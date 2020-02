Werder-Akteur mit den zweitmeisten Einsätzen in den Punktspielen: Kirill Gerassimenko verbuchte in 19 Partien eine Bilanz von 10:9. (Frank Koch)

Die neue Mannschaft des SV Werder wird die alte sein. Ohne personelle Veränderungen geht der Tischtennis-Bundesligist in die Saison 2020/21. Und das ist gut so – zumindest aus Sicht der unmittelbar Beteiligten. „Darüber sind wir schnell einig geworden“, sagt Teammanager Sascha Greber. Weder mit Trainer Cristian Tamas noch mit den drei Akteuren, die für ein weiteres Jahr bei Werder unterschrieben haben, seien lange Überlegungen nötig gewesen. Und Verhandlungen schon gleich gar nicht.

Nachdem Werder in der vergangenen Woche die Weiterverpflichtung von Topspieler und Vizeweltmeister Mattias Falck für gleich zwei Jahre bekannt gegeben hatte, verkündeten die Verantwortlichen am Dienstag dieser Woche das Ende ihrer personellen Planungen für 2020/21. Hunor Szöcs, Kirill Gerassimenko und Marcelo Aguirre haben ihre Verträge jeweils um ein Jahr verlängert. „Sascha und ich sitzen jeden Tag drei Stunden zusammen“, sagt Cristian Tamas, „uns war schnell klar, dass wir dieses Team in dieser Zusammensetzung behalten wollen.“ Während Szöcs, Gerassimenko (beide bei den Spanish Open) und Aguirre (beim Pan America Cup in Puerto Rico) unterwegs waren zu ihren nächsten internationalen Einsätzen, vermeldeten Greber und Tamas höchst zufrieden den Vollzug ihrer Personalien. „Wir haben mit keinem anderen Spieler verhandelt“, sagt Greber, „wir wollten unbedingt dieses Quartett halten.“

Schon der Blick auf die bisherige Saisonbilanz und die Statistiken der einzelnen Spieler erklärt den Wunsch der Werderaner. Ihr Team liegt derzeit auf Rang vier der Bundesliga-Tabelle. Bei noch vier ausstehenden Spielen und vier Punkten Vorsprung vor Mühlhausen und Bergneustadt müsste es schon extrem schlecht für die Bremer laufen, wenn sie die diesjährige Play-off-Runde um die deutsche Meisterschaft noch verpassen sollten. Zur Einordnung: Werder nahm bislang erst ein einziges Mal an der Endrunde teil – und wurde 2013 gleich deutscher Meister. Nun ist niemand im SVW-Lager so vermessen, Gleiches für 2020 zu vermuten. Aber Fakt ist: Mit dem Schweden Mattias Falck – 20 Siege, neun Niederlagen – an der Spitze ist der Klub deutlich näher an die deutschen Topteams herangerückt. Und das liegt zweifellos auch an dem Trio hinter Falck.

Der Kasache Kirill Gerassimenko, gerade erst 23 geworden und damit noch sehr jung, hat sich nach seinem Wechsel aus Grenzau im Vorjahr zu einer festen Größe bei Werder entwickelt. Seine Gesamtbilanz in der Liga lautet 10:9, seine Bilanz an Position drei 9:4. „Dabei sollte man bedenken, dass an Position drei fast immer die zweitbesten Akteure der Klubs zum Zuge kommen“, sagt Greber. Denn es mache für ein Team wenig Sinn, in der frei wählbaren Mannschaftsaufstellung seine Nummer zwei immer gegen die gegnerische Nummer eins zu stellen. Genau dieses Los traf Hunor Szöcs achtmal und Marcelo Aguirre sechsmal – ein Los übrigens, aus dem beide Hervorragendes machten.

