„Wir wollen der Politik einen Weg aufzeigen, wie es zurückgehen könnte“, sagte der Gesundheitsökonom Florian Kainzinger in Berlin während der Präsentation des von gut 40 Sport- und Kultureinrichtungen getragenen Konzeptes. Es geht um Sport und Kultur und die Frage: Wie können wieder mehr Zuschauer in die Spielstätten kommen? 20 Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen haben an dem Papier mitgewirkt. Doch im Bremer Sport hat das Konzept, das für den Spitzensport erarbeitet wurde, am Montag wenig Wirkung entfacht.

Leistungssportler seien sicher wichtige Identifikationsfiguren und Werbeträger für den Sport und würden damit viele Menschen auch in Bremen motivieren, sich sportlich zu betätigen und weiterzuentwickeln, hieß es auf Anfrage aus dem Sport-Ressort des Senats. „Man darf den Sport aber nicht hauptsächlich aus dem Blickwinkel des Profi-Sports sehen“, teilte das Ressort weiter mit.

Relevanter für den Breitensport wird das, was Sportsenatorin Anja Stahmann (Grüne) an diesem Dienstag beim Senatsfrühstück präsentieren wird. Es geht um ein Stufenkonzept für die Öffnung des Sports, das zunächst mit den anderen Senatoren und Senatorinnen diskutiert und am kommenden Dienstag auch beschlossen werden soll. Zunächst soll demnach die Öffnung des Sports für Kinder und Jugendliche erfolgen. Wie genau und mit welchen Auflagen versehen, wird vom Infektionsgeschehen abhängen.

Dazu passen die Beschlüsse der Sportministerkonferenz vom Montag für einen schrittweisen Wiedereinstieg in den Sport. Für die Konferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten am 3. März wird demnach ein stufenweiser Wiedereinstieg für die Sportausübung von Kindern und Jugendlichen empfohlen. Das Papier hat Berlins Bürgermeister Michael Müller geschickt, Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, und soll bei den Gesprächen am 3. März die Grundhaltung der Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker zum Ausdruck bringen.

Die Beschlüsse sehen zunächst eine Rückkehr mit Abstand und ohne Kontakt für angepasste Gruppengrößen „in öffentlichen und privaten ungedeckten Sportanlagen sowie im öffentlichen Raum“ vor, heißt es wörtlich. Die weiteren Schritte: Sport in Hallen mit Abstand, dann ohne Abstand, später auch mit Kontakt im Freien und dann in weiteren Schritten auch in Hallen, bevor Mannschaftssport grundsätzlich im Freien, später in Hallen und dann auch wieder mit Zuschauern möglich sein soll. Es sind die Leitplanken, die auch der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und der Bremer LSB zuletzt präsentiert hatten.

Beim Landessportbund Bremen wurde indes der Leitfaden zur Rückkehr von Zuschauern bei Sport und Kultur relativ leidenschaftslos aufgenommen. „Wir wussten nichts davon“, erklärte LSB-Präsident Andreas Vroom. Dass sich das Konzept schon mit Zuschauern befasst, bevor der Breitensport überhaupt wieder in die Gänge gekommen ist, findet Vroom überraschend, aber er will den Gang an die Öffentlichkeit auch nicht überbewerten. „Der Spitzensport hat andere Probleme als der Breitensport“, erklärte er.

Für einige professionelle Sportarten seien Zuschauer wichtig für die Existenz, „bei uns in der Breite spielt die Rückkehr der Zuschauer erst einmal eine untergeordnete Rolle“. Wichtig sei, dass es überhaupt wieder möglich sei, Sport zu treiben. Da wolle der LSB jetzt die nächste Stufe erreichen. Vroom: „Bei der Politik ist die Erkenntnis angekommen, dass es vielen Menschen schlecht geht. Das kann und wird sich ändern, wenn die Menschen wieder die Möglichkeit haben, Sport zu treiben – nicht nur individuell, sondern in Vereinen und Gruppen.“ In einem ersten Schritt sollen Outdoor-Aktivitäten wieder möglich werden.

Auch der DOSB gehört nicht zu den Initiatoren des Berliner Konzeptes. „Aber wir unterstützen natürlich die Ziele und wünschen den Organisatoren alles Gute“, erklärte Sprecher Michael Schirp und fügte an: „Wir wollen ja nicht die Konzepte gegeneinander ausspielen.“ Der Spitzensport habe aber ganz andere Probleme als der Breitensport. Schon jetzt sei der Mitgliederbestand um fünf Prozent gesunken, das seien in Summe etwa 1,4 Millionen Sportler und Sportlerinnen. „Und niemand weiß, wie viele Übungsleiter nach dem Lockdown-Ende noch zurückkommen.“

Einen konkreten Zeitpunkt wollten die Beteiligten nicht nennen. Es gehe um eine Zusammenschau von verschiedenen Kriterien, „zentrale Frage ist die Belastung des Gesundheitswesens“, sagte Kainzinger. „Wir können nicht alles absperren, bis die letzte Person geimpft ist.“ Aus Sicht von Georg-Christian Zinn, Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin in Ingelheim, soll das Konzept „möglichst vielen Zuschauern die Möglichkeit geben, an den Veranstaltungen teilzunehmen“. Als Vertreter der Theater sagte Klaus Dörr, Intendant der Volksbühne Berlin: „Wir können jeden Tag starten.“

Der Leitfaden sieht zunächst ein Basiskonzept zur Rückkehr von Zuschauern vor. Bei geschlossenen Räumen wie Konzerthäusern, Theatern, Opern, Hallen oder Arenen soll jeweils ein Hygiene-, Lüftungs- und Infektionsschutzkonzept notwendig sein. Zudem werden Konzepte zum Ein- und Auslass sowie für An- und Abreise verlangt. Damit werde eine Besetzung zwischen 25 und 30 Prozent möglich. Im Außenbereich wird bei vergleichbaren Standards eine Auslastung von bis zu 40 Prozent als möglich betrachtet.

Für mehr Auslastung dienen Spezialkonzepte, wobei ein Hygienekonzept mit hohen Standards „Wildwuchs“ verhindern soll. Ein Maximalmodell erfordert etwa digitales Kontaktmanagement und Antigen-Tests vor jeder Veranstaltung. Mit solchen Maßnahmen ist laut Konzept eine „Vollauslastung von Opern, Konzerten und Sportereignissen“ möglich.

Zu den Unterstützern zählen Expertinnen und Experten etwa aus den Bereichen Infektiologie und Virologie, Raumlufttechnik, Gesundheitsökonomie sowie Sport- Kultur- und Rechtswissenschaften. Mitgezeichnet haben Deutscher Fußball-Bund, Handballbund, Volleyband-Verband, Basketball Bund mit ihren jeweiligen Liga-Verbänden ebenso wie der Bühnenverein mit zahlreichen Einzeltheatern. Aus dem Veranstaltungsbereich sind einige Hallen und Arenen dabei.