Viel frische Luft, dazu ein weiter Blick über die Weser: Der Tagungsort für die 43. Sportministerkonferenz (SMK) im Atlantic Hotel Sail City in Bremerhaven dürfte den Politikern aus den 16 deutschen Bundesländern die Arbeit zumindest nicht erschweren. Angesichts der umfassenden Tagesordnung dieser zweitägigen Zusammenkunft werden die Teilnehmer einen kühlen Kopf auch gut gebrauchen können.

Wie schon in den Jahren 2005 und 2006, hat Bremen 2019 und 2020 den Vorsitz der SMK. „Der deutsche Sport guckt nach Bremen und Bremerhaven“, sagt der Sprecher von Sportsenatorin Anja Stahmann (Grüne), Bernd Schneider. Das Land habe die Gelegenheit, sich zu präsentieren, dadurch werde seine Wahrnehmung gesteigert. Der Vorsitz biete aber auch die Möglichkeit, eigene Akzente zu setzen – Akzente, die einen Stadtstaat möglicherweise mehr beschäftigen als ein Flächenbundesland.

Ein Thema, das den bremischen Gastgebern sehr wichtig ist, ist die sexuelle Vielfalt und geschlechtliche Identität im Sport. Hinter der etwas sperrigen Formulierung verbirgt sich das Thema „Drittes Geschlecht“. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vor zwei Jahren kann seit Dezember 2018 in Deutschland im Geburtsregister neben „männlich“ und „weiblich“ auch „divers“ eingetragen werden. Damit kommen auf den organisierten Sport neue, grundlegende Herausforderungen zu, etwa bei Fragen nach der Nutzung von Umkleideräumen und der Zugehörigkeit zu Frauen- oder Männer-Mannschaften. Bremens Sportbehörde würdigt die bereits bestehenden Aktivitäten und Positionierungen des organisierten Sports gegen Ausgrenzung und für sexuelle Vielfalt im Sport und wünscht sich, nicht zuletzt durch die SMK, einen allgegenwärtigen und angemessenen Umgang mit dieser Thematik.

Die Konferenzteilnehmer werden sich aus aktuellem Anlass auch mit Kunstrasenplätzen beschäftigen. Seit einigen Monaten stehen einige, vor allem ältere dieser Sportplätze in der Kritik, weil deren aus kleinsten Plastikteilen bestehendes Granulat die Umwelt belastet. Falls es auf europäischer Ebene zu einem Verbot von Mikroplastik in Kunstrasenplätzen kommen sollte, erhoffen sich die Sportminister für deren Umrüstung eine ausreichend lange Übergangsfrist, da ansonsten der Spiel- und Trainingsbetrieb vieler Vereine gefährdet sein dürfte.

Konzentration auf den Nachwuchs

Breiten Raum wird in Bremerhaven der Leistungs- und Spitzensport einnehmen. Im Jahr 2016 hatten sich das auch für Sport zuständige Bundesinnenministerium, der Deutsche Olympische Sportbund und die SMK auf ein gemeinsames Konzept zur Neustrukturierung des Leistungssports und der Spitzensportförderung verständigt. Eine Bund-Länder-Vereinbarung stellt dem Sport inzwischen mehr Geld zur Verfügung. Nach Überführung der bisherigen Bundesstützpunkte und Bundesstützpunkte Nachwuchs in nunmehr 190 Bundesstützpunkte soll der Leistungssport in diesen Zentren gezielt weiterentwickelt werden. Die Konzentration gilt dabei sowohl dem olympischen als auch dem paralympischen Nachwuchsleistungssport. So soll das Institut für Angewandte Trainingswissenschaft in Leipzig (IAT) länderübergreifende Projekte durchführen und deren Ergebnisse in die Sportpraxis überführen, um den deutschen Sportlern in internationalen Wettbewerben bessere Chancen zu ermöglichen. Möglicherweise wird schon in Bremerhaven eine Vereinbarung mit dem IAT getroffen.

Schließlich werden die Sportminister auch darüber beraten, wie sich Deutschland als Standort für internationale Sportgroßveranstaltungen besser ins Spiel bringen kann. Das ist interessant vor dem Hintergrund, dass die Region Rhein/Ruhr bereits 2017 Bereitschaft gezeigt hat, sich um die Austragung der Olympischen Sommerspiele 2032 zu bewerben. Die jüngsten Versuche, Olympische Sommer- oder Winterspiele nach Deutschland zu holen, waren am Willen der Bürger gescheitert. Dennoch waren zuletzt vermehrt Stimmen auch von Entscheidungsträgern zu hören, die sich 60 Jahre nach München 1972 Olympia in Deutschland wieder vorstellen könnten.

Zur Sache

Deutsche Sportminister tagen in Bremerhaven

Die Konferenz der Sportministerinnen und Sportminister der Länder (SMK) ist eine der Fachministerkonferenzen der deutschen Länder und findet seit der Gründung im Jahr 1977 einmal jährlich statt. Sie dient der Koordinierung der Sportförderung in den 16 Ländern und wahrt darüber hinaus die Interessen aller Bundesländer im Bereich des Sports sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene.

Die SMK, in der das Land Bremen 2019 und 2020 den Vorsitz hat, begleitet Angelegenheiten des Sports von überregionaler Bedeutung. Sie vertritt die gemeinsamen Anliegen insbesondere bei der Koordinierung der Sportförderung in den Ländern. Die SMK arbeitet mit dem Deutschen Olympischen Sportbund, dem Bundesinnenministerium, der Kultusministerkonferenz, dem Bundesrat, den Kommunalen Spitzenverbänden, den Landessportverbänden und nach Bedarf mit externen Sachverständigen zusammen. Die SMK findet an diesem Donnerstag und Freitag in Bremerhaven statt.