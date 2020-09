Auch Mattias Falck, hier in einem Spiel vor der Corona-Krise, kassierte zu Saisonbeginn gleich seine erste Niederlage. (Frank Koch)

Es ist gekommen, wie die Verantwortlichen des SV Werder es befürchtet hatten: Der Saisonstart der Bremer in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) ist komplett misslungen. Die Mannschaft von Trainer Cristian Tamas unterlag beim TTC Bergneustadt nach knapp zwei Stunden sang- und klanglos mit 0:3. „Wir hätten das Spiel natürlich gern enger gestaltet“, sagte Tamas, „aber die Gastgeber waren einfach besser.“

Schon in der vergangenen Saison hatte Werder beide Punktspiele gegen Bergneustadt verloren. Das Team ist stark und fand am Sonntag schneller in einen Rhythmus. Einen Satz hatte es gedauert, dann zeichnete sich das Kräfteverhältnis des ersten Spieltags ab. Benedikt Duda, Topmann beim TTC, begann zwar ähnlich nervös wie Werders Marcelo Aguirre, übernahm mit dem gewonnenen ersten Durchgang dann aber uneingeschränkt das Kommando. Es entwickelte sich eine einseitige Partie, die den Gastgebern Schwung für die weiteren Duelle bringen sollte.

Das bekam im zweiten Einzel Werders Spitzenspieler Mattias Falck sofort zu spüren. Der Schwede gab gegen den Spanier Alvaro Robles die letzten fünf Ballwechsel des ersten Satzes ab – es sah erneut nicht gut aus für die Bremer. Auch im zweiten Satz war Falcks Auftritt nicht souverän, doch er nutzte nach 10:4-Führung den sechsten Satzball zum 11:9. Als der Werderaner den dritten Durchgang mit 11:5 für sich entschied, schien die Partie gedreht. Doch dem war nicht so: Auch weil Mattias Falck mehr Fehler als normal unterliefen, triumphierte Robles am Ende relativ locker.

Nun stand Kirill Gerassimenko unter Erfolgszwang: Verliert er drei gegen Stefan Fegerl, verliert Werder das gesamte Match. Gerassimenko kämpfte zwar verbissen und lag im vierten Satz auch noch mit 7:6 in Führung, aber am Ende brachte auch Fegerl sein Einzel einigermaßen glatt nach Hause.

„Die Gründe für die Niederlage müssen wir ganz allein bei uns suchen“, sagte Trainer Tamas, „wir müssen das Spiel analysieren und jetzt im Training versuchen, einen besseren Rhythmus zu finden.“ Bis zum nächsten Liga-Auftritt bleiben Werder dafür drei Wochen Zeit. Dann geht es zum nächsten Auswärtsspiel zum TTC Fulda-Maberzell – einem Gegner, der allerdings kaum schwächer einzuschätzen ist als Bergneustadt.

Weitere Informationen

TTC Bergneustadt - SV Werder 3:0

Duda - Aguirre 3:0 (11:8, 11:5, 11:1)

Robles - Falck 3:2 (11:6, 9:11, 5:11, 11:6, 11:6)

Fegerl - Gerassimenko 3:1 (11:5, 2:11, 11:6, 11:8)