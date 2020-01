Die Siegertrophäe: die "Vince Lombardi Trophy". (Matt Slocum/AP/dpa)

Am 2. Februar 2020 in der Nacht von Sonntag auf Montag ist es wieder soweit: Super Bowl. Das Endspiel der National Football League (NFL) lockt Jahr für Jahr allein in den USA mehr als 100 Millionen Menschen vor die TV-Bildschirme. Damit gehört das Finale im American Football zu den größten Sportereignissen der Welt. Wo Sie den Super Bowl 54 in Bremen verfolgen können, wann die Fernsehübertragung beginnt, welche Sender die Partie zeigen, all das sehen Sie in dieser Auflistung.

In welchen Kneipen und Kinos in Bremen läuft das Endspiel?

Cinemaxx: Den Super Bowl 2019 auf einer großen Kinoleinwand genießen? Kein Problem. Das umgestaltete Cinemaxx zeigt in Kooperation mit Karstadt Sports das US-Sportereignis. Interessierte können sich bereits ab 16 Uhr auf das NFL-Finale einstimmen. Mit von der Partie sind die Football-Teams der Ritterhude Badgers, Bremen Firebirds und OT Bremen. Die Clubs haben einzelne Stationen, an denen sich Besucher ausprobieren können – etwa beim Zielwerfen. Auch eine Übung, bei der man innerhalb von 20 Sekunden so viele Bälle wie möglich fangen muss, steht auf dem Tagesprogramm. Außerdem können Interessierte ihre Caps an einem Stand individuell designen lassen. Passend zum Super Bowl können Besucher Burger verputzen. Die Vorparty mit DJ geht um 21.30 Uhr los. Die Vorberichterstattung im Kinosaal beginnt gegen 22.40 Uhr. Karten gibt es bei Karstadt Sports oder beim Cinemaxx. Parkettplätze kosten acht Euro, Tickets für die Loge 9,50 Euro.

Cinemaxx, Breitenweg 27

Cinestar: Das Cinestar beim Weser-Park lädt ebenfalls zum Super Bowl gucken. Um 22.40 Uhr startet die Vorberichterstattung. Im Vorverkauf kosten die Tickets zehn Euro zuzüglich einer Vorverkaufsgebühr von je einem Euro.

Cinestar, Hans-Bredow-Straße 9, Weitere Informationen

Cinespace: Kinoatmosphäre bietet auch das Cinespace in der Waterfront in Gröpelingen. Die Karten für die "Comfort"-Sitze kosten acht Euro, "Luxus"-Plätze sind für neun Euro erhätlich. Beginn der Vorstellung ist um 22.30 Uhr.

Cinespace, AG-Weser-Straße 1, Weitere Informationen

Gastfeld: Ab 22 Uhr steht im Gastfeld alles im Zeichen des Super Bowls. Vorher läuft in der Kulturkneipe noch der ARD-Tatort. Reservierungen für die Super-Bowl-Übertragung sind telefonisch unter (0421) 55 19 15 oder per E-Mail an koehn@flixen.de möglich.

Gastfeld, Gastfeldstraße 67, Weitere Informationen

Hopfen & Schmalz: Um 20 Uhr geht es im Hopfen & Schmalz am Brommyplatz los. Übertragen wird die Partie auf einer Großleinwand. Die Speisekarte werde an den Super Bowl entsprechend angepasst, heißt es auf Nachfrage. Zum US-Großereignis dürfen amerikanische Gerichte und Snacks wie Burger, Rippchen, Chili Con Carne oder Mac & Cheese nicht fehlen. Auch amerikanisches Bier werde gereicht. Anmeldungen nimmt das Team von Hopfen & Schmalz via E-Mail an info@hopfenundschmalz.de, telefonisch unter (0421) 98 88 52 73 oder via Facebook entgegen.

