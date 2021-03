Sieg und Remis: Der Bremer HC um Johanna Mühl absolvierte zwei Testspiele gegen die TG Heimfeld. (Axel Kaste)

Mit so viel Gegenwehr hatte der Bremer HC nicht gerechnet. Vor Wochenfrist hatte der Hockey-Zweitligist den Testspieldoppelpack gegen den Ligarivalen TG Heimfeld noch mit 7:0 und 6:2 für sich entschieden. Die TG Heimfeld hatte also bei der Testspielneuauflage an diesem Wochenende etwas gutzumachen – und ging entsprechend engagierter und aggressiver zu Werke. „Die raue Gangart hat uns etwas überrascht“, sagte BHC-Trainer Martin Schultze nach dem mühevollen 1:1 im ersten Vergleich. Erst mit der letzten Ecke in der Schlussminute hatte Lena Frerichs den insgesamt sogar etwas glücklichen Ausgleich erzielt. Trotz des Fehlens von Emily Schoen (Fußverletzung), Charlotte Lüschen (Zerrung), Greta Schulze (Bänderriss) und Lea Albrecht (Studium in den Niederlanden) lief es im zweiten Aufeinandertreffen wenige Stunden später deutlich besser für die Bremerinnen. „Die Fitness stimmt“, resümierte Schultze, den zudem das verbesserte Kombinationsspiel erfreute. Nach Toren von Svea Hartmann (2), Rosalie Blietz, Laura Frank und Lena Frerichs gewann der BHC vollauf verdient mit 5:0. Weiter geht es nach Ostern mit einem Kurztrainingslager in Krefeld und Testspielen gegen Krefeld und Raffelberg.