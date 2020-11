Bremen. Die Ermittlungen gegen einen ehemaligen Fußball-Jugendtrainer und Funktionär des TuS Komet Arsten wegen des Verwurfs des sexuellen Missbrauchs eines Jugendlichen sind abgeschlossen. Im Rahmen der Ermittlungen hat sich der Anfangsverdacht bestätigt, „der Beschuldigte hat einen Strafbefehl über 120 Tagessätze bekommen“, sagte Frank Passade, der Sprecher der Bremer Staatsanwaltschaft, gegenüber dem WESER-KURIER. Dieser Strafbefehl sei dem Beschuldigten am 21. November zugestellt worden. Nun müsse der Beschuldigte entscheiden, ob er diesen Strafbefehl annimmt. Dazu hat er 14 Tage Zeit. Lässt er die Frist verstreichen, ist das Urteil rechtskräftig, der Beschuldigte damit also wegen des Straftatbestands des sexuellen Missbrauchs rechtskräftig verurteilt und vorbestraft, erläutert Passade. Nimmt der Beschuldigte den Strafbefehl indes nicht an, werde es eine öffentliche Hauptverhandlung geben, so Frank Passade weiter.

Die Tat soll sich bereits im Oktober 2019 auf dem Vereinsgelände des TuS Komet zugetragen haben. Die Eltern des mutmaßlichen Opfers haben seinerzeit Anzeige erstattet. Der Beschuldigte ist seither nicht mehr beim TuS Komet Arsten aktiv. „Nach dem Anruf der Polizei haben wir noch am selben Tag ein Gespräch mit dem betreffenden Jugendtrainer und unserem Abteilungsleiter Serdal Tümkaya geführt“, hatte der Vereinsvorsitzende Andreas Vroom in der vergangenen Woche gegenüber dem WESER-KURIER erklärt. Dabei habe man sich im Interesse und zum Schutz aller Beteiligten mit sofortiger Wirkung auf ein Haus-, Platz- und Kontaktverbot verständigt.