Hamburger Str. 44, 28205 Bremen, Weitere Informationen

Kono Bar: Auf sechs Fernsehern und einer großen Leinwand läuft in der Kono Bar das Endspiel. Gegen 22 Uhr geht's los. Auch in der Kono gibt es Hot Dogs. Um Reservierungen werden gebeten. Anmelden können sich Interessierte entweder telefonisch unter 0162/2905073, via Mail an konobarbremen@gmail.com oder über die Facebookseite anmelden.

Kono Bar, Am schwarzen Meer 141, Weitere Informationen

Little Mary's: Die Kneipe im Schnoor lädt zum gemeinsamen Football schauen ein. Unter der Rufnummer (0421) 38 01 09 98 oder via Facebook sind Reservierungen möglich.

Little Mary's, Stavendamm 17

Red Rock: Der Super Bowl wird auch im Red Rock an der Schlachte übertragen. Die Vorberichterstattung beginnt offiziell gegen 22 Uhr. Während des Partie werden die Besucher mit Nachos und Popcorn versorgt, heißt es. Anmeldungen nimmt das Personal via Facebook entgegen.

Red Rock, Schlachte 22, Weitere Informationen

Schlachthofkneipe: Wie in den Vorjahren wird in der Schlachthofkneipe der Super Bowl gezeigt. Die Gäste können sich am kleinen Buffet mit kalorienreichem Essen wie Hot Dogs und Chickenwings bedienen. Einlass ist um 23 Uhr. Die Tickets kosten inklusive Buffet und Begrüßungsdrink 15 Euro. Reservierungen unter Telefon (0421) 37 16 61 oder per Mail an openairkino(at)schlachthofkneipe.de.

Schlachthofkneipe, Findorffstraße 51, Weitere Informationen

Kennen Sie noch andere Kinos oder Kneipen in Bremen, die Super Bowl 54 übertragen? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff "Super Bowl Bremen" an onlineredaktion(at)weser-kurier.de.

Wo läuft das Spiel im Fernsehen?

Die Übertragungsrechte in Deutschland für den Super Bowl hat ProSieben und ProSieben Maxx sowie der Streamingdienst DAZN. Um 20.15 Uhr geht es auf ProSieben Maxx und auf ran.de mit der Sendung "Countdown zum Super Bowl" los. Ab 22.15 Uhr übernimmt ProSieben die Vorberichterstattung. Auf ran.de läuft der Stream weiter. Wann DAZN mit der Übertragung beginnt, ist noch unklar.

Wann beginnt das Spiel?

Wer dazu neigt, früh einzuschlafen, der könnte beim Super Bowl arge Probleme bekommen. Der Kick-Off, der zu Beginn des Spiels erfolgt, ist am 2. Februar gegen 0.30 Uhr deutscher Zeit. Beim Kick-Off wird der Football von der eigenen 35-Yard-Line durch den Kicker ins gegnerische Spielfeld geschossen, um somit das Spiel zu eröffnen.

Wer tritt in der Halbzeitshow auf?

Manche TV-Zuschauer schalten nur wegen der spektakulären Halbzeitshow ein. Sie ist besetzt mit etlichen internationalen Top-Stars der Musikszene. Innerhalb weniger Minuten wird in der Mitte des Spielfelds eine riesige Bühne aufgestellt. In diesem Jahr treten Shakira und Jennifer Lopez auf. Das gab die NFL im September 2019 bekannt. Für Shakira ist es ein besonderer Ehrentag: Die Kolumbianerin, die seit 2010 mit dem spanischen Fußballstar Gerard Pique vom FC Barcelona liiert ist, hat am 2. Februar Geburtstag.

Wo findet das Spiel in den USA statt?

Super Bowl 54 wird im Hard Rock Stadium von Miami ausgetragen. Es ist das Heimstadion der Miami Dolphins. Es bietet Platz für 65.326 Zuschauer. Bereits zum fünften Mal findet der Super Bowl in der Arena in Florida statt.