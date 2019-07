Fuhr eine starke erste Etappe: Lennard Kämna. (Team Sunweb)

Tolles Debüt für den Mann aus Fischerhude: Bei seiner ersten Tour de France kam Lennard Kämna auf der ersten Ertappe rund um Brüssel als 86. ins Ziel. Und musste gleich vor die ARD-Kameras treten. „Ich hätte gedacht, dass wir lockerer einrollen. Es war ganz schön Gas auf dem Pedal, die ganze Strecke lang. Aber die Atmosphäre war toll, einfach geil“, sagte Kämna, der für das Team Sunweb fährt. Er habe eine Gänsehaut beim Start gehabt. Bei einem Sturz kurz vor dem Ziel war Kämna nicht beteiligt. „Oma, mir geht's gut“, sprach er lachend ins ARD-Mikrofon nach der 194,5 Kilometer langen Etappe. Insgesamt sei die erste Etappe sehr hektisch gewesen, „es gab viele Rechts-Links-Kurven und sogar Kopfsteinpflaster“.

Hans-Peter Jakst, der für den WESER-KURIER die Leistungen von Kämna bei der Tour de France analysiert, fand den Auftakt des 22-Jährigen stark. „Man hat Lennard noch drei Kilometer vor dem Ziel ganz vorne gesehen. Das ist er gut angefahren, das ist seine Aufgabe, vorne soll er das das Tempo festmachen.“ Dass Kämna in der Gesamtwertung dann noch weiter abfiel, sei überhaupt nicht schlimm. „Er muss ja erst mal sehen, wo er genau steht. Aber Lennard scheint gut in Form zu sein, wenn er nach fast 200 Kilometern noch so weit vorne dabei war. Entscheidend ist, dass er bis kurz vor Schluss an der Spitze mitgefahren ist.“

An diesem Sonntag geht es noch einmal in Brüssel los, jetzt im Mannschaftszeitfahren. Jakst: „Das wird er als starker Zeitfahrer für sein Team enorm wichtig werden. Ich bin gespannt, wie er sich da schlägt.“

Weitere Informationen

Hans-Peter Jakst (64) fuhr als letzter Bremer 1980 bei der Tour de France und belegte damals den 62. Platz im Endklassement.