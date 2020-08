Er könnte 2020 zu einem der Tour-Gesichter werden: der Bremer Lennard Kämna. (Frank Koch)

Viel verändert habe sich nicht durch seinen ersten Sieg als Radprofi. „Ein paar Medienanfragen mehr“, sagt Lennard Kämna, „und ein paar Instagram-Follower mehr.“ Das ist doch schon mal etwas. Nun liegt der Etappensieg des 23-Jährigen aber auch noch gar keine zwei Wochen zurück. Wünsche nach Interviews häufen sich, Radiosender berichten über den Bremer, und die ARD hat ihn zu einem der Hauptdarsteller in ihrem Vorschau-Videoclip für die diesjährige Tour de France gemacht. Vielleicht hat sich für Lennard Kämna selbst seit seinem Triumph auf der vierten Etappe der Dauphiné-Rundfahrt nicht viel verändert. Doch er wird mehr und mehr zu einer Person der Öffentlichkeit. Es scheint, als reife da gerade ein großer Hoffnungsträger für den deutschen Radsport und dessen Anhänger heran.

Lennard Kämna zeigt Gesicht – und Haltung. Macht eine gute Figur bei Medienauftritten und seinen Mund auf, wenn er etwas mitzuteilen hat. Er ist kein Lautsprecher, wird aber gehört, wenn er sagt, dass manch ein Rennveranstalter eine Mitschuld trägt an den schweren Stürzen der Profis. Bei aller Ruhe, die der Bremer an den Tag legt: Innerlich ist er nicht immer ruhig. „Vor der ersten Etappe der Dauphiné war ich nervös“, sagt er dem WESER-KURIER, „ich will ja sehen, wo ich im Hauptfeld stehe.“ Das Ergebnis seiner Nervosität sah nach fünf Etappen beeindruckend aus: ein Etappensieg und Platz acht im Endklassement der Rundfahrt.

„Bei der deutschen Meisterschaft am vergangenen Wochenende auf dem Sachsenring war ich auch nervös“, sagt Kämna. Wie bei der Dauphiné gab der Profi alles, doch diesmal reichte es für nichts. Die Streckenführung – „für mich nicht hart genug“ – entsprach mehr den Vorlieben der Konkurrenten. „Ich hab für mich alles versucht, dann für meinen Teamgefährten Pascal Ackermann gearbeitet und mich schließlich ausrollen lassen“, sagt das Nordlicht des im bayerischen Raubling ansässigen Rennstalls Bora-Hansgrohe. „Ich war enttäuscht, bin es noch immer, kann aber nichts mehr ändern.“ Doch wenn ein Rennen erst vorbei ist, sei er entspannt. „Ich gräme mich auch nicht darüber, was passiert ist.“

Keine Zweifel mehr

Haken dran und Blick nach vorne: Das ist eine der Stärken von Lennard Kämna, eine mentale. Über seine körperlichen Stärken gibt es, spätestens seit der Dauphiné, keine Zweifel mehr. Er kann mit den Besten der Welt mithalten, muss es aber noch nicht. Seine Hauptaufgabe bei der Tour de France, die am Sonnabend in Nizza startet, ist die Unterstützung des Bora-Hansgrohe-Kapitäns Emanuel Buchmann. Er ist aktuell der Hoffnungsträger des Teams, er war im Vorjahr Gesamtvierter, und diesmal soll er, auch dank der Qualitäten seines Helfers aus Bremen, aufs Podium fahren, also mindestens Dritter werden. So jedenfalls der Plan. Ob Buchmann nach seinem schweren Sturz bei der Dauphiné voll einsatzfähig ist, weiß im Moment niemand. Kämna freut sich, dass der Kapitän überhaupt fahren kann. „Mein Platz in der Gesamtwertung ist für mich absolut zweitrangig“, sagt der 23-Jährige, „wenn ich einen guten Job mache, soll Emanuel im Fokus stehen und nicht ich.“

Während der ersten vier Etappen bei der Dauphiné waren die Rollen auch so verteilt. Dann schied Buchmann verletzt aus. Und Kämna zeigte, was er zu leisten im Stande ist. Keiner wünscht während der Tour eine Wiederholung dieses Szenarios, aber auszuschließen ist es nicht. Teammanager Ralph Denk hat in dieser Woche im Interview mit dem WESER-KURIER bekräftigt, für wie talentiert er den Bremer hält. Lennard Kämna gibt sich entsprechend selbstbewusst. „Ich gehe davon aus, dass es ganz gut laufen wird bei mir“, sagt er. Seine Form sei gut, seine Stimmung auch, die Gesundheit voll da. Mehr geht nicht.

