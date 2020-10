Nummer drei in Deutschland: Das neu formierte Paar Nina Bezzubova und Evgeny Vinokurov gewann die Bronzemedaille. (Volker Hey)

Es war ein langer Tag gewesen im großen Saal des Maritim-Hotels in Magdeburg und schon fast Mitternacht, ehe das Finale getanzt, die Sieger gekürt und die Sektflaschen geköpft worden waren. Bis zum Frühstücksbuffet am nächsten Morgen hatte Zsolt Sandor Cseke die Aufarbeitung der Veranstaltung für sich aber bereits abgeschlossen. Er sei zufrieden, teilte der Grün-Gold-Tänzer lächelnd mit. Zufrieden mit der Leistung, die er und seine Partnerin Malika Dzumaev im Rahmen der Deutschen Meisterschaft in der Hauptgruppe Latein abgeliefert hatten. „Ich fand uns als Paar richtig gut“, sagte Cseke nach der Videoanalyse. Und seine Partnerin pflichtete bei: „Wir haben das gezeigt und umgesetzt, woran wir in den letzten Monaten gearbeitet haben, das war unser Ziel“, sagte Malika Dzumaev.

Wie im Vorjahr hatte das Grün-Gold-Paar bei den nationalen Titelkämpfen den vierten Platz belegt. Es war eins von zwei Bremer Paaren in diesem Finale der besten Sechs. Denn erwartungsgemäß hatte auch Nina Bezzubova mit ihrem neuen Tanzpartner Evgeny Vinokurov den Sprung in diesen entscheidenden letzten Durchgang geschafft. Von Runde zu Runde habe man sich gesteigert, sagte Nina Bezzubova. Man habe sich wohlgefühlt auf der Fläche, „es hat Spaß gemacht, sich dem Publikum wieder zeigen zu können“, sagte die 32-Jährige, die mit ihrem Partner am Ende Platz drei belegte hinter dem erneut erfolgreichen Titelverteidigerduo Marius-Andrei Balan/Khrystyna Moshenska aus Pforzheim und Artur Balandin/Anna Salita aus Bochum.

Mehr zum Thema Formationstanzen in Bremen Grün-Gold-Club gibt die WM zurück Der Grün-Gold-Club Bremen hat die Weltmeisterschaft der Lateinformationen im Dezember abgesagt, ... mehr »

Es gab also DM-Bronze für die Bremerin, wirklich zufrieden war sie damit aber nicht. Die Veranstaltung sei genial gewesen, sagte die frühere Deutsche Meisterin und WM-Dritte von 2019. „Es war ein schönes Event in einem schicken Ambiente“, so Nina Bezzubova. Tänzerisch attestierte sie der Veranstaltung höchstes Niveau, die neun Wertungsrichter erhielten diese Bewertung von ihr indes nicht. Und Bezzubova stand damit nicht allein an diesem Abend. Denn es gab auch kritische Töne bei Teilnehmern und Beobachtern, die eine differenziertere Bewertung vermisst hatten.

„Obwohl sich die tänzerische Qualität einzelner Paare schon verändert hat, hat sich die Rangliste im Finale im Grunde nicht verschoben“, sagte etwa Grün-Gold-Präsident Jens Steinmann, der die Veranstaltung zusammen mit DTV-Präsidentin Heidi Estler moderiert hatte. Einzige Ausnahme: Nina Bezzubova, im Vorjahr mit Ex-Partner Timur Imametdinov noch auf dem Silberrang, landete jetzt mit Evgeny Vinokurov eben nur auf Rang drei und ärgerte sich etwa darüber, dass ein Wertungsrichter sie beim Paso Doble, „unserem Spezial-Tanz“, nur auf Rang sechs gesehen habe.

