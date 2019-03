Nach zwei Jahren in Bremerhaven wird Nehring den Klub verlassen. (hansepixx)

Eigentlich war Feierlaune angesagt. Mehrere Hundert Anhänger hatten sich auf den Weg ins Mediterraneo gemacht, um bei der Saisonabschlussparty der Fischtown Pinguins auf der Plaza im Bremerhavener Einkaufszentrum dabei zu sein. Um das Team nach der bisher besten Hauptrunde in der dreijährigen Zugehörigkeit zur Deutschen Eishockey-Liga DEL gebührend zu verabschieden. Und um sich noch einmal Autogramme der Spieler zu holen und reichlich Selfies zu machen. Die Gelegenheit dazu war da – und sie wurde auch ausgiebig genutzt.

Die Feierlaune, sie wurde aber auch ein wenig getrübt. Bei den Pinguins ist es nämlich guter Brauch, dass sich alle Spieler bei einer solchen Abschlussparty noch einmal auf der Bühne präsentieren und sich den Applaus der Fans abholen. Und bei eben dieser Gelegenheit wird dann verkündet, wer bleibt – und wer geht. Die Verantwortlichen um Teammanager Alfred Prey und Trainer Thomas Popiesch hatten ihren Job erledigt. Binnen nicht einmal einer Woche nach dem Aus in den Pre-Play-offs gegen Nürnberg hatten sie die Vertragsgespräche zum Abschluss gebracht. Nun also wurden die Ergebnisse bekannt gegeben.

Mit leidenschaftlichem Einsatz

Ein Ergebnis, das die Anhänger mal freudig, dann aber auch wieder traurig stimmte. Traurig insbesondere, als ihnen verkündet wurde, dass Chad Nehring in der kommenden Serie nicht mehr das Trikot der Pinguins tragen wird. Der 31-jährige Deutsch-Kanadier ist nach einer herausragenden Saison nicht zu halten gewesen. Eine Saison, in der sich der Stürmer mit leidenschaftlichem Einsatz, 16 Toren und 33 Assists nicht nur in die Herzen der Fans, sondern eben auch in die Notizbücher der Konkurrenz gespielt hatte.

Nach zwei Jahren in Bremerhaven wird Nehring nun also den Klub verlassen. Ebenso wie Rylan Schwartz, Mike Hoeffel, Kevin Lavallee, Nicholas Jensen, Chris Rumble und Goalie Jaroslav Hübl. Darüber hinaus wurden die Nachwuchskräfte Christoph Körner, Tobias Kircher und Torwart Mark Arnsperger aussortiert. Positive Nachrichten gab's derweil auch: Kapitän Mike Moore hat für zwei Jahre verlängert, neue Verträge unterschrieben auch Patch Alber und Brock Hooton. Weitere 14 Akteure, darunter Torjäger Jan Urbas und der langzeitverletzte Curtis Gedig, besitzen noch Verträge für mindestens eine weitere Saison.