Und doch ist es viel mehr als vor einem Jahr. Denn 2020 geht Lennard Kämna mit der Erfahrung von 2019 an den Start. „Ich weiß jetzt, was auf mich zukommt. Das ist meine größte Erkenntnis.“ Er habe sich auf die 21 Etappen, verteilt auf 3470 Kilometer, wohl noch ein bisschen besser vorbereitet als im Vorjahr und sei noch fokussierter. „Die Erfahrung aus dem Vorjahr und aus Rennen in dieser Saison waren für mich in den letzten zwei Monaten eine tolle Motivation fürs Training.“ 2019 sei er sogar eher defensiv gefahren, habe sich zurückgenommen und sei mit dem Hauptfeld gefahren, nachdem er seinen Job fürs Team, damals noch für Sunweb, gemacht hat. „Das hat Energie gespart, um in der dritten Tour-Woche ein paar Mal mit der Ausreißergruppe zu fahren“, sagt er. Mit beachtlichen Folgen: Kämna wurde einmal Etappenvierter, einmal -sechster und landete insgesamt auf Rang 40.

Und was geht diesmal? Kämna lässt es auf sich zukommen. Mit Buchmann ist er während der Vorbereitung auf die Dauphiné als Training die schwierigen Berg-Abschnitte von drei Tour-Etappen abgefahren. Die kennt er also schon mal aus eigener Anschauung. Der Feinschliff folgt Zug um Zug. Während der Tour wird es abends immer ein Meeting geben, in dem Teamverantwortliche und Fahrer die Strecke des nächsten Tages durchgehen werden. Auch auf der Suche nach möglichen Gefahrenstellen. Am Mittwoch kam das Team erstmals zusammen. Bis zum Start stehen nur noch leichtes Training, also eine bis anderthalb Stunden täglich, und Pressetermine an. Das ist für Lennard Kämna inzwischen ein Routineprogramm.

Zur Sache

Tägliche Kolumne zur Tour de France von Erik Weispfennig

Wie schlägt sich Bremens Teilnehmer bei der Tour de France, Lennard Kämna? Wie im Vorjahr, als der 23-Jährige erstmals an der größten Rundfahrt der Welt teilnahm, wird der WESER-KURIER auch 2020 in einer täglichen Kolumne über den jungen Mann berichten, der in Fischerhude aufgewachsen und inzwischen in die Weltspitze vorgestoßen ist. Als Experte ordnet in diesem Jahr Erik Weispfennig den Auftritt, die Leistungen und auch die taktischen Aufgaben Lennard Kämnas ein. Der 51-Jährige ist seit 2012 der Sportliche Leiter der Bremer Sixdays, inzwischen als Vizepräsident des Bundes Deutscher Radfahrer aber auch in anderer exponierter Funktion ganz nahe dran an den Radprofis – nicht nur an denen auf der Bahn, sondern auch an denen auf der Straße. Seit 2011 ist er zudem Technischer Delegierter des Weltradsportverbandes UCI. Weispfennig hat Kämna am vergangenen Wochenende bei der deutschen Meisterschaft auf dem Sachsenring noch beobachten können. Unser Experte war einst vor allem als Bahnradsportler sehr erfolgreich. Er war mehrfacher deutscher Meister und feierte seinen größten Triumph im Jahr 2000, als er mit Stefan Steinweg, als erste Deutsche, Weltmeister im Madison wurde. Außerdem war Weispfennig zweimal Vizeweltmeister mit dem deutschen Bahn-Vierer.