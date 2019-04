Pastor Stephan Klimm (links) führt die jungen Fußballer vom TV Eiche Horn durch die Kirche. (Christina Kuhaupt)

Bremen. Sie fällt schon auf, diese Horner Kirche. So mitten im Stadtteil, gelegen an einem belebten Platz und auch noch in einem freundlichen Gelbton gestrichen. Mindestens genauso imposant ist jedoch der große Baum vor dem Gotteshaus. „Er wurde zum Bau der Kirche gepflanzt“, sagt Pastor Stephan Klimm. Die Linde ist damit rund 900 Jahre alt. Noch deutlich länger bemühen sich die Kulturen der Welt um Verständnis füreinander, nicht immer mit Erfolg. Doch weil sich dieses Verständnis auch im kleinen Maßstab fördern lässt, folgt rund ein Dutzend junger Fußballer gespannt den Worten Stephan Klimms.

Es ist die 1. C-Jugend des TV Eiche Horn. Sie war erst vor einigen Wochen zu Gast in einer Moschee, nun besucht sie eine evangelische Kirche. Und der Pastor weiß, wo er die 13- und 14-jährigen Teenager abholen muss. Noch an der Linde, also lange vor den ersten Schritten in der Kirche, stellt er eine Verbindung her zwischen dem Leben, den Religionen und dem Fußball: „Teamgeist entsteht, wenn wir uns respektieren, und dazu brauchen wir die Kenntnis voneinander.“ Das ist, was sich Ilka Böttcher von diesem Besuch versprochen hat. Sie ist in der Kommission Integration des Bremer Fußball-Verbandes und hatte die Idee zu den ungewöhnlichen Wandertagen.

„Was wir kennenlernen, ist uns nicht mehr fremd“, sagt Böttcher. Sie zählt auch zum Betreuerteam der Mannschaft und ist ziemlich begeistert vom Verlauf der Aktion. Bereits der Besuch einer Moschee in Gröpelingen habe vielen der aus verschiedenen Kulturen stammenden Jungs sehr interessante Einblicke verschafft. „Sie waren durchweg beeindruckt“, sagt Ilka Böttcher. Nachdem die Gruppe an einem Gebet teilgenommen hatte, war ein rund dreistündiges Gespräch mit dem Imam der Moschee gefolgt. Auf diese Weise wurde bereits eine Menge Distanz abgebaut. Mittlerweile ist sich die C-Jugend des TV Eiche sogar sicher: Sie wird demnächst auch noch eine Synagoge besuchen.

Nun geht es zunächst aber ums Christentum. Als die Mannschaft die Kirche betritt, ist sie erst einmal wieder vorhanden, die Distanz. Vorsichtig, fast schon ein bisschen ehrfürchtig blicken sich die jungen Fußballer um. Das Taufbecken, die Kanzel und der Altar werden mit Abstand bedacht. Schon bald geht‘s rauf auf die Empore. Die mächtige Orgel sorgt für Erstaunen, und der Blick von oben verschafft einen Überblick aus sicherer Entfernung. Erst im zweiten Anlauf trauen sich die jungen Besucher eine nähere Betrachtung zu. Jetzt pfeift auch mal einer ins Mikrofon. Es ist eingeschaltet und der Kicker gut zu hören.

Die ersten Schritte werden schmunzelnd beobachtet von Udo Krüger, dem BFV-Inte­grationsbeauftragten, und Horst Distelkamp. „Sie gucken sich alles an und sind mittlerweile sehr rege“, sagt der ehemalige Vorsitzende des Fußball-Kreises Bremen zufrieden. Er hatte von der Aktion gehört und wollte sich einmal selbst ein Bild machen. Junge Fußballer auf diese Art für Lebensweise und Hintergrund des Nebenmannes zu interessieren – das könnte ein Modell für die Zukunft sein. „Wir werden die Vereine auf den Kreistagen über diese Erfahrung informieren“, unterstreicht Udo Krüger.

Mittlerweile hat Stephan Klimm die Gruppe in den ersten Reihen versammelt. Was ihnen am besten gefallen hat, möchte der Pastor wissen. Natürlich die große Orgel auf der Empore. Sie hat zwar nicht einen einzigen Ton von sich gegeben. Aber allein die Vorstellung ihres Klangs ist offenbar sehr beeindruckend. Aber auch ein paar andere Dinge weckten das Interesse. Etwa das Taufbecken. „Es ist ja leer“, sagt einer, als Stephan Klimm den Jungs einen Blick unter die schwere Abdeckung gewährt. Ein Taufbecken wird eben nur gebraucht, wenn eine Taufe ansteht, und das ist nicht so oft der Fall. Dagegen sind Gemeinsamkeiten der Religionen eher die Regel als eine Ausnahme. Das verdeutlicht Stephan Klimm auch mit dem Hinweis auf die Ausrichtung der Kirche. „Sie steht eigentlich falsch, denn sie müsste nach Osten zeigen“, sagt der Pastor. Im christlichen Glauben spielt das also ebenfalls eine Rolle. „Der Osten ist ein Symbol für neues Leben und die Auferstehung“, sagt Klimm. Für ihn ist das ein weiteres Beispiel für die „vielen Verbindungen zwischen den Religionen“. Sie hätten schließlich auch den starken Bezug zum Zusammenwirken gemeinsam – so ist der Pastor gleich wieder beim Thema.

„Alle Religionen verbindet, dass man an den anderen denkt, und das ist auch für eine Fußballmannschaft wichtig“, sagt Stephan Klimm. Seine jungen Zuhörer folgen ihm interessiert, manchmal lächeln die Jungs und schildern ihre Eindrücke. Für Tim hatte eine der beeindruckendsten Informationen mit der Linde vor der Tür zu tun. „Ich wusste ja, dass der Baum schon sehr alt ist, aber nicht so alt“, sagt der junge Kicker. Dass die Völker der Erde schon sehr viel länger um gegenseitigen Respekt und Anerkennung ringen müssen, ist an einem Tag wie diesem wohl ebenfalls ein großes Rätsel.