Marcelo Aguirre (Frank Koch)

Der Paraguayer Aguirre, mit 27 keineswegs ein „altes Eisen“, gewann bei seinen sechs Einsätzen gegen des Gegners Topspieler fünfmal. Und der gleichaltrige Rumäne Szöcs kam bei acht Einsätzen immerhin auf eine ausgeglichene 4:4-Bilanz. Damit unterstrichen beide ihre vorhandene Qualität fürs Team. Die in Bremen noch zu steigern, versprechen sich ihre Vorgesetzten. Denn so zufrieden Cristian Tamas mit der sportlichen Entwicklung des Trios auch ist: Es gebe noch genügend Verbesserungspotenzial. Alle drei haben Greber und Tamas schon mal davon überzeugen können, dass sie lernwillig, lernfähig und trainingsfleißig sind.

Vor allem bei Marcelo Aguirre zeigt sich der Trainer überrascht, wie schnell der 27-Jährige dank hoher Trainingsintensität ein neues, ein aggressives Spielsystem entwickelt hat, das auf seine Fertigkeiten besser zugeschnitten ist als sein früheres System. Gerassimenko, so Tamas, habe ein super Spielsystem, werde aber, wenn es mal nicht so läuft, in seinen Aktionen zu schnell zu passiv. „Das muss man bei Kirill verändern, ohne seine Stärken zu vernachlässigen“, sagt der gerade 40 gewordene Coach.

Hunor Szöcs (Frank Koch)

Bei Hunor Szöcs liege ein Schwerpunkt der Arbeit darauf, die richtige Balance zwischen aktiver und passiver Spielweise zu finden. „Hunor beherrscht beides“, sagt Tamas, „doch in den Spielen findet er nicht immer das richtige Maß für die eine oder die andere Spielweise.“ Cristian Tamas ist anzumerken, dass er Lust hat, seine Spieler weiter voranzubringen. Zu Ende entwickelt sei jedenfalls keiner, sagt der Trainer. Da das Werder-Quartett mit den Unterschriften unter neue Verträge seinerseits deutlich gemacht hat, dass es der Sportlichen Führung vertraut, darf man gespannt sein, was von der Mannschaft noch zu erwarten ist.

„In den Play-off-Spielen ist alles möglich“, hat Mattias Falck in der vergangenen Woche gesagt. So ausgeglichen, wie sich die Liga in dieser Saison präsentiert, stimmt das wohl. Da sich einige Konkurrenten für die neue Spielzeit bereits namhaft verstärkt haben, dürfte der Kampf um die deutsche Meisterschaft künftig noch härter werden. Werders Verantwortliche scheinen dafür bereit zu sein – ohne Verstärkung von außen, aber mit Verstärkung sozusagen von innen. „Wir wollen mit der aktuellen Mannschaft noch besser werden“, sagt Sascha Greber. Er und Tamas sind überzeugt, dass das klappen kann. Sonst hätten sie personell auch anders geplant.

Zur Sache

Afrikas Topspieler wechselt in die Bundesliga

Afrikas bester Spieler wird in der kommenden Saison in der Tischtennis-Bundesliga auflaufen. Der aktuelle Weltranglisten-18. Quadri Aruna aus Nigeria hat beim derzeitigen Tabellenzehnten TTC Fulda-Maberzell einen Vertrag bis 2021 unterschrieben. Da die Hessen weiterhin mit dem deutschen Nationalspieler Ruwen Filus planen können, dürften auch sie wieder zu den Kandidaten für die vier Play-off-Plätze der Liga zählen. „Die Liga wird nächstes Jahr noch stärker sein“, sagt Werders Trainer Cristian Tamas. Damit scheint sich die Entwicklung der vergangenen Jahre fortzusetzen. Kamen lange Zeit nur vier oder fünf Mannschaften fürs Halbfinale um die deutsche Meisterschaft infrage, hat sich der Kreis der Anwärter kontinuierlich erweitert. Neben den üblichen Verdächtigen Borussia Düsseldorf, 1. FC Saarbrücken und TTF Ochsenhausen gehören auch Werder, der SV Mühlhausen und der TTC Bergneustadt zu den Kandidaten. Fulda hat sich nun verstärkt, der TTC Neu-Ulm hat Gleiches angekündigt.