Freude über das positive Feedback

Auf Unverständnis stieß auch die Bewertung des Grün-Gold-Paares Daniel Dingis/Alessia Gigli, das als Siebte wie im Vorjahr das Finale knapp verpasst hatte. „Unterbewertet“, fand nicht nur Trainer Roberto Albanese diesen siebten Rang des jungen Bremer Duos, „ich habe sie klar im Finale gesehen“. Dingis/Gigli wollten indes nicht hadern. Sie freuten sich vielmehr über das positive Feedback, das sie für ihre Leistung bekommen hatten. „Vielleicht wäre das Finale drin gewesen für uns“, sagte Daniel Dingis. „Aber es ist schwer, die etablierten Paare zu schlagen. Wir versuchen es im nächsten Jahr wieder.“ Dingis und die aus der Schweiz stammende Gigli sind beide erst 22 Jahre alt und damit das mit Abstand jüngste Tanzpaar unter den besten zwölf Paaren dieser Titelkämpfe. „Unsere Zeit kommt noch“, sagte Daniel Dingis.

Das glaubt auch Trainer Roberto Albanese, der sich in Summe mit den Auftritten der insgesamt fünf an dieser DM teilnehmenden Grün-Gold-Paare zufrieden zeigte. „Das war tänzerisch sehr gut von allen“, sagte Albanese auch mit Blick auf Roman Syrykh/Ielyzaveta Zymovets und Leon Falke/Anastasia Shishkina. Für Syrykh/Zymovets hatte es im Feld der 46 Paare für Rang 17 gereicht, „das war okay“, so Albanese angesichts der schwierigen Bedingungen für dieses Paar. Während der Corona-Pause war Roman Syrykh nämlich in seiner russischen Heimat gewesen, das Paar hatte deshalb erst spät wieder ins Training einsteigen können. Und für Leon Falke/Anastasia Shishkina war bei dieser Meisterschaft, bei der ohne Zwischenrunde getanzt wurde, bereits nach der Vorrunde Schluss, sonst wäre wohl etwas mehr drin gewesen.

Mehr zum Thema Turnierwochenende in Bremen Grün-Gold-Tänzer planen Pilotprojekt Tanztraining für Paare und Formationen ist wieder möglich, von einer Rückkehr ins ... mehr »

Sportlich fiel die Bilanz aus Bremer Sicht also durchaus positiv aus. Und auch als Mitveranstalter dieser gemeinsam mit dem Tanzklub Blau-Silber Magdeburg ausgerichteten Meisterschaft durfte Roberto Albanese zufrieden sein. Es gab Lob von allen Seiten für diese erste Veranstaltung nach mehrmonatiger Pause, der mit entsprechendem Hygienekonzept 500 Zuschauer beiwohnen konnten. „Vom Feinsten“ sei das Turnier gewesen sagte Daniel Dingis und sprach von einer „feurigen Atmosphäre“, Malika Dzumaeva zeigte sich vom Orchester begeistert, „Live-Musik ist schon etwas Besonderes“. Dieses erste Turnier sei wunderbar gewesen, sagte Nina Bezzubova. „Es ist schön, dass es wieder möglich ist, solch eine Meisterschaft durchzuführen. Riesendank dafür an die Veranstalter!“

Zur Sache

Albanese wieder Bundesjugendtrainer

Der Vorgänger ist auch der Nachfolger: Der Bremer Tanztrainer Roberto Albanese fungiert ab sofort wieder als Bundesjugendtrainer Latein. Auf der jüngsten Sitzung hat sich das Präsidium des Deutschen Tanzsportverbandes (DTV) für Albanese entschieden, der den Posten schon einmal inne gehabt hatte, diesen dann aber aus zeitlichen Gründen nicht weiter ausfüllen konnte. Albanese tritt jetzt die Nachfolge seines Nachfolgers an.

Der Bremerhavener Horst Beer, der seit 2011 bereits als Bundestrainer der Erwachsenen aktiv ist und Anfang 2019 auch die Verantwortung für den Nachwuchs übernommen hatte, war Ende August dieses Jahres aus persönlichen Gründen von diesem Amt zurückgetreten. Er freue sich, diese verantwortungsvolle Aufgabe nun wieder übernehmen zu können, sagte Roberto Albanese.