Als 153. ins Ziel gerollt, mit knapp fünf Minuten Rückstand, auf einer Etappe, auf der wenig attackiert wurde und erst am Ende ein scharfes Tempo herrschte. Was sich auf den ersten Blick nach einer mäßig starken Vorstellung anhört, könnte auf den zweiten eine einfache Erklärung haben: Taktik und Teamorder. Lennard Kämna ist im Team Bora-Hansgrohe primär als jemand gedacht, der Spitzenfahrer Emanuel Buchmann auf den Bergetappen helfen soll. An diesem Donnerstag steht eine Etappe an, in der es gegen Ende in die Höhe geht, auf immerhin 1560 Meter-"Gut möglich", vermutet Erik Weispfennig, "dass man Lennard gesagt hat, er könne am Mittwoch Kräfte sparen für die Bergetappe tags darauf." Buchmann war am Mittwoch nicht in Nöten, er kam in Privas zeitgleich mit dem Sieger im ersten großen Pulk als 32. ins Ziel, er verlor keine Zeit für das Gesamtklassement. Wie wichtig für Buchmann erst recht wegen seines sturzbedingten Trainingsausfalls kurz vor der Tour Helfer am Berg sind, zeigt seine Aussage nach der Dienstagsetappe. „Ich musste mich beim Berg selbst in Position fahren. Das war nicht optimal", sagte er laut einer Mitteilung von Bora-Hansgrohe. Am Schluss hatte er wertvolle Sekunden für die Gesamtwertung verloren.

Weitere Informationen

Erik Weispfennig (51) ist Sportlicher Leiter der Bremer Sixdays und war in seiner aktiven Zeit unter anderem Weltmeister im Madison. Für den WESER-KURIER analysiert er die Leistungen von Lennard Kämna bei der Tour.