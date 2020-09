Lennard Kämna (THIBAULT CAMUS/dpa)

Die wohl wichtigste Nachricht für Lennard Kämna, als es am Dienstag von Insel zu Insel, von der Ile de Oléron zur Ile de Ré ging: Er ist nicht gestürzt. Der Bremer im Fahrerfeld der Tour de France war auf den ersten Etappen gleich mehrmals auf dem Asphalt gelandet, was sich prompt auf seine körperliche und mentale Verfassung ausgewirkt hatte. Am Dienstag waren erneut viele Fahrer gestürzt. Kämna konnte sich ohne weitere Blessuren auf einen Mittwochmorgen freuen, „an dem es bestimmt einen Kuchen und ein Ständchen vom Team“ gibt, vermutet Erik Weispfennig. Bora-Hansgrohe-Fahrer Kämna wird an diesem Mittwoch 24 Jahre alt. Auf der Insel-zu-Insel-Etappe war Kämna als 127., gleich hinter seinem Teamkapitän Emanuel Buchmann, in einer zweiten großen Gruppe und mit 5:25 Minuten Rückstand zur ersten angekommen. In welcher Bora-Hansgrohes Sprintspezialist Peter Sagan guter Dritter wurde, aber das Grüne Trikot an Etappensieger Sam Bennett abgeben musste. Dass die Kletterspezialisten Buchmann und Kämna erst in der zweiten Gruppe und mit fünf Minuten Rückstand über den Zielstrich gerollt sind, hat für Erik Weispfennig strategisch gesehen einen eher positiven Effekt. Kämna habe keine unnützen Kräfte verpulvert für die Alpenetappen, die ihm nach eigener Auskunft mehr liegen würden als die in den Pyrenäen. Buchmann habe nun im Gesamtklassement so viel Rückstand, dass ihm die Top-Ten-Fahrer bei einem Ausreißversuch in den Alpen nicht sofort und bedingungslos hinterherjagen würden. Seit dem Wochenende setzt das Team Bora-Hansgrohe auf Etappenerfolge statt auf die Gesamtwertung.

Erik Weispfennig (51) ist Sportlicher Leiter der Bremer Sixdays und war in seiner aktiven Zeit unter anderem Weltmeister im Madison. Für den WESER-KURIER analysiert er die Leistungen von Lennard Kämna bei der Tour.