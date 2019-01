November (17 Uhr), beim ärgsten Konkurrenten in Sachen Aufstieg in die Landesliga, der SG Achim/Baden II.

Vom Anpfiff weg gestaltete sich der Spielverlauf mehr als einseitig, gegen furios beginnende Gäste fanden die Hausherren um ihren treffsichersten Akteur Niclas-Kevin Monsees (sechs Tore) nie ein geeignetes Gegenmittel. Im Vergleich zum mühseligen Erfolg in der Vorwoche gegen Bruchhausen-Vilsen habe der SG-Coach dieses Mal „eine deutliche Leistungssteigerung“ erkannt, regelmäßig kam die SGAM zu freien Würfen rund um den Kreis der Gastgeber, einzig die Chancenverwertung gab Thomas Panitz zu denken. „Wir müssen noch deutlich konsequenter im Abschluss werden“, mahnte er, „gegen Achim bekommen wir sicherlich nicht so viele Möglichkeiten.“

Beim hoffnungslos unterlegenen ATS Bexhövede dagegen kreierte das Team um Top-­Angreifer Luke Pehling (8/1) fortwährend gute Tormöglichkeiten und ließ sich von dem frühen Gegentreffer der Hausherren 1:0/2. Spielminute) gar nicht erst beeindrucken. Nachdem Arbergen nach dem 7:2 durch Lennart Bergmann (10.) mit einer ersten Auszeit verzweifelt versuchten, mehr Ordnung in ihre ­Deckung zu bekommen, bauten die Gäste ihren Vorsprung kontinuierlich aus und lagen zeitweise mit zehn Toren in Front (16:6/29.). Bis zur Pause trafen die Gastgeber noch zweimal, nach Wiederbeginn ließen die enorm selbstbewusst agierenden Gäste allerdings keinen Zweifel daran aufkommen, wer das Spielfeld letztlich als verdienter Sieger verlassen würde.

Während Bexhövede zusehends die Luft ausging, spielten sich die Gäste förmlich in einen Rausch hinein, ließen es vor dem gegnerischen Gehäuse allerdings wiederholt an der nötigen Konsequenz fehlen, „sonst wäre hier ein noch viel deutlicherer Sieg drin gewesen“, bemängelte Panitz. Das Zusammenspiel seiner Mannen müsse noch verbessert werden, erklärte der Trainer, „insgesamt müssen wir noch deutlich galliger auf ein Tor werden“. Besonders die hochkarätigen Gelegenheiten gelte es, sicherer zu verwerten, „da lassen wir immer wieder zu viele Chancen liegen, das kann uns gegen starke Mannschaften auch mal zum Verhängnis werden“, warnte der Trainer vor zu viel Leichtfertigkeit.

Nach dem Pflichtsieg in Bexhövede soll nun bei der SG Achim/Baden II die Kür folgen. „Die werden es uns schwer machen und haben viele erfahrene Spieler“, blickte Thomas Panitz voraus, „da müssen wir von Beginn an hellwach und bereit sein, über unsere Grenzen zu gehen.“ In den kommenden beiden Wochen werde das Team regenerieren und sich auf das Top-Spiel fokussieren: „Wir werden bereit sein“, versicherte Panitz, „in diesem Spiel fällt keine Entscheidung, aber sie ist richtungweisend.“

SG Arbergen-Mahndorf: Anders, Boueke; Wolf (1), Giesecke (6), Pehling (8/1), Suhr (3), Bergmann (5), Schröder (2), Marien (1), Siegert (1), Wöltjen (4), Dieckmann (4/1), Weber (1/1).