Zack, wieder geht der Ball am deutschen Block vorbei. Die polnischen Volleyballerinnen (links) zeigten sich gegenüber den deutschen Spielerinnen am Freitagabend in der ÖVB-Arena deutlich überlegen. (Frank Thomas Koch)

Bremen. Am einem zu zaghaften Anfang hat es jedenfalls nicht gelegen. „Bube, Dame, König, Ass!“, brüllte der Moderator in sein Mikro. Weil Kimberly Drewiniok mit ihrem Aufschlag in diesem ersten -Satz – Rrrummss!! – direkt zum 3:2 gepunktet hat für Detschland in diesem Länderspiel gegen die polnischen Volleyballerinnen. Es war laut in der ÖVB-Arena, die 2243 Zuschauer durften sich doch ein spannendes Spiel erwarten. So wie am Abend zuvor, als es in Münster hin und her ging und Polen schließlich im fünften Satz und damit 3:2 nach Sätzen gewann.

Nach Drewinioks Ass war es am Freitagabend in der Bremer Arena dann so: Es blieb laut, aber vornehmlich durch den Moderator und die Musik-Einspieler nach jedem Ballwechsel. Und vielleicht noch, weil sich die Zuschauer die Stimmung nicht so ganz verderben lassen wollten. Auf dem Spielfeld: Hielt die deutsche Führung noch für ein, zwei Minuten an, bis es keine deutsche Führung mehr gab. Die Stimmung war noch greifbar, die Spannung nicht mehr. Nach knapp 80 Minuten hatten die Gäste mit 3:0 nach Sätzen gewonnen. Die einzelnen Abschnitte endeten 25:20, 25:13 und 25:16. Weil die beiden Trainer zuvor vereinbart hatten, dass – wie nicht unüblich bei Freundschaftsspielen – in jedem Fall fünf Sätze gespielt werden, ging es noch weiter. Auch den vierten und den fünften Satz verlor Team Germany. Zunächst mit 22:25, dann mit 10:15. Am Umstand, dass Polen diesen letzten Test eine Woche vor der Europameisterschaft klar gewonnen hat, hätte die Zugabe ohnehin nicht geändert. Fünf verlorene Sätze sprachen zunächst mal eine eigene Sprache.

Polen haushoch überlegen. Deutschland praktisch chancenlos. Was war da schief gelaufen? Zwei Tage zuvor hatte Bundestrainer Felix Koslowski noch davon gesprochen, dass sich die beiden Mannschaften sportlich durchaus auf Augenhöhe befinden würden. Dass ein Kräftemessen der beiden Teams gut ein Viertelfinale bei der anstehenden EM sein könnte, mit ungewissem Ausgang. Das Erreichen des Viertelfinales ist das erklärte EM-Ziel der deutschen Auswahl. Am Freitag in der ÖVB-Arena hinterließ die polnische Auswahl den Eindruck, körperlich wie spielerisch deutlich überlegen zu sein.

Oder lag das alles nur an Louisa Lippmann? Die 130-fache Nationalspielerin gilt seit Jahren als die herausragende Kraft im deutschen Kader. So war es auch am Abend zuvor in Münster, so war es nicht in Bremen. Wegen eines blockierten Rückenwirbels verabredeten Trainer Koslowski und Star-Spielerin Lippmann, sie vorsichtshalber zu schonen. Ein EM-Test ist wichtig, eine EM ist wichtiger.

Die Dementis der Kapitänin

Nein, sagte nach dem, nun ja, 0:5, die deutsche Kapitänin Denise Hanke. Man könne das nicht allein am Fehlen von Weltklassespielerin Louisa Lippmann verankern. „Natürlich ist das eine Schwächung“, sagte Hanke, „aber wir können sowas schon kompensieren.“ Polen sei wirklich sehr gut drauf, die Körner hätten am Ende einer Trainingswoche mit viel Krafttraining und anschließend zehn Sätzen an zwei Abenden in zwei Hallen etwas gefehlt. „Besser, dass es jetzt passiert als nächste Woche“, sagte die Kapitänin. Ihr Team sei eine Turniermannschaft. Und und nochmal Nein, eine Art Stimmungskiller sei diese Klatsche gegen die wirklich sehr starken Polinnnen so kurz vor der EM nicht gewesen.

„Wir sind eben die Underdogs“, sagte Hanke mit Blick auf das anstehende Großturnier, auf das sich die deutschen Spielerinnen nach einer Übernachtung in Bremen nun ab diesem Sonnabend in Österreich vorbereiten, ehe es zum ersten Gruppenspiel nach Bratislava geht. Die Underdog-Mentalität müsse noch mehr hinein in die Spielerköpfe, meinte Denise Hanke. Vielleicht hätten sich einige schon zu viel erwartet, was einem Frei-Aufspielen-Können eher abträglich sei.

Auch Trainer Koslowski wollte den Bremer 0:5-Abend nicht auf den Ausfall von Louisa Lippmann reduzieren. Auch wenn er den Vergleich für statthaft hielt, dass der Ausfall quasi wie ein fehlender Dirk Nowitzki in der Basketball-Nationalmannschaft sei. Ein Nowitzki in Höchstform, sollte man vielleicht ergänzen. „Wenn man hier unten gestanden hat, dann hat man den physischen Unterschied doch gesehen“, sagte Koslowski. Hier unten am Spielfeldrand, war damit gemeint. Die polnischen Gegnerinnen seien körperlich weiter, seien erfahrener, machten weniger Fehler. Die Quote der sogenannten unforced errors bei seiner Mannschaft, die sei einfach noch zu hoch.

Zufall oder nicht: im dritten und sozusagen regulären dritten Satz war es schließlich der zweite Matchball für die vom gut gelaunten polnischen Fanblock angefeuerten Gäste, der das 3:0 für Polen perfekt machte. Es war ein deutscher Aufschlag, der nicht übers Netz flog. Sondern im Netz hängenblieb. Ein unforced error.

Zur Sache

Eine XXL-EM in vier Ländern

Es wird die bislang größte EM im Frauen-Volleyball werden. Nicht nur, dass das EM-Turnier, das am 23. August beginnt, so lange währt, bis zum Finale am 8. September in Ankara. Es werden 24 Mannschaften spielen, und sie werden in vier Ländern spielen. Aufgeteilt in vier Sechsergruppen gibt es Aufschläge im polnischen Lodz, im ungarischen Budapest, im türkischen Ankara sowie im slowakischen Bratislava. Die vier Gruppenersten kommen ins Achtelfinale. In Bratislava bekommt es die deutsche Mannschaft mit dem Gastgeber, mit dem Gruppenfavoriten Russland, der Schweiz, Spanien sowie Weißrussland zu tun. Zum Auftakt geht es für die deutschen Damen am 23. August um 14.30 Uhr gegen die Schweiz (live bei Sport1).