Danach musste er einige Auswechslungen vornehmen, was zu einem Bruch im Spiel führte. Er machte seiner Mannschaft aber keinen Vorwurf, da sie im Nachholspiel unter der Woche aus schulischen Gründen auf eine Reihe von A-Jugendlichen verzichten musste, sodass das Team zur Hälfte aus B-Jugendlichen bestand.

Letztendlich bereitete dem Schlusslicht (2:12 Punkte) das Spiel mit der „Backe“ erhebliche Probleme, was zu vielen technischen Fehlern führte. Außerdem bekam es die beiden JSG-Rückraumspielerinnen nicht in den Griff, die zusammen 16 Treffer erzielten. Beim SVGO trafen Leonie Rix (5/4), Anna Retzlaff und Franziska Raschdorf (je 4) am meisten.