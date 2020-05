Anja Stahmann (Grüne) hatte Anfang April schnell auf die Corona-Krise reagiert und Bremer Vereinen finanzielle Unterstützung in Form eines Soforthilfeprtogramms in Aussicht gestellt. (Christina Kuhaupt)

Eine Million Euro für Vereine in Not – so hatte es der Bremer Senat am 3. April beschlossen. Schon damals war klar, dass die Corona-Krise viele Sportvereine in Bremen und Bremerhaven in allergrößte Schwierigkeiten bringen würde. Ausgefallene Kurse, abgesagte Veranstaltungen oder Turniere, die Liste der Leiden war und ist noch immer groß. So groß, dass Sportsenatorin Anja Stahmann (Grüne) jetzt die Verteilungskriterien verändern möchte. Knapp zusammengefasst: Der Sondertopf soll länger genutzt werden können und die Gelder nicht mehr auf 5000 Euro pro Verein gedeckelt werden.

So steht es in einer Senatsvorlage, die am kommenden Dienstag zur Abstimmung kommen soll. Bislang gilt noch, dass die Vereine nur bis zum 31. Mai Anträge zur finanziellen Unterstützung stellen können. Stahmann möchte das ändern. „Aufgrund der weiterhin schwierigen Lage für die Vereine aufgrund der Coronavirus-Krise und der noch immer bestehenden Beschränkungen soll die Richtlinie, die am 31.05.2020 ausläuft, bis zum 31.08.2020 verlängert werden“, heißt es in der Vorlage. Für Stahmann selbst ein wichtiger Punkt. „Viele Vereine werden ihre Einnahmeausfälle und die Verluste erst in den Sommermonaten realistisch abschätzen können„, sagt sie. “Darum ist die Verlängerung der Antragsfrist ein Gebot der Fairness.“ Die Frist-Verlängerung hatte sich schon zuletzt abgezeichnet.

Bis zu 25.000 Euro zur Unterstützung

Neu ist allerdings, dass die Vereine jetzt mehr als die bislang als Fördergrenze festgelegten 5000 Euro beantragen können. Stahmann möchte, dass Vereine bis zu 25.000 Euro an Unterstützung bekommen können. Laut Senatsvorlage wurden Anträge von Vereinen eingereicht, „die hinsichtlich der dargestellten Einnahmeausfälle deutlich über 5000 Euro hinausgingen“. Das seien Konstellationen, in denen Vereine deutliche Einnahmeverluste aufgrund der Absage von Veranstaltungen, Turnieren und Showauftritten oder besondere Einnahmeeinbußen bei weiterhin sehr hohen Kosten wie beispielsweise die Versorgung von Tieren hätten.

Stahmann reagiert damit auf die unterschiedlichen Problemlagen in den Bremer Sportvereinen. „Die einzelnen Sportarten und die Vereine haben ganz unterschiedliche Kostenapparate„, erklärte sie. “Ich bin froh, dass wir diesen Unterschieden mit der veränderten Regelung jetzt besser gerecht werden können.“ Voraussetzung für die Zahlung sei, dass der Verein darlegen könne, dass er höhere Einnahmeausfälle als 5000 Euro habe. Zudem müsse er nachweisen, dass diese Einnahmeverluste eine besondere Notlage im Sinne einer Existenzbedrohung für den Verein darstelle. Dies gilt auch für die Vereine, die bereits einen Antrag gestellt und diesen bewilligt bekommen haben.

Von den rund 400 antragsberechtigten Sportvereinen wurden bis zum 14. Mai über 70 Anträge gestellt und nach Prüfung über 220 000 Euro vom Sportressort bewilligt. Dort heißt es auch, dass einige Anträge sich derzeit noch in der Prüfung befinden. „Diese Zahlen belegen, dass das Hilfsprogramm für die Vereine eine niedrigschwellige Unterstützung darstellt, die zunehmend gut angenommen wird“, wird in der Vorlage mitgeteilt.

Stahmann weist darauf hin, dass für viele Vereine die Entlastungen schon sehr unterstützend seien. Dazu gehöre, dass Mieten weitergezahlt werden, wenn Vereine ihre Hallen zeitweise für den Schulbetrieb zur Verfügung stellen und dass auch die Mieten für öffentliche Infrastruktur vorerst gestundet seien. „Diese Regelungen haben sicher einen Anteil daran, dass bislang nur 70 von 400 Bremer Vereinen Mittel beantragt haben", erklärte die Sportsenatorin.