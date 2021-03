Werder-Trainer und -Spieler Jonathan Carlstedt. (Frank Thomas Koch)

In der Deutschen Schach-Online-Liga (DSOL) beginnen die letzten Gruppenspiele. Und Werder ist gut dabei. In der Gruppe B der ersten Liga liegt das Team Werder I an der Tabellenspitze. Am Freitag geht es in der siebten und letzten Runde gegen den Tabellenzweiten SG Leipzig. Werder, bislang ungeschlagen, kann theoretisch höchstens noch vom ersten, nicht aber mehr vom zweiten Platz verdrängt werden - und ist damit bereits für das Viertelfinale qualifiziert. Jeweils die beiden Ersten der vier Gruppen erreichen die K.o.-Runde, die vom 12. bis 16. April ausgetragen werden soll. Es könnte durchaus sein, dass in diesem Viertelfinale dann Werder - auf Werder trifft. Die zweite Bremer Mannschaft tritt in der ersten DSOL-Liga in der Gruppe C an. Vor dem abschließenden Duell mit der SK Dessau liegt auch Werders Zweite in der Tabelle vorn. Im Viertelfinale trifft im April der Erste aus Gruppe B auf den Zweiten aus Gruppe C.

Der Deutsche Schach-Bund (DSB) veranstaltet wie bereits 2020 gemeinsam mit dem Online-Portal ChessBase die DOSL, in der es insgesamt 13 Ligen mit 108 Mannschaften gibt. Die Online-Liga ist ein vom Verband initiierter Ersatz für den wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Ligabetrieb an realen Brettern. Die Bundesliga, in der der SV Werder seit Jahren vertreten ist, hatte die Saison 2019/2020 vor rund einem Jahr abgebrochen und später zur Saison 2019/2021 gemacht. Die noch ausstehenden sieben Saisonspiele sollen im Rahmen eines großen Turniers in Berlin ausgespielt werden, wahrscheinlich im August. Vor der Pause lag Werder auf Rang sechs.

In der DOSL gehört Werder zu dem knappen Drittel der Bundesliga-Teams, das an der virtuellen Meisterschaft teilnimmt. Da in der Gruppenphase zwei Monate lang Woche für Woche gespielt wird, würde das etliche Spitzenteams mit teilweise hohem Anteil an ausländischen Profis vor zu große logistische und auch wirtschaftliche Probleme stellen, vermutet Werders Trainer Jonathan Carlstedt, der selbst als Spieler antritt. Neben SF Deizisau zählt Werder zu den Favoriten der virtuellen Titelkämpfe. Das Finale wird am 30. April ausgetragen. In Bremen hofft man, dass es diesmal mit dem Finalsieg klappt. 2020 verlor Werder im Endspiel gegen die SG Porz.

Neben der DSOL wartet demnächst eine weitere Herausforderung auf Werders Schachspieler. Fürs letzte März-Wochenende hat der europäische Verband zum sogenannten European Club Cup eingeladen. Eine Art Champions League, die in diesem Jahr als Online Turnier vom 27. bis 31. März laufen soll. Werder hat gemeldet und will laut Jonathan Carlstedt vor allem Nachwuchsspielern wie Spartak Grigorian oder Nikolas Wachinger einsetzen, um ihnen zu Duellen auf hohem Niveau zu verhelfen.