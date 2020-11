Sorgte für Hochspannung in der Bremer Halle: Werders Tischtennis-Profi Kirill Gerassimenko führte sein Team zum Sieg gegen Neu-Ulm. (Christina Kuhaupt)

Da musste er sich erst einmal auf den Hosenboden setzen. Er laufe viel, da würden seine Beine schnell ermüden, sagte Kirill Gerassimenko. Dem kleinen Sorry folgte einen Satz später, als alles vorbei war, noch ein großes. „Sorry, aber das ist mein Spiel. Ich muss es irgendwie immer ein bisschen dramatisch machen“, sagte der Kasache, der für den SV Werder in der Tischtennis-Bundesliga antritt.

Kann man so sehen, wenn man ihm zusieht. Am Sonntag war das auf jeden Fall aus der Kategorie dramatisch, was Gerassimenko ablieferte im vierten und schließlich entscheidenden Match gegen den TTC Neu-Ulm und dessen besten Mann, Tiago Apolonia. Gerassimenko und Apolonia waren die jeweils besten Männer ihres Teams, denen die nominellen Spitzenspieler fehlten. Auf Bremer Seite fehlte der Schwede Mattias Falck, der seinen China-November noch um ein hochrangiges Einladungsturnier in Macau erweitert hatte und dort erst im Halbfinale ausschied. Rückflug nach Europa: zu spät für das Spiel gegen den TTC.

Noch vor dem Abflug und laut Werder-Trainer Cristian Tamas eine Sekunde nach dem letzten Bundesliga-Ballwechsel in der Bremer Klaus-Dieter-Fischer-Halle schickte Falck eine Glückwunsch-Nachricht an sein Team. Er hatte, zu nächtlicher Stunde in Macau, per Live-Stream verfolgt, wie Gerassimenko den dritten Bremer Punkt zum 3:1 gegen den Tabellendritten holte.

Und wie der den geholt hat! Das darf man ohne große Übertreibung wohl so sagen. Beim Stand von 1:1 hatte der zum (sportlichen) Tisch-Drama neigende Werder-Kasache im dritten Satz bereits 4:9 hinten gelegen. Der Satz schien weg. Kirill Gerassimenko wollte aber nicht, dass er wegggeht. Er glich tatsächlich zum 9:9 aus, wehrte einen Satzball ab und lieferte sich bis zum 15:13 mit spektakulären Ballwechseln ein Duell, das neudeutsch am besten mit „battle“ zu beschreiben wäre. Danach musste er sich wirklich erst mal auf den Hallenboden setzen. Weil Mattias Falck der Spitzenspieler ist, spielt er nicht so oft zwei Matches an einem Bundesliga-Tag.

An diesem Tag reichte die Kraft aber, um auch den vierten Satz gegen Tiago Apolonia zu gewinnen. Die Freude war groß, Sorry zu sagen fiel leicht. Es war nicht wirklich etwas zu entschuldigen. Auch in seinem Auftaktspiel gegen das 18-jährige Neu-Ulmer Talent Kay Stümper hatte es Kirill Gerassimenko äußert spannend gemacht. Die Entscheidung zu seinen Gunsten fiel erst im fünften Satz, in dem er auch erst einmal 1:4 zurücklag. „Man hat gesehen, wie sehr wir uns auf Kirill verlassen können“, sagte Werders Manager Sascha Greber.

Trainer Cristian Tamas kommentierte: „Dass solch ein Klasse-Spieler wie Tiago Apolonia auch ohne Mattias Falck hier zweimal verliert, spricht für uns.“ Gerassimenkos Sieg gegen Ulms Tages-Nummer eins war zwei Duelle zuvor der Sieg von Marcelo Aguierre gegen den erfahrenen Portugiesen vorausgegangen. „Marcelo hat überragend gespielt. Er war unglaublich fokussiert“, lobte Sascha Greber. In der Tat ließ sich an Aguierres Körpersprache von Beginn an relativ leicht ablesen, dass er hier und heute gewinnen wollte. In diesem auch für Tischtennisprofis so schwergängig daherkommenden Corona-Jahr hatte er noch nicht ein Einzel in der Bundesliga gewinnen können.

Am Sonntag, als er als Bremer Nummer zwei gegen die Neu-Ulmer Nummer eins anzutreten hatte und also vor einer Herausforderung stand, klappte es. Gewinnt die eigene Nummer zwei gegen die Nummer eins des Gegners, sei das oftmals schon so etwas, was man gemeinhin als die halbe Miete bezeichnet, sagte Sascha Greber. „Vor allem, dass er den ersten Satz gewinnen konnte, war sehr wichtig für ihn“, sagte Cristian Tamas. Wichtig fürs Selbstvertrauen, war gemeint. Aguierre konnte in diesem ersten Satz gegen Apolonia, dem er vor einem Jahr glatt mit 0:3 unterlegen war, drei Satzbälle abwehren und schließlich den eigenen vierten zum 16:14 nutzen. Wurde schon gesagt, dass es am Sonntag in der wegen der Pandemie leider publikumsfreien Halle oft sehr knapp und spannend und drama-gleich zuging? Nicht nur bei Kirill Gerassimenkos Spielen?

Die Bremer, die auch in dieser recht chaotischen Saison mit ihrem andauernden Wechsel zwischen ganz langen und ganz kurzen Pausen zwischen den Spielen unter die besten vier Teams und damit in die Play-offs kommen wollen, haben jetzt erst einmal wieder ein ausgeglichenes Punktekonto. Das soll möglichst auch in einer Woche noch so sein, wenn sie zwei weitere Male gespielt haben werden. Am Freitag haben sie in Grünwettersbach, am Sonntag dann beim amtierenden Deutschen Meister in Saarbrücken zu bestehen.

Zur Sache

Rückrundenstart am 3. Januar

Die Tischtennis-Bundesliga (TTBL) hat den Spielplan für die Rückrunde der Saison 2020/21 festgelegt. Aufgrund der Corona-Pandemie und des seinerzeit noch nicht feststehenden Spielkalenders des Weltverbandes ITTF hatte die TTBL zunächst nur die Hinrunde terminiert. Der Startschuss für die zweite Saisonhälfte fällt am Sonntag, 3. Januar 2021 unter anderem mit der Partie des Rekordmeisters Borussia Düsseldorf beim Aufsteiger TTC OE Bad Homburg. Der SV Werder spielt erst tags darauf am Montagabend ab 19 Uhr beim TTC Neu-Ulm. Weiter geht es mit einem Doppelspieltag am 13. und 15. Januar, letzter Hauptrunden-Spieltag ist der 20. März 2021. Im Anschluss stehen die Play-offs mit den vier bestplatzierten Teams um die Deutsche Meisterschaft an.