikums Mitte auf den Alltag vorbereitete. „Jedes Kind, das dort behandelt wurde, hatte einen Wunsch frei“, erzählte Schäfer. Da er von seiner Sportbegeisterung nichts verloren hatte, wünschte er sich ein Treffen mit Markus Rehm, einem der bekanntesten deutschen Behindertensportler – die Initialzündung für eine große Sportler-Karriere. 2015 nahm der gebürtige Hannoveraner erstmals an den Weltmeisterschaften der Erwachsenen teil und belegte den vierten Platz im Weitsprung, ebenso wie ein Jahr später bei den Paralympics in Rio. Bei der WM 2017 in London gewann er gemeinsam mit der 4x100-Meter-Staffel Gold und flog im Weitsprung zu Bronze. Nach einem verletzungsreichen Jahr 2018 kämpfte sich Schäfer in diesem Jahr eindrucksvoll zurück und verbesserte zweimal den Weltrekord. Bei der Para-Leichtathletik-WM in Dubai im November zählt Léon Schäfer zu den Medaillen-Favoriten im Weitsprung.