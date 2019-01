Mali Wichmann hielt erneut hervorragend, war aber am Siebenmeter für den UHC Hamburg entscheidend beteiligt. (Christina Kuhaupt)

Mit einem einzigen Wort ließ Martin Schultze erst einmal kräftig Dampf ab. „Mann!“, brüllte der aufgewühlte Trainer des Bremer HC mit Ertönen der Schlusssirene in Richtung Spielfeld. Der Stachel der Enttäuschung saß tief, nachdem Schultzes Hockey-Damen gegen den UHC Hamburg beim 0:1 (0:0) denkbar knapp einen überraschenden Punktgewinn in der 1. Bundesliga verpasst hatten. Und mit Kristina Hillmann hatte ausgerechnet eine frühere Bremerin entscheidenden Anteil an der Niederlage: Die ehemalige Nationalspielerin, inzwischen 27 Jahre alt und vom Medizinstudium aus Ungarn nach Hamburg zurückgekehrt, erhielt einen strittigen Siebenmeter zugesprochen, den Hannah Seifert zum goldenen Tor nutzte (51.).

Bis zu dieser 51. Minute – und auch danach – zeigte der Aufsteiger aus Bremen einen beherzten Auftritt. „Bitter, dass wir wieder mit leeren Händen dastehen“, sagte Schultze, nachdem er sich heruntergekühlt hatte. Im Fernduell des Abstiegskampfes mit dem punktgleichen Tabellenvorletzten Klipper THC Hamburg, der am Sonntag dem Harvestehuder THC mit 4:7 unterlag, wäre ein Zähler für den BHC Gold wert gewesen. Angesichts der größeren Spielanteile und der Mehrzahl an Torchancen war der Erfolg des UHC zwar verdient, jedoch nicht zwingend.

Auch in der dritten Saisonpartie offenbarte der Aufsteiger seine Probleme in der Offensive. „Niemand kann von uns Chance auf Chance erwarten“, sagte Schultze – schon gar nicht gegen besser besetzte Teams wie in der Vorwoche den Club an der Alster oder jetzt den UHC. Besserung ist indes in Sicht: Mitte der Woche kehren Jule Grashoff und Svea Böker vom USA-Studium zurück und sollen ihrer Mannschaft zu mehr Durchschlagskraft verhelfen. Am Sonntag aber hielten sich die BHC-Möglichkeiten erneut in Grenzen. Aber es gab sie: bei zwei Ecken (27./55.), bei einem Schuss von Greta Schabacker (19.) und nach einem großartigen Sturmlauf von Svea Hartmann (44.), deren Schuss Torfrau Noelle Rother bereits passiert hatte, aber von Jenny Siemer noch von der Torlinie gekratzt wurde.

So aber ging der UHC wenig später in Führung. Vorausgegangen war ein Zusammenprall zwischen der erneut überragend haltenden BHC-Torfrau Mali Wichmann und Kristina Hillmann. „Kein Foul“, meinte Wichmann, während Hillmann sich nicht sicher war. „Die Situation ging so schnell“, sagte sie nur und freute sich am Ende über die drei Punkte.

Bremer HC: Wichmann, Bausch; Hartmann, Albrecht, Steikowsky, Lippmann, Lüschen, Frerichs, Schoen, Schabacker, Davidsmeyer, Heuser.